Giải pháp ‘đột phá’ thúc đẩy lành thương và ngừa sẹo sau phẫu thuật thẩm mỹ

Tuy nhiên, một trong những lo ngại lớn nhất của bệnh nhân và các bác sĩ thẩm mỹ là quá trình lành thương sau hậu phẫu rất dễ gây biến chứng nhiễm trùng, lâu lành và nguy cơ để lại sẹo xấu. Sẹo không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ mà còn có thể gây ra các vấn đề tâm lý lâu dài.

Nhưng với sự tiến bộ của công nghệ y khoa, các giải pháp thúc đẩy lành thương và ngăn ngừa sẹo sau phẫu thuật đã đạt đến mức độ chuẩn mực, giúp vết thương mau lành, hạn chế nhiễm trùng và duy trì vẻ đẹp tự nhiên.

Tại các bệnh viện lớn và trung tâm thẩm mỹ uy tín, việc ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất đang trở thành tiêu chuẩn vàng. Những công nghệ này không chỉ tập trung vào việc đóng vết thương mà còn hỗ trợ tái tạo tế bào da, kích thích sản sinh collagen và elastin, từ đó giảm thiểu sẹo lồi, sẹo lõm hay sẹo thâm.

Theo các nghiên cứu từ Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế, việc sử dụng các sản phẩm và thiết bị tiên tiến có thể rút ngắn thời gian lành thương lên đến 50%, đồng thời giảm tỷ lệ nhiễm trùng xuống dưới 5%. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho bệnh nhân mà còn nâng cao uy tín cho các viện thẩm mỹ, trung tâm làm đẹp.

Ứng dụng công nghệ hiện đại và sản phẩm tiên tiến trong chăm sóc vết thương sau phẫu thuật thẩm mỹ

Tại các bệnh viện lớn hay các trung tâm thẩm mỹ hàng đầu hiện nay, việc chăm sóc vết thương sau phẫu thuật thẩm mỹ không còn dừng lại ở các phương pháp truyền thống như khâu chỉ hay băng bó thông thường. Thay vào đó, các công nghệ tiên tiến được tích hợp để đảm bảo vết thương lành nhanh chóng, hạn chế nhiễm trùng và ngăn ngừa sẹo xấu. Những tiến bộ này dựa trên nguyên tắc y khoa hiện đại, tập trung vào việc tạo môi trường lý tưởng cho quá trình lành thương tự nhiên của cơ thể.

Một trong những yếu tố then chốt là ứng dụng các vật liệu sinh học và thiết bị công nghệ cao. Ví dụ, Laser Fractional CO2 hay liệu pháp Plasma Lạnh được sử dụng để kích thích tái tạo da mà không gây tổn thương thêm. Theo nhiều nghiên cứu khẳng định, các công nghệ này có thể tăng tốc độ lành thương lên tới 30-40%, giúp da trở nên mịn màng và giảm nguy cơ sẹo xấu. Hơn nữa, việc sử dụng các sản phẩm kháng khuẩn và chống viêm giúp hạn chế tình trạng nhiễm trùng – một nguyên nhân chính dẫn đến sẹo xấu. Tại các trung tâm thẩm mỹ, quy trình chăm sóc thường bao gồm đánh giá vết thương ngay sau phẫu thuật, áp dụng sản phẩm chuyên dụng và theo dõi định kỳ để điều chỉnh kịp thời.

Lợi ích rõ rệt là đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Bệnh nhân không còn phải lo lắng về những vết sẹo dài, đỏ hoặc lồi lõm ảnh hưởng đến vẻ ngoài. Thay vào đó, vết thương lành mịn, gần như vô hình, giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày. Việc áp dụng những công nghệ này không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm thiểu rủi ro pháp lý liên quan đến biến chứng hậu phẫu. Các phòng khám thẩm mỹ và bệnh viện da liễu đang đầu tư mạnh vào đào tạo nhân viên để sử dụng thành thạo các thiết bị này, đảm bảo mọi quy trình đều đạt chuẩn y khoa quốc tế.

