Giải mã 'bệnh bí ẩn': Đi nhiều nơi, hết tiền vẫn không ra bệnh

Sau thời gian điều trị căn "bệnh bí ẩn", bà L.T.H (46 tuổi, ở TP.HCM) cùng chồng đến Phòng khám sàng lọc và truy tìm độc chất cho cá nhân (ITAS) - Phòng khám đa khoa thuộc Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), để tái khám với chuyên gia bệnh nhiễm độc, thạc sĩ - bác sĩ Doãn Uyên Vy.

"Bệnh bí ẩn" khiến bệnh nhân kiệt quệ

Kể với PV Báo Thanh Niên, ông N. (chồng bà H.) cho biết vào tháng 11.2024, bà H. xuất hiện đau ngực, khó thở nên đến một bệnh viện chuyên phổi khám và được chẩn đoán tràn dịch màng phổi. Bệnh nhân được rút dịch rồi cho về. Tuy nhiên, sau đó tình trạng không cải thiện nên bà phải nhập viện điều trị.

Lúc bấy giờ, bệnh nhân bị tràn nhiều dịch ở màng phổi và ổ bụng, mỗi ngày hút ra hơn 1 lít dịch. Mỗi ngày bà được truyền đến 3 chai Albumin (protein quan trọng trong huyết tương), nhưng tình trạng giảm Albumin vẫn không cải thiện, cơ thể tiếp tục phù. Sau hơn 2 tháng điều trị không khỏi, bà H. chuyển sang bệnh viện khác kèm theo chẩn đoán tràn dịch màng phổi và bụng "không rõ nguyên nhân".

Thạc sĩ - bác sĩ Doãn Uyên Vy, Phòng khám sàng lọc và truy tìm độc chất cho cá nhân (ITAS) - Phòng khám đa khoa thuộc Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) đang tư vấn cho người bệnh

Tại bệnh viện thứ hai, sau 2 lần nhập viện, bà được chẩn đoán giảm Albumin và suy dinh dưỡng nhưng khi về nhà vẫn bị sưng phù. Không bỏ cuộc, gia đình tiếp tục đưa bà đến bệnh viện thứ ba điều trị và tại đây, bác sĩ bắt đầu nghĩ đến khả năng bệnh nhân bị nhiễm độc.

Chuyên gia bệnh nhiễm độc, bác sĩ Doãn Uyên Vy được mời hội chẩn. Qua khai thác bệnh sử, bà H. cho biết làm công nhân dán keo giày. Ngoài ra, bà thường xuyên ăn tôm cá biển, đồng thời sử dụng thêm thuốc nam, thuốc bắc trong quá trình điều trị bệnh. Bà có các rối loạn khác kèm theo ở nhiều cơ quan như tế bào máu, tuyến giáp, tăng đông máu trên các xét nghiệm. Triệu chứng tiêu chảy kéo dài, phù toàn thân kéo dài; bệnh ruột mất protein gây giảm Albumin không đáp ứng điều trị dù đã truyền Albumin bổ sung mỗi ngày; viêm phổi mô kẽ cũng không cải thiện rõ rệt với điều trị thuốc thường quy.

Dựa trên các kết quả xét nghiệm, triệu chứng lâm sàng và diễn tiến bệnh, kết hợp bệnh sử, bác sĩ Uyên Vy chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm độc thủy ngân và thạch tín, nhiều khả năng từ thuốc nam, thuốc bắc (những vị thuốc được cho là giúp ăn ngon, ngủ ngon trong đông y - PV). Đồng thời loại trừ bệnh nhiễm độc do tiếp xúc các chất hóa học từ keo dán giày vì không phù hợp triệu chứng lâm sàng. Xét nghiệm máu và nước tiểu sau đó xác nhận bà H. nhiễm độc thủy ngân và thạch tín. Bà được điều trị thuốc giải độc, sau 2 tháng sức khỏe cải thiện rõ rệt và hết bệnh. Hiện các chỉ số xét nghiệm máu đã trở lại bình thường.

