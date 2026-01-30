Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Giải mã chìa khóa bảo vệ sức khỏe cơ xương khớp

Thông tin dịch vụ
30/01/2026 21:07 GMT+7

Những biến chứng nghiêm trọng của bệnh lý xương khớp có thể khiến người bệnh sống trong tàn tật và đau đớn. Điều này tạo gánh nặng về y tế, kinh tế cho rất nhiều gia đình, trong bối cảnh già hóa dân số tại Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng.

Nhức mỏi tuổi già

Ở tuổi 80, bà Lê Hồng Thuận (tỉnh Đồng Nai) phải nhập viện để điều trị xẹp đốt sống thắt lưng. Khởi đầu, bà Thuận bị đau nhói đốt sống mỗi khi xoay người hoặc thay đổi tư thế. Cơn đau tăng dần mỗi ngày, đến mức bà có cảm giác nghẹt thở, gần như nằm bất động trên giường. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân có chỉ định xét nghiệm máu, thực hiện chụp Xquang và MRI (cộng hưởng từ), đánh giá mức độ loãng xương.

Dựa trên các kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân bị xẹp 2 đốt sống do loãng xương, chỉ định bơm xi-măng sinh học. "Thỉnh thoảng tôi cũng nhức xương nhức khớp nhưng nghĩ là bệnh tuổi già nên cố gắng chịu đựng. Sau khi được điều trị và tập vận động mỗi ngày, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Các con cũng mua thêm sữa để bổ sung canxi", bà Lê Hồng Thuận chia sẻ.

Giải mã chìa khóa bảo vệ sức khỏe cơ xương khớp- Ảnh 1.

Đau nhức xương khớp là một trong những triệu chứng của bệnh loãng xương

Tại Việt Nam, cứ 3 phụ nữ trên 50 tuổi thì có khoảng 1 người có nguy cơ loãng xương. Cả nước hiện có khoảng 3,6 triệu người mắc bệnh loãng xương, dự báo tăng thành 4,5 triệu người vào năm 2030, trong đó phụ nữ chiếm 70% - 80%. Còn theo Tổ chức Y tế thế giới, trong hơn 200 triệu người bị loãng xương trên toàn cầu có 70% là phụ nữ, 1/3 phụ nữ trên 50 tuổi bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này.

Không chỉ là gánh nặng của người bệnh, hệ lụy từ các bệnh lý loãng xương nói riêng và cơ xương khớp nói chung còn tạo áp lực cho hệ thống y tế. Quá trình điều trị bệnh và phục hồi thường kéo dài, phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của các chuyên gia đến từ nhiều chuyên khoa. Vì thế, chủ động chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp là chìa khóa quan trọng nhất giúp bảo vệ hệ vận động, ngăn chặn các hệ lụy và biến chứng do loãng xương gây ra.

Giải mã chìa khóa bảo vệ sức khỏe cơ xương khớp- Ảnh 2.

Hội nghị Khoa học thường niên năm 2025 của Hội Loãng xương Hà Nội quy tụ hơn 300 đại biểu, chuyên gia trong lĩnh vực cơ xương khớp

Dinh dưỡng - Giải pháp cho sức khỏe hệ vận động

Tại Hội nghị Khoa học thường niên năm 2025 của Hội Loãng xương Hà Nội, các chuyên gia nhận định, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ loãng xương tại Việt Nam gia tăng chính là vì sự thiếu hụt canxi trong khẩu phần ăn hằng ngày. Theo số liệu khảo sát, lượng canxi nạp vào cơ thể qua bữa ăn hằng ngày của người Việt chỉ đạt khoảng 534,5 mg, thấp hơn mức khuyến nghị là 800 mg - 1.000 mg, làm tăng nguy cơ thiếu xương và loãng xương. Tình trạng này cần phải cải thiện càng sớm càng tốt bằng việc tăng cường các thực phẩm giàu canxi. Đồng thời, luyện tập thể thao kết hợp với việc sử dụng sữa, bổ sung collagen và MFGM giúp cải thiện chức năng vận động. Hoạt chất MFGM là một màng cầu chất béo từ sữa, hoạt chất quan trọng trong việc cải thiện chất lượng cơ xương khớp, tăng độ dẻo dai.

Giải mã chìa khóa bảo vệ sức khỏe cơ xương khớp- Ảnh 3.

Anlene mang đến giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ xương, khớp và cơ chắc khỏe

Ngoài ra, cân bằng các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn hằng ngày cũng không kém phần quan trọng: ăn nhiều các loại rau quả, ăn đủ thức ăn giàu đạm và chất béo, tránh ăn quá mặn hoặc quá ngọt, hạn chế bia rượu, thức ăn nhanh… Việc bổ sung nguồn protein sẽ giúp đảm bảo khối cơ và sự vững chắc của khối xương. Song song đó, cần duy trì đủ lượng vitamin D bằng cách tiếp xúc an toàn với ánh nắng mặt trời từ 10 - 20 phút mỗi ngày, kết hợp với chế độ ăn giàu vitamin D. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, chương trình tầm soát loãng xương là biện pháp hữu hiệu để người bệnh phát hiện sớm nguy cơ hoặc có phương án điều trị chủ động. Những giải pháp trên là mấu chốt giúp bảo vệ sức khỏe hiệu quả, giúp ngăn ngừa các biến cố nghiêm trọng do bệnh lý cơ xương khớp gây ra.

Theo đánh giá của Hội Loãng xương quốc tế, sữa bổ sung dinh dưỡng Anlene chứa các thành phần thiết yếu rất quan trọng cho sức khỏe cơ xương khớp, giúp duy trì sức khỏe xương và hỗ trợ phòng ngừa loãng xương. Hai khẩu phần sữa tăng cường Anlene mỗi ngày đáp ứng mức dinh dưỡng khuyến nghị hằng ngày cho các chất dinh dưỡng cần thiết, đảm bảo rằng người tiêu dùng nhận được sự hỗ trợ cần thiết cho xương chắc khỏe.

Anlene - Nhãn hiệu được Hội Loãng xương quốc tế khuyên dùng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp khi đồng hành cùng Hội Loãng xương Hà Nội tại Hội nghị Khoa học thường niên năm 2025. Nhãn hàng mang đến các giải pháp dinh dưỡng như Anlene GOLD 5X với công thức MovePro, hỗ trợ xương, khớp và cơ chắc khỏe, đồng thời chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe hệ vận động.


Bình luận (0)

