Giải mã sức hút của thịt bò ủ mát từ 300 ngày nuôi dưỡng theo chuẩn Nhật

Người tiêu dùng hiện đại khắt khe trong việc tìm hiểu xuất xứ và quy trình chăn nuôi để bảo vệ sức khỏe ẢNH: DNCC

Chất lượng đến từ nghệ thuật chăm sóc kỳ công

Để mang đến những phần thịt bò tươi ngon, mềm mọng, Niku-Ichi chọn một lối đi đòi hỏi nhiều tâm huyết và sự kiên nhẫn. Tại tổ hợp Trang trại và Nhà máy quy mô 75,6 ha ở Tam Đảo, đàn bò được sinh trưởng trong hệ thống chuồng trại thông thoáng, có quạt gió và nền đệm sinh học hữu cơ tái chế. Khẩu phần ăn của đàn bò được thiết kế khoa học, kết hợp giữa các loại ngũ cốc giàu năng lượng (như bắp, đậu nành) và thức ăn thô xanh (cỏ khô, rơm ủ, cỏ yến mạch). Các chuyên gia Nhật Bản sẽ giám sát quá trình phối trộn và phân bổ tỷ lệ ăn phù hợp theo từng giai đoạn độ tuổi của đàn bò.

"100 ngày ăn ngũ cốc" là mức tối thiểu để thịt đạt được độ vân mỡ lý tưởng thường thấy hiện nay, đ iểm nhấn đặc biệt của Niku-Ichi là chế độ dinh dưỡng này được duy trì liên tục trong hơn 300 ngày. Đây là thời gian đủ dài để đàn bò phát triển thể trạng và trọng lượng một cách hoàn toàn tự nhiên

Dưới góc độ ẩm thực, chế độ chăm sóc cầu kỳ này mang lại những đặc tính độc đáo cho thịt bò thành phẩm. Phương pháp 300 ngày nuôi dưỡng bằng ngũ cốc góp phần giúp thịt thêm mềm thơm, cùng các đường vân mỡ (marbling) rõ nét, trải đều khắp các thớ thịt. Chính sự đan xen này giúp kết cấu thịt và mỡ trở nên cân đối, mỡ không bị dồn tại một vị trí mà phân bổ rải rác, tạo ra độ mềm mại tối ưu.

Khi chế biến, lớp vân mỡ tan chảy ngấm đều, mang lại hương vị béo thơm đặc trưng, đậm đà và trải nghiệm mọng nước khó quên cho người thưởng thức. Đồng thời, quá trình này cũng giúp thịt bò lưu giữ trọn nguồn dinh dưỡng thiết yếu tự nhiên cho cơ thể.

Chế độ chăn nuôi ngũ cốc 300 ngày giúp kết cấu thịt và mỡ hài hòa, tạo cảm giác mềm mọng khi thưởng thức

Hệ thống khép kín - bảo chứng an toàn và niềm tin

Hương vị tuyệt hảo không chỉ đến từ chế độ dinh dưỡng mà còn từ một môi trường sống lý tưởng. Thương hiệu Niku-Ichi, do Japan Vietnam Livestock (JVL) vận hành, đã xây dựng một chuỗi cung ứng khép kín nghiêm ngặt từ trang trại đến bàn ăn.

Toàn bộ sản phẩm được xử lý tại nhà máy đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế HACCP, định kỳ đều có kiểm dịch viên từ Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ đến lấy mẫu kiểm định và đóng dấu xác nhận lên thân thịt chứng nhận đạt chuẩn. Đáng chú ý, nhằm bảo vệ cấu trúc dinh dưỡng và hương vị nguyên bản, Niku-Ichi ứng dụng công nghệ ủ mát tiên tiến liên tục trong 48 giờ dưới điều kiện nhiệt độ kiểm soát khắt khe. Nhờ đó, thịt đạt độ mềm hoàn hảo và ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Tổ hợp chế biến khép kín, ủ mát thịt bò tươi suốt 48 giờ dưới điều kiện nhiệt độ kiểm soát nghiêm ngặt, giữ trọn vẹn dưỡng chất và hương vị nguyên bản

Một bữa ăn ngon luôn bắt đầu từ những nguyên liệu tử tế và minh bạch. Bằng sự kiên nhẫn trong 300 ngày chăm sóc bằng ngũ cốc kết hợp cùng công nghệ chế biến chuẩn quốc tế, Niku-Ichi không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực mềm mọng, đậm đà mà còn là lời cam kết vững chắc về sự an toàn cho sức khỏe gia đình Việt.