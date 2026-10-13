Giải mã bài toán sống chung đa thế hệ qua góc nhìn của thế hệ trẻ

Khi sàn đấu trở thành diễn đàn chuyên môn

Từ 8 giờ sáng, hội trường chật kín chỗ ngồi với sự hiện diện của đại diện đơn vị khởi xướng - Công ty Cổ phần Đầu tư An Khải Hưng, đơn vị tổ chức Flamingo Digital Media, Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ khởi nghiệp Quốc gia khu vực phía nam cùng hơn 50 chuyên gia, giảng viên các trường đại học và đông đảo sinh viên, quý phụ huynh và người thân cùng tham dự.

Không khí tại khán phòng nhanh chóng được hâm nóng khi màn hình LED khởi động cho phần thi của top 11 của mỗi hạng mục. Khác với những cuộc thi ý tưởng thông thường, vòng pitching được vận hành như một phiên phản biện dự án thực tế. Mỗi nhóm có 3 phút thuyết trình và 2 phút trực tiếp đối thoại với ban giám khảo, đồng thời nhận đánh giá bình chọn trực tiếp từ phiếu của ban tổ chức.

Cả gia đình cùng đến cổ vũ thí sinh tham gia buổi bảo vệ dự án

Áp lực thời gian cùng những câu hỏi chất vấn hóc búa về tính khả thi, hay rào cản tâm lý người dùng không làm các thí sinh chùn bước. Bằng phong thái tự tin và sự chuẩn bị kỹ lưỡng qua các mô hình sa bàn, bản vẽ kỹ thuật và video mô phỏng, các đội thi đã chứng minh những giải pháp của mình hoàn toàn bắt rễ từ sự quan sát chân thực với chính gia đình mình.

Những "điểm chạm" bước ra từ đời sống thực

33 bài thi trải rộng trên ba hạng mục: IKI Landscape Design (Thiết kế cảnh quan sân vườn trong căn hộ), IKI Family Rituals (Kiến tạo nếp sống gia đình mới) và IKI Living OS (Xây dựng hệ điều hành hỗ trợ). Mỗi đề án mang một cách tiếp cận riêng, nhưng đều chung một khát khao: kéo các thành viên trong gia đình xích lại gần nhau.

Tại hạng mục Landscape Design, nhóm sinh viên kiến trúc gây ấn tượng với mô hình sân vườn giật cấp đa chức năng, đề xuất những bậc thềm thoải để người già dễ dàng vận động, đặt cạnh bãi sỏi và khu vui chơi an toàn cho trẻ nhỏ. Gian bếp mở đặt ở vị trí trung tâm, giúp người mẹ vừa chuẩn bị bữa ăn vừa có thể dõi theo ông bà trò chuyện cùng cháu ngoài sân qua vách kính tràn. Ý tưởng tinh tế này nhận được sự tán thưởng từ hội trường bởi khả năng xóa bỏ cảm giác cô lập thường thấy của người nội trợ.

Ở hạng mục Family Rituals, nhóm thí sinh ngành truyền thông mang đến dự án hộp lưu giữ thói quen gia đình. Thiết bị là sự kết hợp giữa một khay khóa sóng điện thoại tạm thời và bộ thẻ câu hỏi gợi mở những ký ức tuổi thơ. "Chúng em không muốn gượng ép hạn chế công nghệ, chúng em muốn tạo ra một cái cớ đủ "duyên" để cả nhà nhìn vào mắt nhau ít nhất 30 phút mỗi tối", đại diện nhóm chia sẻ.

Trong khi đó, ở nhánh Living OS, giải pháp hệ thống nhà thông minh tối giản dành riêng cho người cao tuổi nhận được nhiều đánh giá tích cực. Thay vì những giao diện chạm vuốt phức tạp, nhóm tích hợp tính năng nhận diện giọng nói tiếng Việt mộc mạc, tự động đo bước chân, điều chỉnh ánh sáng dịu nhẹ vào ban đêm và gửi thông báo nhắc giờ uống thuốc của ông bà đến điện thoại của con cái.

Từ khu triển lãm đến không gian thực tế tại IKI Village

Ban tổ chức IKI Co-Creation không chỉ dừng ở việc tiếp nhận, chấm và trao giải, mà còn đầu tư để người trẻ tiếp cận dự án thực tế một cách rõ nét. Các đội thi sau khi pitching cùng với khách mời tham quan và trải nghiệm không gian nhà mẫu IKI Village do An Khải Hưng phát triển để hiểu rõ hơn về mô hình sống đa thế hệ.

Đứng giữa căn nhà mẫu, người tham quan trực tiếp cảm nhận triết lý sống gắn kết đã được hiện thực hóa qua thiết kế thông minh: các khối không gian ngủ và làm việc vẫn đảm bảo sự riêng tư cho từng cá nhân, nhưng luôn mở ra khoảng sân vườn và phòng sinh hoạt chung ở trung tâm. Đây chính là điểm tựa để cả ba thế hệ tìm thấy sự thoải mái mà không mất đi sợi dây kết nối thân tình.

Nhà mẫu IKI Village

Sau buổi sáng chung kết căng thẳng, đại diện chủ đầu tư chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ tổ chức cuộc thi mà còn tạo ra môi trường để các ý tưởng được tiếp cận gần hơn tới công chúng, thấy rõ được tính khả thi của các phương án. Vì thế khách tham quan sau khi xem các bài thi và trực tiếp trải nghiệm nhà mẫu, hiểu rõ hơn thế nào là không gian sống gắn kết khi kết hợp giữa sân vườn, nếp sống và công nghệ".

Khép lại buổi bảo vệ dự án, giá trị đọng lại lớn nhất của vòng pitching không chỉ dừng ở bảng điểm hay thứ hạng chung cuộc. Đó là khoảnh khắc người trẻ bước lên sân khấu, dùng tri thức và sự thấu cảm sâu sắc để bảo vệ quan điểm về cách con người nên đối xử với nhau trong một tổ ấm, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ số hóa hiện nay.

Từ khán phòng pitching đến không gian thực tế tại IKI Village, IKI Co-Creation đã thành công trong việc mở ra một cuộc đối thoại đa chiều giữa sinh viên, giới chuyên môn và doanh nghiệp. Khi những khoảng trống vô hình được lấp đầy bằng những ý tưởng thấu hiểu, mái nhà thực sự trở thành nơi bình yên để các thế hệ cùng sẻ chia, cùng sống và trưởng thành bên nhau.

Sự đầu tư bài bản từ cuộc thi, vòng pitching cho đến không gian triển lãm cho thấy tầm nhìn dài hạn và trách nhiệm xã hội của An Khải Hưng. Doanh nghiệp không đơn thuần phát triển một dự án bất động sản, mà chủ động tạo ra một diễn đàn nghiêm túc để lắng nghe, trân trọng và đồng hành cùng góc nhìn của người trẻ trong việc giải quyết các vấn đề đô thị.