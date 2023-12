Giải mã cơn sốt Việt kiều đồng loạt bay về Việt Nam làm đẹp

Theo bác sĩ Tú Dung - Tổng giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc: "Năm 2023 đơn vị này tiếp nhận hàng triệu lượt khách hàng Việt kiều đến phẫu thuật thẩm mỹ, làm răng, làm da. Các quốc gia Mỹ, Úc, Canada… chiếm tỷ trọng lớn nhất".

Giá ưu đãi dành cho Việt kiều về nước làm đẹp

Điều đầu tiên khiến đa số Việt kiều chọn về nước làm đẹp chính là mức chi phí và giá cả hợp lý. Chẳng hạn chi phí cho ca nâng ngực trong nước tầm 80 - 100 triệu đồng (ở nước ngoài giá gấp đôi), hút mỡ 70 triệu đồng (nước ngoài từ 140 triệu - 210 triệu đồng), làm răng sứ từ 5 - 7 triệu đồng (nước ngoài từ 23 triệu - 36 triệu đồng), phẫu thuật hàm từ 80 - 100 triệu đồng (chi phí nước ngoài gấp 10 lần gần 2 tỉ đồng).

Có thể thấy, sự chênh lệch về chi phí làm đẹp giữa Việt Nam và nước ngoài là rất lớn. Chính điều này đã khiến nhiều Việt kiều không ngại ngần đầu tư một khoản chi phí về nước làm đẹp nhưng vẫn được trải nghiệm chất lượng quốc tế.

Nhiều Việt kiều sẵn sàng về Việt Nam để đẹp giá hợp lý

"Ở nước ngoài, chi phí về thẩm mỹ như thế này rất cao, gấp mấy lần Việt Nam. Có khi làm cả đời cũng không đủ tiền. Chưa kể để đặt lịch phẫu thuật phải chờ đợi rất lâu. Có người phải hẹn trước cả năm cũng chưa chắc có lịch" - một Việt kiều Mỹ cho hay.

Hiện nay, các bác sĩ Việt Nam không ngừng cập nhật các kiến thức và công nghệ làm đẹp trên thế giới. Nhiều bác sĩ đã được tu nghiệp chuyên sâu nhiều năm tại các quốc gia hàng đầu như Mỹ, Úc, Canada, Hàn Quốc… Hằng năm, các bác sĩ Việt Nam cũng thường xuyên tham dự các hội nghị thẩm mỹ quốc tế thường niên. Chính nhờ vậy, có thể nói tay nghề chuyên môn của các bác sĩ Việt Nam hiện nay không hề thua kém các nước phát triển.

Bác sĩ Tú Dung tham gia báo cáo nhiều hội nghị quốc tế thường niên

Một điều khác khiến nhiều kiều bào chọn về nước chính là quan điểm "Chỉ có người Việt mới hiểu người Việt". Thực tế, nhiều người từng thẩm mỹ theo "gu" nước ngoài như nâng mũi cao Tây phải kêu trời vì chiếc mũi cao chọc thẳng không phù hợp, thủng cả đầu mũi. Lúc này nhiều người lại phải bay ngược về Việt Nam nhờ bác sĩ Việt Nam giải cứu chiếc mũi để tự nhiên đẹp phù hợp người Á Đông.

Việt kiều bị lạc trong "ma trận" thẩm mỹ

Tuy về Việt Nam là một lựa chọn tuyệt vời cho Việt kiều, nhưng cũng không ít người chọn về nước làm đẹp cảm thấy mông lung vì bị lạc trong "ma trận" thẩm mỹ thật giả hiện nay.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính riêng trên địa bàn TP.HCM hiện có 598 cơ sở thẩm mỹ do các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đảm trách. Các cơ sở này do Bộ Y tế và Sở Y tế thẩm định và cấp phép hoạt động. Ngoài ra, còn có 6.489 cơ sở thẩm mỹ không do các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đảm trách.

Chính vì vậy, khi lựa chọn về nước làm đẹp, Việt kiều cũng cần cân nhắc 3 yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo đẹp an toàn bền vững.

Một là chọn thực hiện tại một cơ sở bệnh viện thẩm mỹ được Bộ Y tế cấp phép hoạt động, trang bị đầy đủ hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, cần thiết và thực hiện trong không gian vô trùng vô khuẩn tuyệt đối.

Hai là phải tìm hiểu kỹ về người thực hiện cho mình có phải là bác sĩ chính quy có chứng chỉ hành nghề không. Tuyệt đối tránh tình cảnh để những thợ tay ngang học cấp tốc mổ chui cực kỳ nguy hiểm.

Ba là làm đẹp phải chính quy. Không chạy theo các trào lưu làm đẹp nhất thời trên mạng xã hội, không phù hợp cơ địa, phản khoa học gây nhiều hậu quả đáng tiếc.

Nhiều Việt kiều chọn Bệnh viện JW gửi trao nhan sắc

Về nước làm đẹp, Việt kiều có rất nhiều lựa chọn, nhưng để tìm nơi uy tín vẫn đảm bảo an toàn thì không dễ. Hầu hết các Việt kiều đều chọn Bệnh viện JW vì đây là cơ sở thẩm mỹ đứng top đầu các cơ sở thẩm mỹ tại TP.HCM suốt nhiều năm liền. Tại đây luôn cập nhật nhiều trang thiết bị tân tiến bậc nhất, với 100% đội ngũ bác sĩ đều có chứng chỉ hành nghề được Bộ Y tế cấp phép.

Bệnh viện JW trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, chuyên môn bác sĩ phục vụ khách hàng

Đặc biệt, bác sĩ Tú Dung - người đứng đầu bệnh viện còn giữ vị trí là Thư ký quốc gia Hội Tạo hình mũi châu Á RSA, thành viên Hội tạo hình thẩm mỹ quốc tế với nhiều huân chương giải thưởng trong và ngoài nước.

Căng da mặt SMAS PRO được đông đảo chị em Việt kiều lựa chọn

Chủ trương đặt sự an toàn và quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu, trong đợt kiểm tra chất lượng bệnh viện vừa qua, Bệnh viện JW đạt điểm tuyệt đối trong nhiều hạng mục quan trọng: An toàn phẫu thuật, Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh, Quyền và lợi ích của người bệnh, Đào tạo nguồn nhân lực.

Nhiều khách hàng nước ngoài cũng lựa chọn đến Bệnh viện JW làm đẹp

Các dịch vụ nâng mũi, cắt mí, căng da mặt là những dịch vụ được đa số khách hàng lựa chọn để làm đẹp cận tết.