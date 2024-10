Giải hạng nhất tưởng 'phá sản' lại trở thành đáng xem

Giải hạng nhất từng được chú ý nhiều như V-League cách đây đã… 22 năm, khi danh thủ Thái Lan Kiatisak nhận lời về thi đấu cho CLB HAGL. Năm 2002, HAGL đã gây bất ngờ lớn bằng bản hợp đồng với Kiatisak. Ngoài Kiatisak, bầu Đức lúc đó còn chiêu mộ thêm tuyển thủ Thái Lan Chukiat. Chính bộ đôi này đã tạo nên cơn sốt với khán giả VN ở giải hạng nhất năm đó và đưa CLB HAGL lên hạng V-League ngay mùa bóng năm 2003.

Tuy nhiên, kể từ đó giải hạng nhất quốc gia cũng không có nhiều biến động và ít được chú ý. Thậm chí những năm gần đây giải đấu luôn gặp khó khăn vì không có đủ đội thi đấu do vấn đề kinh phí. Điển hình ngay trước mùa giải 2024 - 2025, các đội Đồng Nai, Khánh Hòa, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu tưởng chừng "bỏ cuộc chơi" vì nhiều lý do khác nhau khiến giải suýt lâm vào bế tắc, không thể diễn ra như mong muốn. Tuy nhiên, cuối cùng các đội bóng trên đều tìm được giải pháp nên giải vẫn diễn ra như kế hoạch, dù chỉ còn 11 đội chứ không phải 12 như dự kiến.

Văn Lâm có màn ra mắt thành công trong màu áo CLB hạng nhất Ninh Bình ẢNH: KHẢ HÒA

Dù gặp nhiều trắc trở như thế nhưng giải hạng nhất lại bùng nổ sau đó bởi những hợp đồng "bom tấn" còn vang dội hơn cả V-League. Đầu tiên là CLB Ninh Bình ký hợp đồng với hàng loạt tuyển thủ hoặc cựu tuyển thủ quốc gia. Trong đó, hai gương mặt sáng giá nhất chính là thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Chỉ tính về cầu thủ nội, có lẽ đội Ninh Bình còn hùng hậu hơn cả một số đội đang chơi ở V-League. Vì vậy, việc đội bóng này vừa loại CLB TP.HCM ở vòng loại Cúp Quốc gia bằng loạt sút luân lưu 11 m diễn ra ngày 20.10 cũng không có gì quá bất ngờ.

Không chỉ CLB Ninh Bình, đội Bình Phước cũng không kém cạnh khi chiêu mộ thành công tiền đạo Công Phượng, cầu thủ luôn nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Nhiều người cho rằng việc CLB Bình Phước ký hợp đồng với Công Phượng không khác gì với việc… CLB Inter Miami đang chơi tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) ký hợp đồng với Messi. Bởi ngay khi sở hữu Công Phượng, đội Bình Phước thông báo toàn bộ 4.200 vé của mùa giải 2024 - 2025 đã được bán hết chỉ trong 15 phút vào ngày 7.10, thu về hơn 1 tỉ đồng.

Rõ ràng, với sự cạnh tranh của hai đội bóng "đại gia" này, cùng với các đội bóng có tham vọng khác như PVF-CAND, Hòa Bình… giải hạng nhất mùa này đã tạo ra sức hút đặc biệt không hề kém V-League. Điều này sẽ giúp bóng đá VN đáng xem hơn ở mùa bóng năm nay.