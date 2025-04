Giải ngân đầu tư công thấp, các dự án trọng điểm ở Quảng Ngãi tiếp tục dở dang

Ngày 27.4, báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý 1 năm nay ước đạt hơn 14.000 tỉ đồng, tăng 8,07% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khởi sắc nhất là sản xuất công nghiệp tăng 12,17% so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt 8.875 tỉ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ.

Dự án đường cầu Thạch Bích - Tịnh Phong (Quảng Ngãi) tiếp tục dang dở do chưa giải phóng mặt bằng xong ẢNH: P.A

Tuy nhiên, vốn giải ngân đầu tư công của Quảng Ngãi lại đạt thấp. Ước đến ngày 31.3, tỉnh này chỉ giải ngân được 387 tỉ đồng, đạt 7,3% kế hoạch vốn giao. Còn theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 30.4, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh ước 869 tỉ đồng, đạt 16,3% so với dự toán HĐND tỉnh Quảng Ngãi giao.

Trong khi đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Quảng Ngãi là hơn 5.329 tỉ đồng, gồm: Vốn ngân sách địa phương hơn 4.108 tỉ đồng, ngân sách Trung ương hơn 1.220 tỉ đồng.

Do vốn đầu tư công giải ngân chậm nên nhiều công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục dở dang hoặc chậm tiến độ. Điển hình có thể kể đến dự án giao thông cầu Thạch Bích - Tịnh Phong.

Dự án này dài 6,1 km, có tổng kinh phí đầu tư 694 tỉ đồng và kế hoạch thi công hoàn thành trong giai đoạn 2019 - 2025, nhưng đến nay dự án mới đạt giá trị thi công được 190 tỉ đồng, (46,47% giá trị hợp đồng). Nguyên nhân là là vướng mặt bằng thi công.

Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (TP.Quảng Ngãi) đang thi công dở dang, do vướng mặt bằng ẢNH: P.A

Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc cũng trong tình cảnh tương tự. Dự án này có tổng vốn 1.498 tỉ đồng, khởi công từ năm 2019. Sau vài lần điều chỉnh, dự án dự kiến sẽ hoàn thành năm 2025. Tuy nhiên, từ năm 2024 đến nay dự án này dở dang, dù nhà thầu đã thi công với giá trị thực hiện hợp đồng được 1.130 tỉ đồng (đạt 88,4%).

Ngoài ra, còn nhiều dự án khác cũng đang chậm tiến độ thi công so với kế hoạch, trong đó có dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi…

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi lí giải, các dự án dở dang là do vướng giá đất theo luật Đất đai mới năm 2024. Cuối tháng 3 vừa qua, các vướng mắc này đã cơ bản được tháo gỡ, trong đó có giá đất cụ thể, quy hoạch sử dụng đất, cơ chế chính sách của luật Đất đai năm 2024…

"Tuy nhiên, theo tính toán thì phải đến tháng 7, 8 mới có đất giao mặt bằng để thi công các dự án bị vướng, dù tỉnh rất quyết tâm…", ông Tuấn cho biết thêm.