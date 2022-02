Giải mã siêu phẩm trinh thám 'Mouse' của Lee Seung Gi

Theo đó, Nhân cách bí ẩn là tác phẩm truyền hình lấy bối cảnh ở thế giới mà người ta có thể xác định gen rối loạn nhân cách của thai nhi. Vì vậy, mọi đứa trẻ trước khi sinh ra cần được “sàng lọc” từ trong bụng mẹ. Những bào thai có kết quả xét nghiệm mang gen biến thái cần được loại bỏ ngay lập tức, để tránh hậu họa về sau. Thế nhưng, đạo luật “sàng lọc” này đã bị chính phủ Hàn Quốc phản đối do vi phạm nhân quyền.

Phim xoay quanh nhân vật cảnh sát Jung Ba Reum (Lee Seung Gi) - người được xác định mang gen rối loạn nhân cách. Anh luôn đồng hành cùng thám tử Go Moo Chi (Lee Hee Jun) trong cuộc đối đầu với kẻ giết người hàng loạt. Xuyên suốt bộ phim sẽ là những tình tiết điều tra và suy luận đầy kịch tính.

Tại thời điểm ra mắt, Nhân cách bí ẩn đã trở thành một trong những bộ phim có sức hút mạnh mẽ và được khán giả bàn luận sôi nổi. Dưới đây là những lý do khiến người xem không thể bỏ lỡ “siêu phẩm” này.

Dựa trên vụ án có thật từng rúng động Hàn Quốc

Nhân cách bí ẩn dựa trên câu chuyện có thật về vụ án giết người chấn động Hàn Quốc xảy ra tại trường Tiểu học Incheon. Hung thủ là nữ sinh 17 tuổi, đã ra tay sát hại và phân xác cô bé 8 tuổi một cách dã man, vô nhân tính. Thủ phạm được cho là mắc phải chứng bệnh trầm cảm và rối loạn nhân cách.

Khai thác chân thật chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội

Có thể nói, hiện nay vẫn còn rất ít tác phẩm đào sâu về tâm lý của người bệnh như Nhân cách bí ẩn. Bộ phim cho khán giả cái nhìn rõ nét hơn về một người mắc phải chứng rối loạn đa nhân cách. Đội ngũ sản xuất đã nỗ lực truyền tải nhiều nguyên nhân sâu xa khác nhau khiến người bình thường mắc hội chứng này, không đơn thuần chỉ vì tổn thương hay sang chấn tâm lý khi còn bé như mọi người thường nghĩ.

Nhân cách bí ẩn không lan truyền sự độc hại của căn bệnh này mà chủ yếu khắc họa trực diện, thậm chí là trần trụi về nó. Thông qua bộ phim, biên kịch muốn những kẻ sát nhân rối loạn nhân cách cảm nhận được nỗi đau, suy ngẫm về tội ác của mình và chuộc lỗi.

Cốt truyện ly kỳ, nhịp phim cuốn hút

Nhân cách bí ẩn được ví như một mê cung dẫn người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi thưởng thức bộ phim, người xem sẽ bị cuốn vào những suy luận chặt chẽ, sắc bén, đầy logic của thám tử Go. Chưa kể, tiết tấu nhanh chậm đan xen khiến khán giả như được phiêu lưu trên một chuyến tàu lượn đầy thú vị - lúc hồi hộp, gay cấn, lúc trầm lắng, suy tư.





Ngoài ra, nội dung tác phẩm được khai thác rõ ràng, các tình tiết không hề dư thừa đã giúp mạch phim vô cùng chặt chẽ.

Quy tụ dàn diễn viên tài năng

Phim quy tụ dàn diễn viên Hàn Quốc tài năng với lối diễn xuất chân thực. Đây được xem là mấu chốt giúp đẩy cảm xúc của khán giả lên cao trào. Từ buồn vui, tức giận, tuyệt vọng, đau khổ cho đến vô cảm, hờ hững… các ngôi sao xứ củ sâm đều thể hiện được đặc trưng nhân vật của mình một cách trọn vẹn, nổi bật nhất.

Đảm nhận vai cảnh sát trẻ thông minh, chính trực, dũng cảm Jung Ba Reum là “chàng rể quốc dân” Lee Seung Gi. Là nam diễn viên nổi tiếng khắp châu Á, Lee Seung Gi từng khẳng định tên tuổi cũng như thực lực bản thân qua loạt tác phẩm nổi tiếng như Người thừa kế sáng giá, Những nàng công chúa nổi tiếng, Bạn gái tôi là hồ ly, Hoa du ký, Vagabond…

Lee Hee Joon đóng vai thám tử tài ba Go Moo Chi, sở hữu vẻ ngoài bụi bặm, luôn lăn xả hết mình để điều tra tìm hung thủ. Với màn thể hiện ấn tượng của mình, anh được đề cử giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 57. Ngoài ra, Nhân cách bí ẩn còn có sự tham gia của Kyung Soo Jin, Park Ju Hyun, Ahn Jae Wook…

Là bộ phim của đạo diễn đại tài Choi Joon Bae

“Cha đẻ” của Nhân cách bí ẩn - Choi Joon Bae chính là vị đạo diễn đứng sau sự thành công vang dội của “siêu phẩm” Come and hug me (Bước đến ôm em). Điểm sáng trong các tác phẩm của đạo diễn Choi Joon Bae là tập trung khai thác khía cạnh tâm lý của kẻ ác, khiến khán giả phải rùng mình vì thế giới quan méo mó đến đáng sợ của họ.

Bên cạnh đó, phía ê-kíp của Nhân cách bí ẩn còn khẳng định: "Đây là dòng phim mà bạn chưa từng được xem trước đó và sẽ làm khán giả ngạc nhiên trước câu chuyện mà nó mang đến. Mỗi tập phim đều chứa đựng tội ác khiến người xem phải rùng mình khiếp sợ".