"Chúng tôi đi điều trị ở 3 bệnh viện trong khoảng 4 tháng, tốn hàng trăm triệu đồng, phải vay mượn tiền và vàng nhưng vẫn không tìm ra bệnh. Khi biết nguyên nhân thì gia đình đã kiệt quệ, không còn tiền mua thuốc giải độc vì thuốc rất đắt. Thương hoàn cảnh, bác sĩ Uyên Vy đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền mua thuốc cho vợ tôi", ông N. chia sẻ. Theo ông, hiện sức khỏe vợ đã ổn định và bình thường. Mỗi tháng, ông cố gắng dành dụm trả nợ 5 triệu đồng cho đến khi hết khoản nợ 170 triệu đồng.

Theo bác sĩ Uyên Vy, ca này cho thấy khi bệnh nhân không được chẩn đoán chính xác, các chẩn đoán nội khoa như bệnh ruột mất protein, tràn dịch đa màng, tăng đông máu… thực chất chỉ là biểu hiện của nhiễm độc. Người bệnh không đáp ứng với điều trị thường quy làm tăng chi phí y tế nhưng không hiệu quả. Việc hội chẩn, khám sàng lọc và truy tìm độc chất sớm là cần thiết để giảm chi phí và xác định đúng bệnh.

"Bệnh bí ẩn" khiến bác sĩ từng khuyên chàng trai trẻ đi trữ tinh trùng

Một trường hợp khác là anh A. (24 tuổi, sinh viên y khoa) từng mắc "bệnh bí ẩn". Hơn một năm rưỡi trước, anh thường xuyên mệt mỏi, buồn ngủ, ủ rũ, hay lạnh, rụng tóc, sụt cân và chán ăn.

Đi khám nội tiết, anh được chẩn đoán suy tuyến yên, suy tuyến thượng thận và suy giáp, phải điều trị bổ sung hormone. Tuy nhiên, sau 3 tháng tình trạng không cải thiện mà còn nặng hơn. Bác sĩ cho biết anh bị suy các tuyến nội tiết không rõ nguyên nhân, phải dùng thuốc suốt đời và được khuyên nên trữ tinh trùng.

Gia đình có người làm trong ngành y nên nghi ngờ anh A. có khả năng nhiễm độc. Dù tốn nhiều tiền xét nghiệm để tìm nguyên nhân, kết quả vẫn không phát hiện bất thường (kể cả trên MRI và siêu âm). Vì vậy, gia đình đã liên hệ bác sĩ Uyên Vy để tìm nguyên nhân gây bệnh.

Qua khám sàng lọc và truy tìm độc chất, bác sĩ ghi nhận anh A. có thói quen ăn nhiều hải sản và tự sử dụng nhiều loại mỹ phẩm trong thời gian dài hơn 3 năm do da nổi mụn, khô da, với mục đích dưỡng trắng, giảm mụn. Ngoài ra, bệnh nhân còn sử dụng bình nước cá nhân có lớp sơn xanh bị bong tróc, cầm uống hằng ngày.

Bệnh nhân tốn nhiều tiền, tuyệt vọng vì mắc căn bệnh không rõ nguyên nhân, khi được khám sàng lọc và truy tìm độc chất thì mới biết bị nhiễm độc

Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu xác định anh bị nhiễm độc asen và thủy ngân. Sau 2 tháng điều trị giải độc, sức khỏe anh hồi phục, các chỉ số hormone tuyến giáp, tuyến thượng thận, tuyến yên trở về bình thường. Bệnh nhân giảm dần rồi ngưng thuốc nội tiết và sinh hoạt bình thường, tiếp tục được theo dõi định kỳ mỗi 2 tháng.

"Tôi rất mừng khi hết bệnh và khỏe mạnh trở lại, vì trước đó bác sĩ nói khả năng hồi phục rất thấp", anh A. chia sẻ.

Theo bác sĩ Uyên Vy, đây là bệnh nhân trẻ, nếu không được phát hiện sớm qua ITAS có thể phải sống chung với rối loạn nội tiết suốt đời. Cũng theo bác sĩ, cùng là nhiễm độc kim loại nặng nhưng nguồn độc và biểu hiện khác nhau tùy cơ địa và cơ quan bị ảnh hưởng. (còn tiếp)