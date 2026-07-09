Giải mã chuẩn sống của chuyên gia quốc tế tại Bắc Ninh và khoảng trống thị trường

Bắc Ninh hiện có hơn 21.000 chuyên gia và lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp. Lực lượng này tập trung chủ yếu tại các doanh nghiệp FDI đến từ các quốc gia phát triển bậc nhất như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc)

Đây là nhóm khách hàng có mức thu nhập cao, họ không chỉ tìm kiếm một chỗ ở, mà còn kỳ vọng một không gian sống đồng bộ về tiện ích, dịch vụ, môi trường cộng đồng và khả năng kết nối với nơi làm việc. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nhu cầu và nguồn cung vẫn là bài toán chưa có lời giải trọn vẹn.

Song cũng chính khoảng trống này đang mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho những dự án đáp ứng được đồng bộ các yếu tố.

Phối cảnh dự án

Tại sao không đơn thuần là "một ngôi nhà thông thường"?

Chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam thường gồm hai nhóm: lưu trú ngắn hạn và dài hạn. Nếu nhóm công tác vài ngày chỉ có nhu cầu ở khách sạn, thì với các chuyên gia quản lý, kỹ sư hay nhân sự cấp cao làm việc theo hợp đồng nhiều năm, thậm chí đưa cả gia đình sang sinh sống, nơi ở không còn đơn thuần là chỗ lưu trú mà trở thành môi trường gắn với công việc và cuộc sống hằng ngày.

Vì vậy, tiêu chí lựa chọn nơi ở của nhóm khách hàng này cũng khác biệt. Đầu tiên là vị trí. Đặc thù công việc tại các nhà máy công nghệ cao đòi hỏi chuyên gia thường xuyên có mặt để vận hành, xử lý sự cố hoặc điều phối sản xuất… Khoảng cách từ nơi ở đến khu công nghiệp không chỉ quyết định sự thuận tiện trong di chuyển mà còn tác động trực tiếp đến quỹ thời gian và hiệu quả công việc.

Dự án kề cận Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng

Với những người thường xuyên phải di chuyển giữa nhà máy, đối tác và sân bay cho các chuyến công tác quốc tế, khả năng kết nối nhanh với các trục giao thông huyết mạch càng trở thành một lợi thế đáng giá.

Thứ hai là chất lượng không gian sống. Sau cường độ làm việc cao, nơi ở cần đủ yên tĩnh, an toàn và đầy đủ tiện ích để giúp cư dân phục hồi thể chất, tinh thần và duy trì hiệu suất làm việc lâu dài.

Tiện ích bể bơi nội khu của dự án

Tiếp đến là hệ sinh thái dịch vụ. Các tiện ích mua sắm, ẩm thực, thể thao, giải trí hay không gian gặp gỡ đối tác không chỉ nâng cao trải nghiệm sống mà còn giúp giảm thời gian di chuyển, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ngay gần nơi làm việc.

Cuối cùng là cộng đồng. Thực tế cho thấy người nước ngoài thường có xu hướng lựa chọn nơi đã hình thành cộng đồng đồng hương và hệ sinh thái dịch vụ phù hợp. Người Hàn tập trung tại Mỹ Đình, người Nhật lựa chọn khu vực Đào Tấn không chỉ vì chất lượng căn hộ, bởi ở đó họ dễ dàng tìm thấy môi trường sống quen thuộc và kết nối cộng đồng.

Không chỉ lấp đầy khoảng trống về nhà ở, mà hoàn thiện một hệ sinh thái sống

Nếu đặt Mangala Complex trong bối cảnh thị trường Bắc Ninh hiện nay, điểm khác biệt của dự án không nằm ở số lượng tiện ích mà ở cách dự án giải quyết những nhu cầu còn thiếu của cộng đồng chuyên gia, lao động nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Từ định hướng đó, Mangala Complex được quy hoạch theo mô hình tách biệt giữa không gian ở và thương mại. Khối căn hộ sở hữu sảnh đón riêng, hệ thống an ninh nhiều lớp và vận hành độc lập với khu phố thương mại phía dưới.

Cách tổ chức này giúp cư dân vừa tận hưởng sự sôi động của khu dịch vụ khi cần, vừa giữ được sự riêng tư khi trở về nhà.

Tiện ích sân pickleball dự kiến của dự án

Không gian bên trong căn hộ cũng được đầu tư theo hướng nâng cao trải nghiệm sống thay vì chỉ chú trọng hình thức. Hệ thống cách âm, thông gió và điều hòa được đầu tư nhằm tạo môi trường yên tĩnh, chất lượng không khí ổn định, trong khi các vật liệu và thiết bị hoàn thiện đến từ những thương hiệu quốc tế quen thuộc, hướng tới tiêu chuẩn sử dụng lâu dài.

Quan trọng hơn, dự án được phát triển theo triết lý "mọi nhu cầu trong một điểm đến". Chỉ trong vài phút di chuyển nội khu, cư dân có thể tiếp cận không gian làm việc linh hoạt, khu thể thao, hồ bơi, quảng trường và các dịch vụ thương mại thiết yếu.

Tại sao đây là ngách đầu tư đáng xuống tiền?

Nhìn chung, Mangala Complex được phát triển để đón đầu một nguồn cầu đã hiện hữu và có xu hướng tăng trưởng bền vững: cộng đồng chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao đang làm việc tại các khu công nghiệp Bắc Ninh.

Thực tế, phân khúc này đã cho thấy hiệu quả tại các thị trường phát triển. Theo Savills, công suất lấp đầy căn hộ dịch vụ hạng A tại Hà Nội trong quý I/2025 đạt 86%, chủ yếu phục vụ nhóm chuyên gia và người nước ngoài làm việc dài hạn.

Trong khi Hà Nội đã có nguồn cung phong phú và phát triển nhiều năm, Bắc Ninh lại sở hữu nền tảng công nghiệp mạnh nhưng nguồn cung sản phẩm đạt chuẩn quốc tế vẫn còn khá khiêm tốn. Điều đó cho thấy dư địa tăng trưởng của mô hình Industrial Hub Living vẫn còn rất lớn.

Không chỉ góp phần giải quyết bài toán nhu cầu an cư và lưu trú dài hạn của cộng đồng chuyên gia, Mangala Complex còn mở ra cơ hội khai thác một phân khúc cho thuê chuyên biệt, được thúc đẩy bởi động lực tăng trưởng của kinh tế công nghiệp và dòng vốn FDI.