Giải mã bí ẩn xác chết đông lạnh trong hang động sau gần 50 năm

Thi thể được tìm thấy gần 50 năm trước được xác định là Nicolas Paul Grubb ẢNH: Văn phòng Giám định pháp y hạt Becks

Tờ The Washington Post ngày 3.9 đưa tin cơ quan chức năng tại hạt Berks (bang Pennsylvania, Mỹ) vừa xác định danh tính của một thi thể bí ẩn được phát hiện trong tình trạng đông cứng trong một hang động cách đây gần nửa thế kỷ.

Suốt nhiều thập niên, thanh niên tử vong trong hang động được đặt biệt danh "người đàn ông Pinnacle", gọi theo tên một đỉnh núi quen thuộc dọc theo đường mòn Appalachian gần hang động nơi những người đi bộ đường dài phát hiện vào năm 1977.

Giờ đây, người này đã có tên rõ ràng. Sau 47 năm, cơ quan chức năng xác định thanh niên này là Nicolas Paul Grubb, sống tại Fort Washington (Pennsylvania) và tử vong khi 27 tuổi.

Việc xác định giúp khép lại vụ việc vốn làm đau đầu nhiều nhà điều tra ngay cả khi họ áp dụng các công nghệ mới như phân tích ADN và phả hệ di truyền để giải mã bí ẩn của thi thể đơn độc trong hang động vào một mùa đông khắc nghiệt ở Pennsylvania.

"Thật là buồn vui lẫn lộn. Gia đình đã tìm kiếm người thân yêu của họ trong hơn 40 năm mà không biết chuyện gì đã xảy ra với họ", theo viên cảnh sát Ian Keck thuộc Sở Cảnh sát bang Pennsylvania.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 16.1.1977, hai người đi bộ đường dài đã trú ẩn vào một hang động nhỏ để tránh thời tiết khắc nghiệt và phát hiện ra thi thể của một thanh niên ngay bên dưới Pinnacle, một trong những "cảnh quan đẹp nhất" trên đoạn đường mòn Appalachian.

Thi thể mặc quần áo mỏng manh dù tháng 1.1977 là một trong những tháng lạnh nhất mà hạt Berks từng chứng kiến . Nhiệt độ cao trung bình trong tháng đó là 8 độ, trong khi nhiệt độ thấp xuống âm 4 độ. Gần 127 cm tuyết bao phủ khu vực vào mùa đông năm đó.

Khi qua đời, "người đàn ông Pinnacle" mặc một chiếc áo len cổ lọ màu nâu, một chiếc áo khoác da có tua rua, quần jean xanh bạc màu, giày đi bộ đường dài cao đến mắt cá chân và găng tay da, theo Văn phòng Giám định pháp y hạt Becks.

Ông Matt Galle, một trong những người đi bộ đường dài tìm thấy thi thể, cho biết người đàn ông mặc quần áo có thể phù hợp để đi bộ đường dài vào ngày ấm áp nhưng không phù hợp để mặc vào giữa mùa đông.

Trong quá trình khám nghiệm tử thi, một giám định viên y khoa đã ghi lại dấu vân tay của nạn nhân và kết luận rằng cái chết là do tự tử do dùng quá liều thuốc an thần. Chưa đầy 2 tuần sau, thi thể đã được chôn cất tại một cánh đồng và đã ở đó trong nhiều thập niên, hầu như bị lãng quên.

Cơ quan chức năng đã khai quật thi thể vào năm 2019 với hy vọng hồ sơ nha khoa của nạn nhân sẽ khớp với một trong 2 người đàn ông đã mất tích vào năm 1975: một người từ Florida, người kia từ Illinois. Nhưng một nha sĩ pháp y không thể xác định được sự trùng khớp với bất kỳ trường hợp nào.

Các nhà chức trách cũng lấy mẫu ADN Trung tâm Y khoa Đại học North Texas tại Fort Worth để phân tích. Kết quả không có kết luận rõ ràng, vì vậy họ đã gửi một mẫu ADN khác đến một công ty tư nhân để thực hiện phả hệ di truyền vào năm ngoái, nhưng một lần nữa, họ không tìm được kết quả nào.

Sau đó, NamUs, một cơ sở dữ liệu quốc gia về các trường hợp người mất tích, không xác định danh tính và không có người nhận, đã đề nghị truy tìm dấu vân tay gốc lấy từ thi thể vào năm 1977.

Các cơ quan chức năng đã làm mất những dấu vân tay đó và từ lâu đã từ bỏ việc tìm kiếm, nhưng tháng trước, viên cảnh sát Ian Keck thuộc Sở Cảnh sát bang Pennsylvania đã lục tung kho lưu trữ của cảnh sát tiểu bang và tình cờ tìm lại được.

Không giống như các bản sao, các bản gốc có chi tiết vân tay cần thiết cho một phân tích chặt chẽ hơn. Cảnh sát bang Pennsylvania đã gửi dấu vân tay gốc cho FBI và trong vòng chưa đầy một giờ, họ đã tìm ra manh mối là Grubb.

Hiện cơ quan chức năng đang tìm những người thân còn sống của nạn nhân, đồng thời nghi vấn về nguyên nhân tử vong và đang điều tra lại, do các chứng cứ chưa cho thấy đó là cái chết do tai nạn hay tự tử.