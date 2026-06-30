Giải mã ‘vũ khí’ tái tạo năng lượng của MINHO (SHINee)

Hệ sinh thái LG tại Another Saigon by LG đồng hành cùng MINHO trong từng khoảnh khắc nghỉ ngơi

Lối sống này đã được tái hiện trọn vẹn tại không gian sống Another Saigon by LG với hệ sinh thái công nghệ thông minh từ LG. Đây là nơi từng khoảnh khắc "downtime" (thời gian tạm gác lại các hoạt động thường nhật để tập trung nghỉ ngơi và phục hồi) được tối ưu hóa, trở thành chu trình tái tạo chất lượng giúp anh luôn sẵn sàng cho những thử thách mới.

Khi nghỉ ngơi đúng cách trở thành chiến lược duy trì năng lượng

Là nghệ sĩ đa tài hoạt động với cường độ cao, MINHO thường xuyên phải chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều trạng thái, từ bùng nổ trên sân khấu đến rèn luyện nghiêm ngặt đời thực. Để duy trì nhiệt huyết mà không bị vắt kiệt sức lực, anh sở hữu một "vũ khí bí mật": triết lý phục hồi chủ động.

Đối với anh, nghỉ ngơi không phải là dừng lại thụ động, mà là một chu trình tính toán kỹ lưỡng để tái tạo năng lượng sâu. Để đạt được sự cân bằng lý tưởng này, MINHO đặc biệt chú trọng kiến tạo một không gian sống thông min, nơi có khả năng thấu hiểu và thích ứng linh hoạt với từng nhu cầu phục hồi chuyên biệt, từ giải tỏa căng thẳng, chăm sóc sức khỏe đến nâng niu những khoảnh khắc cá nhân nhất.

Không gian sống cân bằng của MINHO: Nơi công nghệ đồng hành cùng từng giai đoạn phục hồi

Tại không gian mô phỏng tổ ấm của MINHO ở Another Saigon by LG, triết lý phục hồi này được hiện thực hóa một cách trọn vẹn thông qua hệ sinh thái thiết bị thông minh, đồng hành cùng anh qua từng cung bậc của sự thư giãn.

Sau giờ làm việc, bước đầu tiên trong chu trình phục hồi của MINHO là giải tỏa áp lực, chuyển trạng thái từ "động" sang "tĩnh". Anh biến phòng khách thành "ốc đảo giải trí" để thả lỏng tâm trí, đắm chìm vào thế giới đa giác quan cùng bộ đôi TV LG OLED evo AI G6 và loa di động LG xboom Stage 501.

TV LG OLED evo AI G6 và LG xboom Stage 501 nâng tầm từng khoảnh khắc giải trí

Nhờ bộ xử lý AI Alpha 11 Gen 3 và công nghệ Hyper Radiant Color, chiếc TV mang đến khung hình sắc nét cùng độ sáng đột phá. Lớp phủ chống phản chiếu cao cấp giúp triệt tiêu hiện tượng lóa gương, cho phép nam nghệ sĩ tập trung tận hưởng trọn vẹn phim bom tấn hay thể thao để rũ bỏ mọi căng thẳng.

Nếu giải trí giúp xoa dịu tâm trí, thì chất lượng môi trường sống lại là nền tảng cốt lõi để phục hồi thể chất chuyên sâu. Với MINHO, một giấc ngủ ngon để tái tạo cơ thể sau ngày dài bận rộn phải được khởi nguồn từ những yếu tố cơ bản nhất, đặc biệt là bầu không khí trong lành.

Tại phòng ngủ, máy lọc không khí LG PuriCare 360 Alpha PET âm thầm hoạt động như một lá chắn bảo vệ sức khỏe. Hệ thống lọc 360 độ độc đáo kết hợp cùng bộ lọc đa lớp loại bỏ đến 99.999% bụi siêu mịn với kích thước vươn tới PM0.01. Đồng thời, công nghệ diệt khuẩn UVnano trên cánh quạt vô hiệu hóa vi khuẩn, mang luồng khí thổi ra luôn thuần khiết giúp nam nghệ sĩ dễ dàng bước vào giấc ngủ sâu.

LG PuriCare 360 Alpha PET duy trì bầu không khí trong lành, giúp mỗi giấc ngủ thêm trọn vẹn

Bởi mỗi khoảnh khắc "downtime" trong ngày đều mang một sắc thái riêng biệt, nhu cầu của nam nghệ sĩ cũng thay đổi linh hoạt theo từng thời điểm. Có những lúc anh cần một góc nhỏ để xử lý công việc nhẹ nhàng, có lúc muốn lướt web tìm kiếm ý tưởng mới, hay đôi khi chỉ đơn giản là lười biếng xem một video yêu thích ngay trên chiếc giường êm ái.

Màn hình thông minh LG Smart Monitor Swing chính là thiết bị mở rộng không gian tận hưởng cá nhân đó một cách trọn vẹn. Với thiết kế chân đế di động tích hợp bánh xe giúp cụm màn hình lướt đi êm ái, chiếc màn hình 4K kích thước 31.5 inch này có thể linh hoạt đồng hành cùng anh đến bất kỳ vị trí nào trong nhà. Khả năng xoay đa hướng, tùy chỉnh đa chế độ cùng hệ điều hành WebOS tích hợp cho phép MINHO lướt web, làm việc hay xem phim ở mọi tư thế thoải mái nhất mà không tốn chút công sức. Đây chính là sự nâng niu tinh tế mà công nghệ dành riêng cho nhịp sống tự do của anh.

LG Smart Monitor Swing linh hoạt đồng hành cùng MINHO ở mọi không gian trong nhà.

Khi công nghệ thấu cảm nâng tầm nghệ thuật phục hồi năng lượng

Có thể thấy, hệ sinh thái công nghệ LG tại Another Saigon by LG không chỉ dừng lại ở những thiết bị gia dụng đơn thuần, mà đã thực sự trở thành một "trạm sạc" thấu hiểu sâu sắc thói quen và cá tính độc bản của MINHO. Bằng việc kết nối và đồng bộ hóa các giải pháp thông minh, LG đã nâng tầm những khoảng thời gian nghỉ ngơi thường nhật thành một nghệ thuật phục hồi năng lượng mang đậm tính cá nhân hóa. Nhờ sự chăm sóc toàn diện từ tinh thần đến thể chất của LG, MINHO luôn có thể khép lại một ngày dài bận rộn một cách trọn vẹn nhất, sạc đầy "năng lượng tĩnh" để sẵn sàng bung tỏa sức mạnh bền vững cho những dự án bứt phá tiếp theo.

Bạn đã sẵn sàng bước vào không gian riêng tư và khám phá "vũ khí bí mật" giúp tái tạo nguồn năng lượng bền vững của MINHO (SHINee)? Hãy ghé thăm Another Saigon by LG tại số 96 Mạc Thị Bưởi, Quận 1, TP.HCM để trực tiếp trải nghiệm căn hộ chuẩn Hàn năng động và để hệ sinh thái thông minh của LG truyền cảm hứng cho chu trình phục hồi, cân bằng cuộc sống của chính bạn.