Giải mã giá món chay ở TP.HCM: Vì sao quán bán vài chục ngàn, có nơi bán vài trăm ngàn/món?

Năm 2023, Tripadvisor, nền tảng thông tin du lịch lớn nhất thế giới công bố danh sách những nhà hàng xuất sắc nhận giải thưởng "Travelers' Choice Award for 2023: Best of the Best Restaurants" trong hạng mục Nhà hàng chay/thực vật được xét chọn toàn cầu. Trong danh sách này, Việt Nam có một nhà hàng duy nhất được vinh danh ở vị trí thứ 10, là nhà hàng Hum.

Hum cũng là 1 trong 2 nhà hàng chay duy nhất của Việt Nam được Michelin Guide vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand năm 2023.