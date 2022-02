Giải marathon quốc tế và xe đạp địa hình quốc tế hấp dẫn trở lại Đà Lạt

Bộ Công an yêu cầu phải bảo đảm an ninh trật tự ở mức tốt tối đa cho SEA Games 31, chuẩn bị từ sớm và từ xa, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không có sai sót dù nhỏ nhất về công tác an ninh trên phạm vi cả nước.