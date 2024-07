Giải pháp cho thuê chung cư mini hiệu quả khi thị trường khó khăn

Sau nhiều sự cố liên quan đến an toàn của loại hình chung cư mini, thị trường cho thuê chung cư mini Hà Nội, cho thuê chung cư mini TP.HCM gặp khá nhiều khó khăn để tiếp cận với khách hàng. Lý giải cho hiện tượng trên, chuyên gia cho rằng không phải là vì người thuê không còn "mặn mà" với loại hình này mà là do sự e ngại trong công tác phòng chống cháy nổ. Điều này cũng thúc đẩy các cơ quan chức năng ráo riết siết chặt công tác kiểm tra về hệ thống phòng cháy chữa cháy trong khu vực.

Các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM đã thực hiện nhiều đợt rà soát và xử lý những cơ sở không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy. Mới đây, có 22 chung cư mini và 16.479 nhà trọ trên địa bàn TP.Hà Nội bị yêu cầu dừng hoạt động do không đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Mặc dù vậy, hiện nay nhu cầu thị trường đối với loại hình nhà ở giá rẻ luôn hiện hữu. Gần đây, Batdongsan.com.vn vừa ra mắt một hạng mục tin đăng hoàn toàn mới - "Căn hộ chung cư mini". Động thái này của nền tảng công nghệ bất động sản hàng đầu tại Việt Nam cho thấy xu hướng tìm thuê chung cư mini vẫn đang phổ biến. Batdongsan.com.vn cung cấp cho người dùng công cụ chuyên biệt để tìm kiếm và chọn lọc chung cư mini nhanh gọn, chính xác hơn.

Nhằm hỗ trợ các chủ đầu tư chung cư mini, Batdongsan.com.vn cũng đang triển khai chương trình khuyến mãi giảm 50% đăng tin cho thuê chung cư mini, áp dụng đến hết ngày 31.8. Người đăng tin có thể thực hiện các bước sau để nhận ưu đãi:



Khi làn sóng di dân tới các đô thị lớn ngày càng đông để làm việc, học tập. Những người lao động phổ thông, các gia đình trẻ điều kiện tài chính hạn chế đã tìm đến với sản phẩm chung cư mini. Nếu loại hình chung cư mini đáp ứng được những quy định chặt chẽ của cơ quan quản lý thì đây vẫn là phân khúc bất động sản đầy tiềm năng và có lợi nhuận ổn định.

Để cư dân có thể an tâm tìm thuê chung cư mini, chủ đầu tư buộc phải đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về xây dựng theo quy định nhà nước và trang bị đầy đủ hệ thống PCCC. Chủ đầu tư cần phải tuyên truyền, nhắc nhở các thành viên trong tòa nhà, người thuê chung cư mini thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về PCCC, diễn tập để nắm vững kiến thức cơ bản liên quan PCCC, thoát nạn, cứu người trong đám cháy, phương pháp sơ cứu ban đầu. Thường xuyên tự kiểm tra, phát hiện kịp thời các nguyên nhân có thể gây cháy nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt. Đồng thời, phối hợp với cơ quan, tổ chức và các hộ gia đình khác để đảm bảo an toàn về PCCC.

Bên cạnh đó, chung cư mini có giá cho thuê hợp lý, nội thất tiện nghi, khang trang, đảm bảo an ninh cùng hợp đồng rõ ràng cũng là điểm cộng trong mắt người thuê trong quá trình tìm kiếm nhà ở phù hợp.

Ngoài ra, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn khuyến nghị các chủ đầu tư kinh doanh chung cư mini trong thời gian tới cần tính toán kỹ bài toán tài chính tổng thể. "Khi các yêu cầu về PCCC, thoát hiểm khắt khe hơn thì đòi hỏi chi phí đầu tư cao hơn. Chủ đầu tư nên vạch rõ phương án kinh tế để cân bằng giữa lợi nhuận đầu tư và khả năng thanh khoản cũng như khả năng lấp đầy khi cho thuê".

Để dễ dàng tiếp cận với nhiều khách hàng có nhu cầu tìm kiếm, người cho thuê chung cư mini cũng có thể liên hệ các bên môi giới bất động sản hoặc đăng tin tại các website uy tín có lượng truy cập lớn. Các thông tin cùng hình ảnh rõ ràng sẽ giúp người đi thuê dễ tìm ra sự lựa chọn ưng ý. Người cho thuê cũng sẽ tiếp cận được phân khúc khách hàng mà mình mong muốn.

Tổng quan, nhà ở giá tốt, có môi trường sống khang trang như chung cư mini luôn ở mức cao khi TP.HCM và Hà Nội liên tục thu hút nhiều lao động và sinh viên. Đặc biệt giá cho thuê chung cư mini được xem là khá dễ chịu và ổn định. Vì vậy, phân khúc cho thuê chung cư mini vẫn được coi là thị trường tiềm năng về dài hạn.