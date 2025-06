Giải mã sự im lặng của Syria

Mỹ rút khỏi 2 căn cứ ở Syria, người Kurd lo lắng

Hãng Reuters ngày 18.6 đưa tin lực lượng Mỹ vừa rút khỏi hai căn cứ nữa ở đông bắc Syria, đẩy nhanh quá trình rút quân mà chỉ huy lực lượng người Kurd ở Syria do Mỹ hậu thuẫn cho rằng tạo điều kiện cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trỗi dậy trở lại. Các phóng viên của Reuters đến thăm 2 căn cứ này trong tuần qua nhận thấy chúng hầu như bị bỏ hoang. Cả hai chỉ được bảo vệ bởi một nhóm nhỏ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - nhóm quân sự do người Kurd lãnh đạo mà Mỹ hậu thuẫn trong cuộc chiến chống lại IS. Các camera được sử dụng tại các căn cứ của liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo đã bị tháo dỡ và hàng rào thép gai ở các vành đai bên ngoài đã bắt đầu chùng xuống. Một chính trị gia người Kurd sống tại một căn cứ cho biết không còn quân đội Mỹ ở đó nữa. Lực lượng bảo vệ SDF tại căn cứ thứ 2 cho biết quân đội đã rời đi gần đây nhưng từ chối cho biết thời gian cụ thể. Lầu Năm Góc từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên.