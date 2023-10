Giải hạng nhất: Thành Lương và Anh Đức bất phân thắng bại, CLB Đà Nẵng ra oai

Mùa này, Hòa Bình FC có tân HLV là Phạm Thành Lương (biệt danh Lương "dị"), một trong những quái kiệt của bóng đá Việt Nam. Nhà cầm quân người Hà Nội ngay lập tức đã đổi mới lực lượng bằng việc tăng cường rất nhiều các nhân tố trẻ từ lò U.21 của bóng đá Thủ đô. Có thể thấy trong đội hình của Hòa Bình có gần chục cái tên vừa giành đồng hạng ba giải U.21 quốc gia 2023 như Nguyễn Nam Trường, Nguyễn Văn Sơn, Lê Văn Hà, Bùi Long Nhật, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Giản Tân, thủ môn Nguyễn Duy Dũng và những nhân tố khác như Trần Vũ Ngọc Tài (PVF-CAND), Trần Quốc Thành (SLNA) hay thủ môn Nguyễn Văn Chức, Nguyễn Hồng Phúc (Viettel).



Bàn thắng mở tỷ số của Hòa Bình FC Minh Hoàng

Dưới bàn tay của Phạm Thành Lương, Hòa Bình FC đã chọn lối đá hệt như Hà Nội FC đang áp dụng: chặt chẽ, thiên về kiểm soát bóng và tổ chức tấn công đa dạng cả 2 cánh lẫn trung lộ. HLV Thành Lương còn sử dụng Nam Trường và Long Nhật với kỹ thuật tốt, chơi lắt léo, liên tục gây rối loạn cho đối thủ bằng những pha gây áp lực nhanh và đánh trực diện. Chính cách chơi đó đã giúp Hòa Bình FC chủ động thế trận trong hiệp 1 và có bàn thắng dẫn trước do Duy Thanh ghi ở phút 27.

HLV Phạm Thành Lương của Hòa Bình FC Minh Hoàng

Nhưng CLB Trường Tươi Bình Phước cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bắt nạt. Sau khi trụ hạng thành công, đội bóng miền Đông Nam bộ này đã gần như "lột xác" với sự đầu tư của Tập đoàn Trường Tươi. Nhờ kinh phí dồi dào hơn trước, Bình Phước đã thể hiện ngay tham vọng khi lập tức chiêu mộ cựu tuyển thủ, cựu trợ lý HLV cho HLV Park Hang-seo, cựu tiền đạo Nguyễn Anh Đức từng dẫn dắt CLB Long An trước đây.

CLB cũng mời về một loạt các cầu thủ có kinh nghiệm như Hoàng Minh Tân (đến từ SHB Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng Quốc Chí, Đoàn Anh Việt (từ Sài Gòn FC), Nguyễn Phú Nguyên (từ CLB Hải Phòng), Võ Nhật Tân và Phan Tấn Tài (từ Long An), Lục Xuân Hưng (từ Thanh Hóa) cùng với các gương mặt trẻ nổi bật như thủ môn Đoàn Huy Hoàng (Viettel), chân sút Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa) bên cạnh các nhân tố trẻ từng chơi tốt trong khu vực như Lưu Tự Nhân, Điểu Quy.

Pha tranh chấp giữa Nguyễn Đình Huyên (5, Trường Tươi Bình Phước) và Trần Gia Huy (68) của Hòa Bình FC Minh Hoàng

Nguyễn Anh Đức đã kết hợp 2 lứa già trẻ (tuổi bình quân là 26,1 tuổi, trong đó lớn tuổi nhất chính là Võ Nhật Tân sinh 1988 hay Hoàng Minh Tâm sinh 1990 và trẻ nhất như Ngọc Mỹ, Thành Đạt, Thái Bảo sinh 2004) tạo nên một lối đá đầy sức sống, khác hẳn hình ảnh của Bình Phước lẹt đẹt mùa 2023. Sau khi bị dẫn bàn, đội bóng Đông Nam bộ không hề nao núng, trái lại vẫn tự tin và bình tĩnh tìm thời cơ bằng cách gây áp lực nhiều hơn, đẩy đội hình của Hòa Bình FC co lại. Chính nhờ quyết tâm như vậy nên cuối hiệp 1, đội bóng Đông Nam bộ đã khiến trung vệ Hữu Hoàng của đội chủ nhà phản lưới nhà, gỡ hòa 1-1.

HLV Nguyễn Anh Đức của Trường Tươi Bình Phước Minh Tú

HLV Anh Đức chỉ đạo các học trò Minh Tú

Với thế trận khá cân bằng ở hiệp 2, CLB Trường Tươi Bình Phước không hề lép vế so với chủ nhà. Những pha ăn miếng trả miếng liên tục xuất hiện cho thấy đội bóng Đông Nam bộ không chỉ thủ tốt hơn mà còn tạo được dấu ấn phần nào trong các pha phản công. Bên ngoài sân, hai HLV từng là đồng đội một thời gắn kết với nhau là Thành Lương và Anh Đức cũng bộc lộ nhiều cảm xúc trong khi hò hét liên tục, mang đến không khí thật hào hứng. Trận hòa này cũng khác hẳn trận hòa 1-1 may mắn mùa 2023 mà Bình Phước từng giành được trên sân của Hòa Bình. Khi đó Bình Phước bị 2 thẻ đỏ (có 1 thẻ cho HLV do lỗi phản ứng trọng tài) và chỉ còn 10 người trên sân. Còn lần này Trường Tươi Bình Phước đã để lại hình ảnh đẹp khi chỉ bị 1 thẻ vàng so với 3 thẻ của chủ nhà.

Phan Văn Long (phải) ghi cú đúp cho Đà Nẵng Viết Định

Ở trận đấu còn lại trên sân Hòa Xuân, chủ nhà SHB Đà Nẵng với quá nhiều cầu thủ kinh nghiệm từng chơi bóng ở V-League như Phan Văn Long, Đặng Anh Tuấn, Lương Duy Cương, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Công Nhật, Phan Văn Biểu, Hà Minh Tuấn dưới sự dẫn dắt của HLV lão luyện Trương Việt Hoàng đã chơi lấn lướt. Đội chủ nhà thắng CLB Huế 2-0 do cú đúp của Phan Văn Long ghi trong hiệp 1.

Đội bóng cố đô không quá mạnh khi chỉ có Trần Thành và Hồ Thanh Minh là đáng xem. Nhưng cả 2 cũng bị áp lực tâm lý khi phải gồng gánh cả đội. Ngay cả khi có cơ hội tốt từ chấm 11 m ở cuối trận, Trần Thành cũng sút hỏng. Các nhân tố bổ sung đến từ U.21 Viettel như Văn Tú, Ngọc Tú, Tuấn Tài, Hữu Tuấn hay Thành An còn cần thời gian để hòa nhập nên chưa đóng góp được nhiều cho CLB Huế.

Hồ Thanh Minh (Huế, phải) tranh chấp cùng Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng) Viết Định

Niềm vui của SHB Đà Nẵng thắng trận mở màn Viết Định

Chiều 22.10 sẽ diễn ra 3 trận còn lại của vòng 1 giải hạng nhất giữa Phù Đổng - Long An (16 giờ), Phú Thọ - Bà Rịa Vũng Tàu (16 giờ) và Đồng Nai - Đồng Tháp (17 giờ).