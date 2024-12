Giải mã DNA của doanh nghiệp Nhật hơn trăm tuổi tại thị trường Việt Nam

Panasonic là một trong những tập đoàn điện tử hàng đầu tại Nhật Bản với lịch sử hơn 100 năm trên toàn cầu và 50 năm tại Việt Nam. Cùng các giá trị cốt lõi trong chất lượng và uy tín Nhật Bản, Panasonic luôn tiên quyết và duy trì phương châm nhất quán nỗ lực hết mình và sáng tạo không ngừng để mang đến những giải pháp tốt nhất cho sức khỏe người dùng.

Panasonic vẫn luôn duy trì bản sắc và giá trị Nhật Bản trong doanh nghiệp trước xu thế hội nhập đầy biến động

Panasonic và hành trình kiến thiết cuộc sống người Việt

Năm 1971, Panasonic chính thức đặt dấu chân tại Việt Nam trong bối cảnh còn nhiều khó khăn với một công xưởng quy mô nhỏ tại TP.Hồ Chí Minh. Các sản phẩm như radio và tivi đen trắng không chỉ đơn thuần là thiết bị giải trí mà còn trở thành công cụ quan trọng kết nối cộng đồng. Radio Panasonic giúp người dân cập nhật tin tức trong bối cảnh thông tin hạn chế, còn tivi đen trắng mở ra thế giới văn hóa, giải trí và giáo dục qua từng thước phim tài liệu. Những sản phẩm này đã khởi đầu cho việc định vị "chất lượng Nhật Bản" trong tâm trí người Việt đối với ngành gia dụng điện tử - một giá trị mà Panasonic luôn gìn giữ và phát triển. Trên hành trình 50 năm đầu tiên tại Việt Nam, Panasonic đã trở thành thương hiệu điện tử tiêu dùng hàng đầu Nhật Bản được hàng triệu gia đình Việt tin dùng.

Năm 2020, Panasonic với bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ nhà sản xuất thiết bị gia dụng truyền thống sang cung cấp các giải pháp sức khỏe toàn diện. Điểm nhấn nổi bật là công nghệ Nanoe™ X, ứng dụng trong máy lọc không khí, tủ lạnh và điều hòa, giúp ức chế hiệu quả vi khuẩn, virus, bảo vệ sức khỏe người dùng. Các dòng sản phẩm như tủ lạnh Prime Fresh, máy giặt hơi nước hay hệ thống chiếu sáng thông minh đều hướng tới nâng cao chất lượng sống, đảm bảo sự tiện nghi và an toàn cho người tiêu dùng. Những cải tiến này không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là lời cam kết của Panasonic trong hành trình kiến tạo cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

Panasonic - Thương hiệu điện máy số 1 tại Nhật Bản mang đến sản phẩm chất lượng cho cuộc sống của người Việt

Kiên định duy trì "DNA" Nhật Bản trước nhiều chuyển biến

Hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng Việt Nam qua nhiều thăng trầm, từ một thương hiệu mang bề dày lịch sử được tin yêu bởi các sản phẩm chất lượng, Panasonic đã xây dựng một hành trình phát triển bền vững nhờ vào việc giữ gìn và duy trì "DNA Nhật Bản" trứ danh của đất nước mặt trời mọc. Đó là tỉ mỉ chuẩn xác từng chi tiết, sự tinh tế được tạo nên từ những đường nét tinh giản vượt thời gian và luôn đặt cộng đồng lên trên hết. Những giá trị này được cô đọng và đúc kết trong chính triết lý kinh doanh "Vì con người, Vì môi trường, Vì từng nhân viên", Panasonic không đặt lợi nhuận lên trước mà luôn ưu tiên giá trị cộng đồng, đã và đang tạo ra những giải pháp vì cuộc sống của người tiêu dùng và nâng cao đời sống xã hội.

Doanh nghiệp Nhật Bản luôn được biết đến bởi các quy trình làm việc khép kín, hiện đại và chỉn chu

Cụ thể, các nhà máy tại Việt Nam đều tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt và đạt chứng nhận quốc tế, bao gồm ISO 9001 về quản lý chất lượng, ISO 14001 về môi trường, và OHSAS 18001 (hoặc ISO 45001) về an toàn lao động. Sản phẩm của Panasonic còn đáp ứng các tiêu chuẩn CE (tiêu chuẩn để xuất khẩu sang châu Âu) và RoHS (tiêu chuẩn về an toàn của các sản phẩm điện tử), đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Trên cơ sở đó, nhiều năm liền, Panasonic luôn xuất sắc lọt vào danh sách "Hàng Việt Nam Chất lượng cao" cùng loạt giải thưởng về thương hiệu và sản phẩm khác.

Ngoài ra, trong những nỗ lực vì cộng đồng, cải thiện chất lượng cuộc sống và truyền cảm hứng về lối sống xanh khỏe mạnh, Panasonic đã triển khai Dự án "Sống khỏe, góp xanh" từ năm 2022 đến nay, chương trình đã trồng gần 1 triệu cây xanh tại 20 địa điểm trên cả nước, góp phần phủ xanh hơn 130 hecta đất. Tiếp tục hành trình ươm mầm xanh Việt Nam, Panasonic tái khởi động chương trình "Cùng gen G sống xanh đi" mùa 3 với thông điệp "Dẫn đầu sống xanh, mở tương lai bền vững" tạo sự kết nối mật thiết giữa GenZ và hành trình giảm phát thải CO2.

Chính sự kiên định trong duy trì giá trị cốt lõi và những hành động thực tế không chỉ tại Việt Nam mà còn ở nước sở tại Nhật Bản nên dù đã trải qua hơn 100 năm phát triển, Panasonic vẫn là thương hiệu được tin dùng với các sản phẩm chất lượng, giúp ông lớn công nghệ này được vinh danh là Thương hiệu Điện máy số 1 tại Nhật Bản.

Cam kết về một tương lai

Panasonic khẳng định vị thế thương hiệu trong sứ mệnh chinh phục thị trường Việt với những cam kết phát triển trong tương lai

Đại diện Panasonic cho biết công ty vẫn sẽ tập trung cho việc bảo tồn và phát huy giá trị "DNA" Nhật Bản trong toàn bộ hoạt động của mình. Từ việc cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường đến những hoạt động vì cộng đồng, Panasonic luôn kiên định với mục tiêu xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt. "Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục khai thác những giá trị cốt lõi của Nhật Bản, kết hợp với sự sáng tạo và đổi mới không ngừng, để mang đến những giải pháp tối ưu phục vụ đời sống người Việt. Với triết lý kinh doanh bền vững, Panasonic sẽ không ngừng nỗ lực góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của xã hội Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới", đại diện Panasonic Việt Nam khẳng định vai trò và sứ mệnh của tập đoàn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững cho người dân Việt Nam.