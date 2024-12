Giải pháp di chuyển an toàn cho mùa lễ hội cuối năm

Khó đặt xe, lên nhầm xe,... và 1.001 khó khăn khi tham gia tiệc tùng cuối năm

Đến hẹn lại lên, cuối năm luôn là thời điểm rộn ràng tiệc tất niên, liên hoan tổng kết… tại nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh niềm vui bên bạn bè, đồng nghiệp, nhiều người cũng phải đối mặt với không ít khó khăn khi tham gia các sự kiện này.

Điển hình như việc đặt xe sau những bữa tiệc tùng. Tại các tụ điểm ăn chơi của TP.HCM ở khu vực quận 1 và Phố đi bộ Bùi Viện, việc bắt xe để di chuyển về nhà sau buổi liên hoan thường rất khó khăn. Tài xế thường khó đi xe vào sâu các tuyến phố, hoặc không thể đón khách tại địa điểm đón do lượng người tập trung quá đông. Chị Hằng Nguyễn (nhân viên marketing, 26 tuổi) thở dài: "Đây, chân mình vẫn còn vết hằn do đi giày cao gót một quãng đường xa đến điểm đậu xe đây. Tài xế thì không đi vào tận nơi đón được do tuyến đường thì đông, tuyến cấm xe các kiểu. Thế là biết ngà ngà đấy, choáng đấy mà còn cách nào khác ngoài cuốc bộ đâu".

Phố đi bộ Bùi Viện đông đúc dịp lễ hội cuối năm

Nguồn ảnh: Báo Thanh Niên

Khi say, khả năng phán đoán và nhận diện phương tiện giao thông có thể bị ảnh hưởng. Điều này có thể khiến người dùng khó khăn trong việc tìm đúng chiếc xe đã đặt. Anh Bảo (kỹ sư công nghệ thông tin, 27 tuổi) còn ám ảnh: "Lần đấy mình lên nhầm xe, đi ngược hướng về nhà đến tận cầu Long Biên mới biết là đi sai đường. Lúc sau phải nhờ người thân đặt xe lại vì sợ mình không đủ tỉnh táo sẽ đặt nhầm xe". Chị Ngọc Anh (Nhân viên pháp chế, 26 tuổi) cũng gặp tình trạng tương tự: "Có lần mình đặt nhầm địa chỉ, nhà ở Kim Đồng, nhưng đặt nhầm về tận Phạm Văn Đồng vì lúc say mắt nhắm mắt mở chọn nhầm đường".

Siêu ứng dụng bắt tay giải bài toán di chuyển an toàn mùa lễ hội

Trước những vấn đề nan giải này của người dùng, nhiều ứng dụng gọi xe công nghệ, điển hình như Grab đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để người dùng có thể di chuyển an toàn, tiết kiệm sau những buổi tiệc tùng cuối năm.

Từ nay đến ngày 31.12.2024, trong khung giờ từ 18 giờ đến 23 giờ tại các tuyến phố đi bộ như Bùi Viện (TP.HCM) và Tạ Hiện (Hà Nội), Grab đã lắp đặt các "Trạm ‘chill’ sau uống" để người dùng dễ dàng đặt xe và di chuyển về nhà an toàn. Hành khách có thể tìm thấy các trạm này tại cửa hàng Kafa Cafe, số 100 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, và quán Go 2, số 187 Đề Thám, Quận 1, TP.HCM.

Người dùng có thể chọn điểm đón "Trạm ‘chill’ sau uống" ngay trên ứng dụng

Nguồn ảnh: Như Đặng

Sau khi trực tiếp trải nghiệm "Trạm "Chill" sau uống" tại đường Đề Thám, chị Hằng Nguyễn tâm đắc nói: "Tiện quá trời! Giờ mình uống xong với đồng nghiệp thì chỉ việc đặt xe ở Trạm Chill rồi thong thả chờ bác tài đến đón, không cần "đỏ mắt" tìm xe nữa. Chưa kể là còn có mã ưu đãi, siêu tiết kiệm".

Hành khách có thể sử dụng nước suối, khăn giấy ướt,... miễn phí tại trạm trong lúc đợi xe đến đón

Nguồn ảnh: Như Đặng

Không chỉ là điểm đặt xe, các trạm này còn được trang bị nước suối, khăn giấy ướt,... miễn phí để người dùng có thể lấy lại tỉnh táo trong lúc đợi xe. Hành khách còn có thể quét mã QR tại trạm để nhận mã ưu đãi 20%, giảm tối đa 50.000 đồng cho các chuyến GrabBike hoặc GrabCar để di chuyển về nhà tiết kiệm hơn.

Những giải pháp này kể trên càng trở nên ý nghĩa trong giai đoạn lễ hội cuối năm, khi nhu cầu di chuyển của người dân đặc biệt tăng cao. Điều này cũng cho thấy Grab đã lắng nghe và có sự thấu hiểu sâu sắc về hành vi, thói quen tiêu dùng của người Việt trong dịp cuối năm. Từ đó, siêu ứng dụng đã đưa ra những sáng kiến thiết thực để giải quyết nỗi khó khăn của người dùng, song vẫn đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn, tiết kiệm.