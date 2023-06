Giải mã lý do vắc xin tại VNVC đảm bảo an toàn dù thiếu điện thường xuyên

Những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước đã phải cắt điện luân phiên do tình trạng khan hiếm điện toàn quốc, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Dự báo thời gian sắp tới, tình hình nắng nóng và nguy cơ mất điện vẫn còn tiếp diễn.

Luôn có nguồn điện dự phòng

Đưa con trai 3 tháng tuổi đi tiêm chủng tại VNVC Long Biên (Hà Nội), chị T.Tuyết Mai (32 tuổi) chia sẻ một tháng qua cả nhà "vật lộn" với tình hình cúp điện diễn ra thường xuyên. Trước khi đến VNVC chị rất lo lắng vắc xin không được bảo quản an toàn và hoạt động tiêm chủng sẽ bị gián đoạn do mất điện. Tuy nhiên, khi đến đây, lo ngại của chị đã được giải tỏa.

"Tôi dự định đưa con qua nếu trung tâm đóng cửa do mất điện thì về nhưng không ngờ trung tâm vẫn hoạt động bình thường. Tôi thấy lo lắng của mình là thừa. Vào đây không khí mát lạnh, nguồn điện được cung cấp liên tục cho tủ đựng vắc xin, nhân viên và điều dưỡng nhiệt tình, vui vẻ, thực tình là chỉ muốn ở đây luôn", chị Mai bày tỏ.

VNVC đảm bảo hoạt động tiêm chủng xuyên suốt giữa tình hình thiếu điện diễn ra nhiều nơi Mộc Thảo

Lý giải thắc mắc của chị Mai cũng như nhiều khách hàng chọn tiêm chủng tại VNVC, bà Ngô Thị Tuyết Sương, Giám đốc chất lượng Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết tiêm vắc xin là đưa trực tiếp một sinh phẩm vào cơ thể, do đó cần đảm bảo tuyệt đối chất lượng của vắc xin nhằm đảm bảo sự an toàn, sức khỏe của người được tiêm, cũng như hiệu quả phòng bệnh do vắc xin mang lại. Khi không đảm bảo quá trình bảo quản, vận chuyển và sử dụng, vắc xin sẽ giảm chất lượng hoặc một số thành phần của vắc xin có thể biến chất dẫn đến không đạt hiệu quả hoặc không còn hiệu quả bảo vệ, thậm chí gây tai biến tiêm chủng cho người được tiêm.

Đối với vắc xin, yêu cầu nhiệt độ ở ngưỡng 2-8 độ C là yêu cầu nghiêm ngặt xuyên suốt vòng đời của lọ vắc xin, do đó hệ thống làm lạnh của kho lạnh, xe lạnh, tủ đựng chuyên dụng phải luôn được duy trì ổn định, đảm bảo cho vắc xin luôn luôn được bảo quản đúng nhiệt độ yêu cầu nghiêm ngặt.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Giám đốc Kho vận Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC cho biết để đảm bảo vắc xin an toàn theo nhiệt độ nhà sản xuất yêu cầu, bên cạnh nguồn điện lưới quốc gia, tất cả các kho lạnh của VNVC đều được trang bị máy phát điện dự phòng sử dụng động cơ đốt trong tại trung tâm với công suất lớn có thời gian cấp điện lên đến 72 giờ. Nguồn điện dự phòng này cũng đồng thời cung cấp cho tủ đựng vắc xin chuyên dụng ở mỗi trung tâm.

Máy phát điện dự phòng tại VNVC sẵn sàng hoạt động thay thế nguồn điện lưới quốc gia bảo vệ an toàn kho vắc xin ngay cả khi đối mặt với nguy cơ mất điện thường xuyên Mộc Thảo

Mỗi tuần, VNVC tiến hành kiểm định chất lượng của hệ thống máy phát điện dự phòng trong thời gian không sử dụng, cho chạy không tải và có tải, kiểm tra nguồn nhiên liệu… nhằm đảm bảo sự sẵn sàng hoạt động ổn định để ngay lập tức triển khai thay thế khi có sự cố xảy ra. Quá trình xảy ra sự cố cũng được ghi chép cẩn thận với hệ thống theo dõi toàn thời gian.



"Máy phát điện dự phòng tại VNVC được thiết lập chế độ tự động vận hành khi có sự cố điện lưới. Theo nguyên tắc, nếu xảy ra sự cố cúp điện, kho lạnh vẫn đảm bảo bảo quản vắc xin trong điều kiện nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C trong vòng 60 phút, trong khi đó, chỉ mất khoảng 20 giây là máy phát điện đã tự vận hành thay thế. Đồng thời, kích hoạt hệ thống cảnh báo liên tục, gồm tin nhắn SMS, email gửi về cho những người có trách nhiệm như thủ kho, quản lý chất lượng, bảo trì và các bộ phận liên quan khác để theo dõi, kịp thời xử lý sự cố", ông Hạnh cho biết.

Xe phát điện và kho lạnh di động sẵn sàng giữ vắc xin

Ngoài máy phát điện dự phòng, ông Hạnh cho biết VNVC luôn có phương án sẵn sàng điều động xe phát điện di động có mặt trong 2 giờ đồng hồ kể từ khi yêu cầu và thường xuyên diễn tập như "phòng cháy chữa cháy" để đảm bảo cấp điện kịp thời trong trường hợp xấu nhất là cả hai nguồn điện kể trên gặp sự cố, mặc dù điều này chưa từng xảy ra.

Ngoài ra, VNVC còn chuẩn bị phương án huy động các "kho lạnh di động" từ những trung tâm lân cận để vừa giữ vắc xin an toàn, vừa đưa vắc xin kịp thời đến kho lạnh gần nhất trong tình huống đặc biệt nghiêm trọng để luôn đảm bảo chất lượng vắc xin.

Đặc biệt, VNVC xây dựng kế hoạch bài bản về xử lý sự cố kho lạnh, kế hoạch này được tập huấn định kỳ cho tất cả các nhân viên như nhân viên kho, bảo trì, đảm bảo chất lượng, thậm chí là bảo vệ kho, tài xế lái xe vận chuyển vắc xin…

100% trung tâm tiêm chủng VNVC đều có kho lạnh đạt chuẩn GSP, dây chuyền lạnh (Cold chain) tại chỗ, hệ thống kho lạnh âm sâu tại Việt Nam, quy trình bảo quản vắc xin ngắn hạn hoặc dài hạn theo tiêu chuẩn quốc tế, có thể bảo quản cùng thời điểm lên đến gần 300 triệu liều vắc xin. Đây là cơ sở để VNVC có thể "dự trữ" vắc xin số lượng lớn, cũng như cấp phát đến các trung tâm tiêm chủng trong ngày, hạn chế khan hiếm vắc xin diện rộng.

"Như vậy, tại Hệ thống tiêm chủng VNVC, tất cả các loại vắc xin được bảo quản an toàn gần như tuyệt đối, chúng tôi tự hào về hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin và hệ thống quy trình, thiết bị ứng phó, bảo quản vắc xin trong mọi tình huống, tất cả là vì sự an toàn tiêm chủng cho khách hàng", ông Hạnh khẳng định.