Giải mã sức hút của gian hàng Audition đông bậc nhất GameVerse 2026

Tại Vietnam GameVerse 2026, Audition đã mang đến hàng loạt hoạt động sôi nổi với mưa Vcoin, hàng chục ngàn phần quà hiện vật hấp dẫn như móc khóa, lót chuột... đã được gửi tới khách tham quan và game thủ. Sân khấu, khu thiết bị trải nghiệm đã được VTC chuẩn bị kỹ lưỡng đã thu hút đông đảo người tham dự đến trải nghiệm và "nhảy" cùng Audition.

Gian hàng VTC với Audition đã thu hút được đông đảo khách tham quan và game thủ ghé thăm ẢNH: VTC

UPRIZE bùng nổ sân khấu với năng lượng khủng

Điểm nhấn không thể bỏ qua chính là màn trình diễn của nhóm nhạc nam UPRIZE. Với đầy đủ 7 thành viên gồm Cường Bạch (UPRIZE BEX), Long Hoàng (UPRIZE LEON), Đức Duy (UPRIZE O.D), Wonbi (UPRIZE WONBI), Duy Lân (UPRIZE DYLAN), Phúc Nguyên (UPRIZE PN) và Lâm Anh (UPRIZE LAVM), UPRIZE đã "đốt cháy" gian hàng bằng những điệu nhảy hiện đại, mạnh mẽ và cực kỳ ăn ý.

Không dừng lại ở biểu diễn, các chàng trai còn xuống gần khán giả để giao lưu trực tiếp ngay tại gian hàng Audition VTC. Họ bắt tay, chụp ảnh selfie, trò chuyện, chơi minigame, trực tiếp trải nghiệm game Audition với game thủ mang đến những khoảnh khắc gần gũi, chân thành, đầy năng lượng tích cực.

Audition vinh danh "Game vượt thời gian" - Đẳng cấp là mãi mãi

Trong khuôn khổ Vietnam Game Awards 2026, Audition - Nhịp điệu cuộc sống đã xuất sắc chiến thắng tại hạng mục Game vượt thời gian. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình 20 năm bền bỉ của tựa game huyền thoại.

Cùng với giải thưởng danh giá này, Audition một lần nữa khẳng định vị thế của mình như một hiện tượng văn hóa game hiếm có tại Việt Nam.

Nhịp điệu Audition vẫn còn tiếp tục thăng hoa

Audition tại Gameverse 2026 đã ghi dấu ấn rất lớn trong cộng đồng game thủ cũng như giới trẻ Việt Nam, tựa game luôn tạo ra sự tươi mới với sự đầu tư mạnh mẽ từ VTC nhất là các hoạt động eSport và văn hóa Việt trong game.

Thành quả hôm nay là bước tiến lớn để Audition và tinh thần eSport được thổi bùng cũng như lan tỏa văn hóa Việt trong không gian số và thị trường quốc tế.