Những công cụ này đang được các phòng khám thẩm mỹ, bệnh viện da liễu và thẩm mỹ viện áp dụng rộng rãi, tạo nên một hệ thống chăm sóc hậu phẫu thuật toàn diện đảm bảo hiệu quả.

Keo dán da: Giải pháp đóng vết thương nhanh chóng và thẩm mỹ

Keo dán da đang trở thành lựa chọn hàng đầu trong chăm sóc vết thương sau phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là dòng sản phẩm keo y tế, được thiết kế để đóng kín các vết mổ nhỏ mà không cần khâu chỉ truyền thống. Theo hướng dẫn từ Hiệp hội Bác sĩ Phẫu thuật Mỹ, keo dán da có thể được sử dụng cho các vết thương bề mặt, giúp cầm máu nhanh chóng và tạo lớp màng bảo vệ chống vi khuẩn xâm nhập.

Lớp keo này sẽ tự bong sau 5-10 ngày, tùy thuộc vào quá trình lành thương tự nhiên. Lợi ích nổi bật là giảm đau đớn cho bệnh nhân, vì không cần kim khâu hay chỉ may. Hơn nữa, keo dán da chống nước, cho phép bệnh nhân tắm rửa bình thường mà không lo nhiễm trùng. Một số nghiên cứu cho thấy, sử dụng keo dán da giảm tỷ lệ nhiễm trùng xuống còn 1-2%, đồng thời cải thiện tính thẩm mỹ bằng cách tránh các vết khâu lồi lõm.

Keo dán da là công cụ cho các thủ thuật như cắt mí mắt hay hút mỡ bụng, nơi vết mổ cần lành mịn để duy trì vẻ đẹp tự nhiên. Tại các thẩm mỹ viện, sản phẩm này được kết hợp với các liệu pháp khác để tạo giải pháp toàn diện. Tuy nhiên, cần lưu ý không bôi keo trực tiếp vào vết thương sâu để tránh cản trở quá trình lành từ bên trong. Với chi phí hợp lý và hiệu quả cao, keo dán da đang được dùng rộng rãi cho các phòng khám thẩm mỹ và bệnh viện da liễu. Keo dán da LiquiBand với công nghệ Polymer tiên tiến, tạo màng bền, linh hoạt, chống nước, bám da 5-10 ngày, hỗ trợ lành vết thương 30-45 ngày. Ngăn 97,9% vi khuẩn (bao gồm MRSA), an toàn, thẩm mỹ, dùng ít (10 µg/cm), lý tưởng cho phẫu thuật phức tạp. Đặc biệt, màng keo đàn hồi cao, kháng nước, bám dẻo theo chuyển động cơ thể và giữ hiệu quả bảo vệ suốt 5–10 ngày, bong tự nhiên không cần can thiệp. Kiểm soát chính xác, tối ưu liều lượng và đầu bôi elip giúp bôi keo chính xác, không nhỏ giọt, dễ thao tác cả vùng hẹp và cong.

Xịt lành thương HemaCut Spray và gel HemaHeal: Thúc đẩy làm lành vết thương từ bề mặt ngăn ngừa sẹo xấu

Xịt lành thương HemaCut Spray là một thiết bị y tế được phát triển và cấp bằng sáng chế bởi Viện Hóa học Phân tử thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Séc. Sản phẩm có chứa polymer liên kết ngang TRISS tạo màng "băng gạc" sinh học khóa ẩm không thấm nước giúp vệ vết thương khỏi bị nhiễm trùng từ bên ngoài. Còn công nghệ RAS chống stress oxy hóa giúp giảm đau, giảm rát, làm dịu vết thương và thúc đẩy tốc độ lành thương. Theo kiểm nghiệm lâm sàng, 95% người dùng đạt hiệu quả lành thương hoàn toàn sau 10-12 ngày nhờ vào cơ chế bảo vệ, tăng sinh và phục hồi vết thương của bình xịt HemaCut Spray. Thiết kế dạng bình xịt tiện nên phù hợp với những vết thương rộng, cần độ bao phủ toàn diện, những vùng khó bôi hay cần thực hiện thao tác nhanh.

