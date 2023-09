Giải marathon 'Vì một môi trường xanh' sẵn sàng khởi tranh

Giải chạy thu hút gần 500 vận động viên đăng ký tham gia

Ảnh: Hải Thanh

Trải nghiệm thú vị cho các vận động viên về hành trình xanh

Anh Trần Anh Tuấn, Bí thư tỉnh đoàn Khánh Hòa, cho biết giải marathon leo núi 2023 với chủ đề Vì một môi trường xanh do Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp với Điểm check in vườn rừng Nha Trang - Đà Lạt Style, Công ty TNHH truyền thông Vera, Công ty TNHH giải trí - truyền thông Sky tổ chức. Mục đích của giải chạy là khuyến khích người dân tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe; quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh Khánh Hòa đến đông đảo du khách, đặc biệt là du lịch xanh. Giải diễn ra từ ngày 30.9 đến 1.10.2023 tại xã Cầu Bà, cạnh Điểm check in vườn rừng Nha Trang - Đà Lạt Style. Theo đó, ngày 30.9, các vận động viên nhận bib và race-kit, nghe hướng dẫn thông tin cuộc thi cùng các lưu ý khi tham gia chạy. Buổi tối, tham gia chương trình gala Hành trình kết nối trái tim gây quỹ từ thiện. Ngày 1.10, chính thức khởi tranh các nội dung chạy 10 km và 5 km, sau đó các vận động viên sẽ tham gia trồng 1.000 cây xanh bảo vệ rừng và tặng 1.000 suất cơm cho các hoàn cảnh khó khăn.



Điểm check in vườn rừng Nha Trang - Đà Lạt Style - nơi tổ chức các hoạt động chính của chương trình

Theo anh Tuấn, để tổ chức tốt các nội dung của giải, Tỉnh đoàn Khánh Hòa và các đơn vị liên quan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn sức khỏe cho vận động viên trên các cung đường chạy. Ban tổ chức cũng chuẩn bị lều trại, các hoạt động văn nghệ, giao lưu cho các vận động viên đăng ký qua đêm vào tối ngày 30.9; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu những dịch vụ cần thiết, như: phương tiện di chuyển, dịch vụ ăn uống, khám phá đời sống văn hóa người dân bản địa Raglai… nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho các vận động viên tham gia giải.

Là giảng viên khoa Kinh tế Trường đại học Nha Trang, tuy tham gia nhiều giải chạy nhưng đây là lần đầu tiên anh Hoàng Gia Trí Hải cùng nhóm bạn thử sức với giải chạy leo núi. "Marathon leo núi 2023 Vì môi trường xanh là sự kiện thể thao mà chúng tôi háo hức rất muốn tham gia, vừa để trải nghiệm được chạy trên những con đường đẹp, được chạy giữa thiên nhiên thoáng đãng, bầu không khí trong lành; đồng thời, còn được khám phá văn hóa, đời sống, ẩm thực của người dân bản địa. Việc tham gia giải không chỉ để rèn luyện sức khỏe, giao lưu, mà còn là cơ hội để chúng tôi trải nghiệm du lịch theo cách riêng của những người đam mê bộ môn chạy bộ", anh Hải cho hay.

Ngắm bình minh giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ

Check in vườn rừng Nha Trang - Đà Lạt Style

Điểm nhấn chương trình là đêm gala thiện nguyện Hành trình kết nối trái tim được tổ chức tại Điểm check in vườn rừng Nha Trang - Đà Lạt Style. Theo bà Nguyễn Thị Bích Chi - Giám đốc Nha Trang - Đà Lạt Style, cho đến thời điểm này, Nha Trang - Đà Lạt Style cơ bản đã hoàn tất công tác tổ chức các hoạt động cho giải. "Các vận động viên sẽ có một buổi tối náo nhiệt, nhiều kỷ niệm đẹp cùng các hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ", bà Chi khẳng định.

Giới thiệu về Điểm check in vườn rừng Nha Trang - Đà Lạt Style, bà Chi cho biết, Nha Trang - Đà Lạt Style là mô hình du lịch vườn rừng gắn thiên nhiên hòa cùng gia đình, hấp dẫn bởi vô vàn trò chơi hoàn toàn mới, cảnh quan thiên nhiên xanh mát như trong khu vườn nhiệt đới, vừa ăn vừa chơi còn có chỗ nghỉ ngơi cực kỳ tiện lợi. Du khách có thể thỏa sức trải nghiệm các trò chơi độc đáo, mới lạ như săn thủy quái trong mương nước, trò chơi leo núi phượt trong rừng 5-10 km, xe đạp địa hình băng đồi, tham gia trồng cây gây rừng... Nơi đây còn sở hữu tổ hợp gần 20 trò chơi tuổi thơ phù hợp với mọi lứa tuổi cùng 3 bể bơi tự nhiên trên đồi cao không chất clo thỏa thích bơi lội. Các gia đình có thể dừng chân thưởng thức thế giới ẩm thực đặc sắc Raglai tại các nhà hàng, quầy ẩm thực ngay trong khuôn viên. Nếu yêu thích ẩm thực truyền thống, nhà hàng Chợ Quê là lựa chọn hoàn hảo với các món ăn mang đậm hương vị Việt như: bánh xèo, bánh căn, xôi nướng, bắp luột, khoai lang nướng...

Công tác tổ chức các hoạt động cho giải marathon cơ bản đã hoàn tất

Ban tổ chức trân trọng cám ơn các đơn vị đã đồng hành cùng giải: Điểm check in vườn rừng Nha Trang - Đà Lạt Style; Công ty TNHH truyền thông Vera, Công ty TNHH giải trí - truyền thông Sky, làng nghề dưỡng sinh Ecozone, thương hiệu nước suối Sky, Y dược Bách Phương, trang trại Phượng Hoàng farm, CEO Farm, Tiên Long farm, Pallet Gạo Nam, đồng phục Trường Xinh, Tổ chức đào tạo kỹ năng sống Kiến Tạo Trẻ.