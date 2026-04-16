Giải mã ‘The Hallmarks of Aging’: Kỷ nguyên trẻ hóa tế bào cùng The Vigo

Với vai trò nhà tài trợ kim cương, The Vigo tạo dấu ấn qua hệ sinh thái Rejuran® và Revision Skincare®.

Nền tảng của triết lý Skin Longevity

Lão hóa bắt nguồn từ sự suy yếu các "dấu ấn sinh học" nội bào. Để kéo dài tuổi thọ làn da, y học tái tạo hiện đại cần can thiệp trực tiếp vào tổn thương ADN, suy giảm năng lượng và rối loạn giao tiếp tế bào.

REJURAN®: Tái tạo ADN với công nghệ DOT™

Polynucleotide trong Rejuran® giúp tái tạo tổn thương ADN, cung cấp nguyên liệu thúc đẩy phục hồi mô, hình thành "giàn giáo 3D", thúc đẩy tăng sinh collagen và elastin, cải thiện độ đàn hồi và săn chắc của da.

Revision Skincare®: Trẻ hóa màng đáy D-E-J và tái tạo năng lượng

Tinh chất Revision D-E-J Daily Boosting SerumTM ứng dụng công nghệ D.E.J cùng chiết xuất mầm hướng dương giàu ATP, hỗ trợ tăng năng lượng tế bào, củng cố cấu trúc da, kiểm soát sắc tố.

The Vigo: Mở ra kỷ nguyên Skin Longevity

The Vigo đồng hành cùng Hội nghị Da liễu thẩm mỹ miền Nam 2026

Sự kết hợp giữa Rejuran® và Revision Skincare® thể hiện triết lý "lấy điều trị làm gốc", khẳng định vị thế trong xu hướng thẩm mỹ thực chứng.