Còn với gel HemaHeal hỗ trợ chăm sóc vết thương chuyên sâu nhờ Copolymer SHA có tác dụng bẫy và kiểm soát gốc tự do, một trong những nguyên nhân chính gây viêm và kéo dài thời gian lành thương khi sản sinh vượt ngưỡng. Đồng thời, duy trì độ ẩm, tạo môi trường cho mô mới hình thành, hạn chế sẹo xấu. Gel HemaHeal không thẩm thấu tế bào, an toàn, kể cả cho trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai.

Plasma Gold: Tiên phong công nghệ Cold Plasma điều trị vết thương không tiêu hao vật tư

Điều thực sự đưa Plasma Gold lên một tầm cao mới, đó là khả năng độc đáo của chế độ "Cold Plasma (Plasma Lạnh) - Không tiêu hao vật tư" để ứng dụng ngay lập tức lên vùng da vừa điều trị từ chế độ cắt đốt hoặc RF sang chế độ "bảo dưỡng" làn da.

Cold Plasma được tích hợp với công nghệ Plasma Gold là một giải pháp tiên tiến hàng đầu, là dòng Plasma thế hệ mới, không tiêu hao vật tư do công nghệ này có khả năng ion hóa không khí, từ các O2, N2 trở thành các NO, O3, H2O2 có tác động trị liệu chuyên sâu trong hậu phẫu và thẩm mỹ, da liễu. Đây không chỉ là một tính năng. Đây là một triết lý điều trị toàn diện bổ trợ cho chuyên gia trong hoạt động chăm sóc khách hàng.

Ngay sau các bước chăm sóc và định hướng điều trị của các chuyên gia, là sứ mệnh của Cold Plasma sẽ được kích hoạt, mang đến một "cơn mưa" các hạt ion, gốc tự do và electron năng lượng thấp, có tác dụng làm sạch sâu và diệt khuẩn phổ rộng; giảm viêm cấp tốc; kích hoạt yếu tố tăng trưởng và thúc đẩy lành thương thẩm mỹ giảm hình thành sẹo xấu.

Cold Plasma được sử dụng rộng rãi trong các liệu trình điều trị không xâm lấn, xử lý các vết thương hậu phẫu phù hợp với nhiều phác đồ nội khoa, ngoại khoa, thẩm mỹ. Plasma Gold còn có sự kết hợp của Fractional Plasma và Single Dot Plasma.

Fractional Plasma - Công nghệ plasma phân đoạn, đa vi điểm: Fractional Plasma đa vi điểm, có tác động chính xác từng điểm nhỏ trên da, sử dụng RF ion hóa không khí (không vật tư tiêu hao) để hình thành các tia plasma nhỏ (0.1-0.2 mm). Fractional Plasma tạo các vi tổn thương trên da, hóa hơi lớp biểu bì (bì nông), kích thích neocollagenesis tạo elastin và collagen lấp đầy sẹo lõm. Không gây xâm lấn sâu, không làm tổn thương vùng hạ bì, các kích thích vừa đủ để cơ thể tái thiết quá trình lành thương mới, được dùng cho các phác đồ tái tạo sẹo rỗ, trẻ hóa vùng da lão hóa.

Plasma Gold là 1 giải pháp với ưu điểm không tiêu hao vật tư. Một thiết bị làm đẹp và lành thương mà an toàn, không xâm lấn, không cần nghỉ dưỡng. Chi phí đầu tư hợp lý, kết hợp hướng dẫn đào tạo chuyên sâu, đây chính là thiết bị "all in one" mà các bác sĩ, phòng khám da liễu, viện thẩm mỹ, spa... đang tìm kiếm.



