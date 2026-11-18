Với đặc tính mềm mại, đàn hồi cùng nhiều hình dáng ngộ nghĩnh, Squishy đang trở thành món đồ chơi được nhiều người yêu thích, đặc biệt là giới trẻ. Không chỉ mang lại cảm giác thích thú khi cầm nắm, một số người còn sử dụng Squishy như cách giải tỏa sự bồn chồn, thư giãn trong lúc học tập và làm việc.

Thị trường Squishy có rất nhiều mẫu mã, giá thành và chất lượng cũng khác nhau

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài bắt mắt của món đồ chơi này là nhiều loại vật liệu và phụ gia hóa học khác nhau. Theo chuyên gia hóa học, một số nhóm chất như Phthalate, dung môi hữu cơ, amin thơm và kim loại nặng cần được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình sản xuất do những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe nếu tiếp xúc không an toàn.

Vậy Squishy được làm từ những vật liệu gì? Cảm giác thư giãn mà món đồ chơi này mang lại có đi kèm những rủi ro nào?