Giải mã doanh số hơn 2.000 xe Kia Carnival 2024 được bán ra sau 2 tháng

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10, Kia Carnival 2024 tiếp tục đạt doanh số 1.044 xe, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp vượt ngưỡng hơn 1.000 xe bán ra. Thành tích này không chỉ giúp mẫu xe Hàn Quốc này củng cố vị thế dẫn đầu nhóm xe gia đình 7 chỗ cỡ lớn, mà còn khẳng định "phong độ" hiếm có mẫu ô tô nào trên 1 tỉ đồng tại Việt Nam có thể đạt được. Vậy điều gì làm nên sức hút của Kia Carnival 2024?

Kia Carnival tiếp tục là mẫu xe hiếm có tầm giá trên 1 tỉ đồng ghi nhận doanh số "khủng", vượt ngưỡng 1.000 xe/tháng

Thiết kế sang trọng đậm chất SUV

Thay vì thiết kế thuần MPV với kiểu dáng bo tròn, Kia Carnival 2024 sở hữu ngoại hình mạnh mẽ và hiện đại, nhờ áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới "Opposites United" với thành tố "Modern Boldness". Sự cách tân này không chỉ giúp mẫu xe trở nên bắt mắt, khỏe khoắn đậm chất SUV mà còn phù hợp với xu hướng và thị hiếu của người dùng hiện đại.

Mẫu xe Hàn Quốc sở hữu cùng lúc nhiều lợi thế cạnh tranh, từ kiểu dáng đến trang bị

Nội thất của Kia Carnival 2024 rộng rãi và tinh tế với chiều dài tổng thể 5.155 mm, chiều dài cơ sở 3.090 mm và chiều rộng 2.010 mm. Không gian khoang lái được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến, nổi bật là màn hình cong Panoramic kết hợp cụm đồng hồ tốc độ Full-LCD và màn hình giải trí AVN 12.3 inch, độ phân giải full HD, hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây.

Các trang bị tiện nghi khác bao gồm: ghế da cao cấp, được thiết kế lỗ thoáng khí với ghế lái chỉnh điện 12 hướng, nhớ 2 vị trí; ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng được thiết kế độ sâu tựa lưng lớn, đồng thời tích hợp đệm lưng chỉnh điện, sưởi và làm mát.

Với phiên bản 7 chỗ, hàng ghế 2 được thiết kế sang trọng với 2 ghế thương gia cao cấp trang bị tính năng chỉnh điện, ngả lưng ghế 1 chạm tích hợp sưởi, làm mát kết hợp chế độ thư giãn thiết lập tư thế nằm không trọng lực. Trong khi đó, phiên bản 8 chỗ, hàng ghế thứ 2 được thiết kế 3 ghế linh hoạt và đa dụng theo nhu cầu sử dụng như khả năng trượt tới/lui để tạo lối đi lên xuống rộng rãi cho người ngồi hàng ghế sau hoặc xoay 180 độ để kết hợp với hàng ghế 3 tạo thành không gian hội họp, làm việc.

Không gian nội thất trên Carnival 2024 tiện nghi, sang trọng

Hàng ghế thứ 3 trên Kia Carnival 2024 có thể điều chỉnh góc ngả lưng lên đến 120 độ hoặc gập phẳng giúp gia tăng không gian chứa đồ. Hàng ghế này có khoảng để chân rộng và khoảng sáng trần lớn, tạo không gian ngồi thông thoáng, thoải mái.

Ngoài ra, mẫu xe Hàn này còn được trang bị điều hòa 3 vùng độc lập; hệ thống giải trí 12 loa Bose; sạc không dây; đèn viền nội thất điều chỉnh 64 màu; cửa trượt điện sang trọng và thông minh với chức năng chống kẹt, tự động dừng khi gặp vật cản; rèm che nắng; cửa sổ trời đôi hoạt động độc lập; cổng sạc nhanh USB Type-C ở tất cả các hàng ghế; khởi động xe từ xa; gương chiếu hậu chống chói ECM.

Vận hành mạnh mẽ, an toàn

Về khả năng vận hành, Kia Carnival được trang bị khối động cơ Diesel Smartstream 2.2 lít, công suất 199 mã lực, mô-men xoắn 440 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Bên cạnh sức mạnh vượt trội, việc trang bị máy dầu giúp mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, dưới 7 lít/100 km khi di chuyển trên đường hỗn hợp.

Kia Carnival 2024 còn được đánh giá cao hơn nhờ tính năng an toàn. Không chỉ thân xe được gia cố bằng thép cường lực, gia tăng độ vững chắc, mẫu xe còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn ADAS - Advanced Driver Assistance Systems thế hệ 2.0 (từ phiên bản Premium). Các tính năng nổi bật bao gồm: cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA 2.0); cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù (BCA); cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi (RCCA); cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đỗ xe (PCA); cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn (SEA). Hệ thống 8 túi khí giúp gia tăng bảo vệ, theo tiêu chuẩn của các xe cao cấp.

Ở nhóm xe gia đình cỡ lớn tại Việt Nam, hiện tại khó có mẫu xe nào đủ sức "soán ngôi" Kia Carnival 2024

Giá bán cạnh tranh

Với lợi thế được THACO AUTO lắp ráp trong nước, Kia Carnival 2024 hiện có giá bán hấp dẫn nhất trong phân khúc. Mẫu xe có 4 phiên bản với giá niêm yết từ 1,299 - 1,589 tỉ đồng, kèm ưu đãi giảm 50% phí trước bạ từ Chính phủ.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, trong thời gian tới, Kia Carnival 2024 tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe gia đình cỡ lớn tại Việt Nam nhờ sở hữu nhiều điểm vượt trội, nguồn cung đầy đủ cùng hệ thống phân phối rộng khắp trên cả nước.

Ngoài ra, những con số ấn tượng về doanh số của Kia Carnival 2024 sau gần 2 tháng ra mắt cũng cho thấy mẫu xe này không chỉ đáp ứng đúng nhu cầu mà còn chiếm được lòng tin yêu của khách hàng.