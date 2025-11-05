Giải MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3 khép lại ấn tượng, hướng đến Vietnam Masters

Đây còn là bước đệm quan trọng trên hành trình hướng đến Vietnam Masters 2025 - "Grand Slam" đầu tiên của Pickleball Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 24.11 đến 30.11.2025.

Không khí sôi động của MB Pickleball D-Joy Tour 2025 chặng 3

D-Joy một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong trong hành trình chuyên nghiệp hóa Pickleball Việt Nam khi tổ chức thành công chặng đấu quy mô lớn nhất từ đầu mùa, quy tụ hơn 600 vận động viên trong và ngoài nước đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Mỹ, Anh, Úc, Hàn Quốc, New Zealand, Ấn Độ, Pháp, Hà Lan, Philippines, Hồng Kông…

Các trận đấu gay cấn ở 5 thể thức chính: Beginner, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced và Pro đã mang đến hàng ngàn giây phút thi đấu đỉnh cao, thể hiện tinh thần thể thao và niềm đam mê bền bỉ của các tay vợt.

Quy mô - Chuyên nghiệp - Lan tỏa

Với gần 1.000 trận đấu diễn ra trên hệ thống sân đạt chuẩn quốc tế, chặng 3 tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của mình, tạo nên hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng Pickleball nhờ chất lượng tổ chức chuyên nghiệp và trải nghiệm khán giả được nâng tầm toàn diện. Hệ thống VAR được áp dụng trong các trận chung kết Pro, đảm bảo tính minh bạch và chuyên nghiệp. Không chỉ vậy, ban tổ chức còn mở rộng khu vực F&B, khán đài và các khu vực tương tác minigame, tạo nên một sự kiện thể thao - giải trí đầy hứng khởi dành cho cả vận động viên và người hâm mộ. Giải đấu có sự góp mặt của nhiều ngôi sao Pickleball hàng đầu như Phúc Huỳnh, Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Connie Lee, Adam Walters, Harrison Brown…, mang đến những màn so tài đỉnh cao cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật.

Kết quả nổi bật ở nhóm Pro như sau: Nội dung Đơn nữ Pro (Huy chương vàng: Sahra Dennehy; Huy chương bạc: Somer Dalla Bona; Huy chương đồng: Danni Elle Townsend). Nội dung Đơn nam Pro (Huy chương vàng: Phúc Huỳnh; Huy chương bạc: Harrison Brown; Huy chương đồng: Phạm Hoài Anh). Nội dung Đôi nam nữ Pro (Huy chương vàng: Xuân Đức - Danni Elle Townsend; Huy chương bạc: Hoàng Nam - Xiao Yi Wang; Huy chương đồng: Phúc Huỳnh - Somer Dalla Bona). Nội dung Đôi nữ Pro (Huy chương vàng: Sahra Dennehy - Somer Dalla Bona; Huy chương bạc: Danni Elle Townsend - Xiao Yi Wang; Huy chương đồng: Connie Lee - Sỹ Bội Ngọc). Nội dung Đôi nam Pro (Huy chương vàng: Hoàng Nam - Xuân Đức; Huy chương bạc: Linh Giang - Ngọc Triệu; Huy chương đồng: Phúc Huỳnh - Hoài Anh).

Tổng cộng hơn 300 bộ huy chương đã được trao cho các tay vợt xuất sắc nhất các hạng mục, tôn vinh tinh thần thi đấu chuyên nghiệp và nỗ lực không ngừng của tất cả vận động viên.

Giải đấu quy tụ nhiều vận động viên chuyên nghiệp trong nước và quốc tế

Hướng tới Vietnam Masters - Đỉnh cao vinh quang

Chặng 3 là bước đệm quan trọng trước khi bảng xếp hạng D-Joy Race Point (DRP) được chốt để xác định các hạt giống hàng đầu bước vào Vietnam Masters 2025 - "Grand Slam" đầu tiên của Pickleball Việt Nam. Giải đấu danh giá này sẽ quy tụ những tay vợt xuất sắc nhất tranh tài cho ngôi vô địch với tổng giá trị giải thưởng lên đến 4 tỷ đồng.

Theo đại diện ban tổ chức: "MB Pickleball D-Joy Tour 2025 không chỉ mang đến những trận đấu đỉnh cao mà còn mở ra hành trình đưa Pickleball Việt Nam vươn tầm châu lục. Vietnam Masters 2025 sẽ là thước đo cho bản lĩnh và niềm tự hào của thể thao Việt".

Nhà tài trợ MB đồng hành cùng chặng 2 và chặng 3 của giải

Giải đấu vinh dự nhận được sự đồng hành từ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) - Nhà tài trợ danh xưng chính thức, cùng các đối tác đồng hành chiến lược: Franklin - nhà tài trợ bóng chính thức, Tập đoàn TTC, thương hiệu Jogarbola, Vietnam Airlines, Coca-Cola, Zocker, Joma, V.LOOP và nhiều thương hiệu đồng hành khác góp phần xây dựng một hệ sinh thái Pickleball toàn diện và bền vững.

Toàn bộ giải đấu được phát sóng trực tiếp trên HTV Thể Thao, livestream qua fanpage Pickleball D-Joy và các nền tảng số, thu hút hơn 20 triệu lượt xem và 5.000 khán giả trực tiếp tại sân khẳng định sức hút của Pickleball Việt Nam trên bản đồ thể thao châu Á.

Khi chặng 3 khép lại, Pickleball Việt Nam đã bước thêm một bước tiến dài trên hành trình hội nhập và chuyên nghiệp hóa. Hẹn gặp lại tất cả các vận động viên và người hâm mộ tại Vietnam Masters 2025 - đỉnh cao vinh quang và niềm tự hào của Pickleball Việt Nam.