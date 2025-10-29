Giải mã bài toán chi phí và hiệu suất triển khai K8s khi chuyển sang BKE

Chi phí Kubernetes của một tổ chức chủ yếu được xác định bởi chi phí tài nguyên cần thiết để chạy các ứng dụng container hóa trên một cụm. Điều này bao gồm các chi phí liên quan đến các phiên bản tính toán, lưu trữ và tài nguyên mạng được sử dụng bởi các node Kubernetes. Nếu Kubernetes được triển khai và duy trì nội bộ, chi phí nhân lực cũng là một khoản chi phí đáng kể.

Bài toán chi phí khi tự triển khai trên môi trường vật lý của doanh nghiệp

Việc triển khai Kubernetes trên môi trường on-premise đòi hỏi chi phí vốn (CapEx) hay chi phí đầu tư ban đầu lớn để mua phần cứng, thiết bị mạng, ổ lưu trữ, UPS, hệ thống làm mát, phòng máy… Chi phí bản quyền phần mềm (nếu có), bao gồm OS, monitoring, backup, firewall, v.v. Ngoài ra, còn có chi phí vận hành liên tục (OpEx) cho điện năng, hệ thống làm mát, không gian và nhân sự IT để duy trì cơ sở hạ tầng vật lý.

Các môi trường này cung cấp khả năng kiểm soát cấu hình và bảo mật tốt hơn nhưng đi kèm với khoản đầu tư ban đầu cao hơn và thời gian triển khai lâu hơn. Việc mở rộng quy mô cũng đòi hỏi phải cung cấp và cài đặt phần cứng mới, dẫn đến việc không thể đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu tài nguyên thay đổi.

Một ứng dụng fintech lớn chuyên cung cấp nền tảng thanh toán và ví điện tử cho hàng trăm nghìn người dùng, khi lượng giao dịch tăng mạnh vào giờ cao điểm, hệ thống không kịp mở rộng container dẫn đến việc giao dịch bị ngừng trệ khiến người dùng không thể thanh toán trong khoảng vài giờ. Việc gián đoạn giao dịch ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm khách hàng và tỷ lệ rời bỏ nhất định. Trong khi đó, khi lưu lượng giảm, tài nguyên phần cứng vẫn phải duy trì, gây lãng phí lớn. Chi phí điện năng, bảo trì và vận hành phần cứng chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng chi phí IT.

Khi thuê cloud để triển khai

Để giải quyết gánh nặng về chi phí hạ tầng, một số doanh nghiệp lựa chọn triển khai trên cloud. Khi lựa chọn cloud, doanh nghiệp loại bỏ việc phải tự triển khai riêng một không gian vật lý cho K8s. Thay vào đó, chỉ cần thanh toán cho các phần chi phí sử dụng tài nguyên: CPU, RAM, storage, network, load balancer, IP public, backup… Chi phí dịch vụ quản lý: một số provider tính thêm phí cho tính năng Managed Kubernetes (control plane, monitoring, log management...).

Với phương án triển khai K8s trên cloud như Bizfly Cloud, doanh nghiệp không cần đầu tư phần cứng, không cần đội vận hành lớn, mở rộng linh hoạt hơn và khởi chạy nhanh.

Tuy nhiên, cách này lại "vấp phải" vấn đề về chi phí triển khai và chi phí nhân sự cho chính K8s.

Để triển khai K8s sẽ cần đội DevOps/SRE chuyên sâu để setup cluster, HA, storage, networking, CI/CD, security. Hệ thống tự quản lý nên phải theo dõi logs, cảnh báo, backup thủ công hoặc tự code dẫn đến phát sinh chi phí giám sát và khắc phục sự cố. Chi phí đào tạo & duy trì đội ngũ cũng là một vấn đề bởi nhân sự có kinh nghiệm về Kubernetes khá hiếm và đắt đỏ.

Cloud cung cấp tính linh hoạt tốt hơn và cung cấp tài nguyên nhanh hơn nhưng có thể trở nên tốn kém khi mở rộng quy mô, đặc biệt là khi sử dụng tài nguyên không hiệu quả. Các dịch vụ dạng managed như Bizfly Cloud Kubernetes Engine - BKE - giúp đơn giản hóa triển khai, vận hành và giảm nhu cầu về chuyên môn nội bộ, đồng thời cung cấp nhiều tính năng để tối ưu chi phí sử dụng.

Khả năng mở rộng tự động (Autoscaling) đáp ứng nhu cầu tài nguyên cao điểm

Với Pod Autoscaler tự động điều chỉnh số lượng pod dựa trên tải CPU hoặc các chỉ số tùy chỉnh. Cluster Autoscaler tự động thêm hoặc bớt node khi tài nguyên cluster không đủ hoặc dư thừa.

Kubernetes tự động cân bằng tải, phân phối tài nguyên hợp lý và tự động phục hồi khi có sự cố, giúp giảm thiểu downtime và tối ưu chi phí vận hành.

Ứng dụng fintech như đã đề cập ở trên, khi chuyển sang triển khai trên BKE 100% giao dịch ổn định và thanh toán liền mạch không gián đoạn. Tài nguyên được sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí khi tải thấp và đáp ứng kịp thời khi nhu cầu tăng cao.

Tận dụng Spot Instance giảm 60-90% chi phí hạ tầng

Bizfly Cloud cung cấp Spot Instance với chi phí thấp hơn 60–90% so với On-Demand Instance. BKE hỗ trợ kết hợp linh hoạt Spot và On-Demand Instance, tự động phục hồi khi Spot Instance bị thu hồi, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí mà không ảnh hưởng đến độ ổn định.

Quản lý tài nguyên chính xác, tránh lãng phí

BKE hỗ trợ đặt Requesting và Limiting Resource cho từng container, phân loại mức độ ưu tiên tài nguyên theo QoS (Guaranteed, Burstable, BestEffort), đồng thời giám sát và dự báo tài nguyên sử dụng giúp tránh lãng phí và đảm bảo hiệu năng.

Cơ chế quản lý Pod và Service an toàn

Quy trình tạo/xóa Pod chuẩn mực, bao gồm graceful shutdown và preStop hook, giúp Pod hoàn thành các tác vụ đang xử lý trước khi dừng. Cập nhật rolling update an toàn, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động liên tục trong quá trình nâng cấp.

Độc giả quan tâm có thể trải nghiệm khả năng tối ưu chi phí và hệ tính năng đầy đủ như các giải pháp quốc tế của Bizfly Cloud Kubernetes Engine - BKE tại https://bizflycloud.vn/kubernetes-engine

Bizfly Cloud cung cấp trải nghiệm miễn phí, đa dạng gói ưu đãi và tư vấn mô hình tổng thể miễn phí với hệ giải pháp 20+ dịch vụ gồm máy chủ ảo Cloud Server, Database, K8s, S3, Kafka,...

Hotline: (024) 7302 8888 - (028) 7302 8888