Quản lý và ngăn ngừa sẹo sau lành thương với dòng sản phẩm Rejuvaskin

Bước sang, giai đoạn vết thương đã lành và đang lên da non thì bắt đầu sử dụng các sản phẩm chứa silicone y tế để quản lý và ngăn ngừa sẹo xấu hình thành. Một trong những sản phẩm trị sẹo chứa silicone y tế đang được đánh giá cao và tin dùng chính là bộ đôi sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin.

Ra đời từ năm 1988 tại Mỹ, Rejuvaskin là thương hiệu tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị sẹo. Với hành trình hơn 37 năm phát triển, Rejuvaskin đã giúp cải thiện trên 5 triệu vết sẹo, được tin tưởng tại hơn 70 quốc gia.

Trong đó, Rejuvasil Gel là với 97% silicone y tế cao cấp giúp ngăn ngừa sẹo mới hình thành và làm xẹp sẹp lồi, sẹo phì đại hiệu quả ngăn ngừa tái phát. Đây là sản phẩm đã được sử dụng phổ biến trong các bệnh viện, thẩm mỹ viện, spa, phòng khám da liễu… để giúp ngăn ngừa sẹo lồi hình thành sau khâu, phẫu thuật, tai nạn…

Gel Rejuvasil sử dụng ban ngày và miếng dán Scar FX Silicone Sheeting sử dụng ban đêm giúp ngăn ngừa và ép sẹo lồi, sẹo phì đại sau phẫu thuật. Với Silicone y tế, miếng dán Scar FX mềm và ôm sát bề mặt da, khóa ẩm ngăn ngừa sự mất nước trên da tương tự RejuvaSil. Miếng dán Scar FX còn có tác dụng làm mềm và ép phẳng sẹo lồi, sẹo phì đại đã thành hình.

Đặc biệt, miếng dán Scar FX được thiết kế với nhiều kích thước và hình dáng khác nên đáp ứng mọi nhu cầu và phù hợp với mọi vị trí trên cơ thể. Scar FX còn giúp các bạn tối ưu chi phí vì có thể tái sử dụng nhiều lần mà không bị giảm hiệu quả điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại sau phẫu thuật.

Sử dụng bộ đôi gel Rejuvasil và miếng dán Scar FX không chỉ ngăn ngừa sẹo lồi, sẹo phì đại hình thành mới sau phẫu thuật. Mà đây còn là giải pháp làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại đã hình thành sau phẫu thuật hiệu quả ngay tại nhà sau 8 tuần sử dụng đều đặn.

Còn với sẹo thâm, sẹo lõm sau phẫu thuật thì sử dụng kem trị sẹo Scar Esthetique cũng là sản phẩm đến từ thương hiệu Rejuvaskin. Kem trị sẹo Scar Esthetique tác động trực tiếp vào tận sâu lớp tế bào đáy giúp ngăn ngừa nhiễm trùng, sưng tấy và hạn chế các vết thâm hiệu quả nhờ vào thành phần chất lượng như chiết xuất từ hành, Coenzyme Q-10, dẫn xuất Vitamin A, Vitamin C… Scar Esthetique cũng giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa giúp làm giảm tổn thương trên bề mặt da và thúc đẩy tái tạo tế bào mới cho làn da dần mịn màng, tươi sáng đều màu trở lại.

Với các vết sẹo lõm, sẹo rỗ, kem trị sẹo Scar Esthetique sẽ tác động mạnh mẽ lên các mô sẹo, làm cấu trúc sẹo mềm lại và căng ra. Còn thành phần Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Glucosamine tăng cường sản sinh collagen, elastin làm đầy vết sẹo lõm, sẹo rỗ hiệu quả. Bảng thành phần lành tính nên an toàn với mọi làn da, không gây kích ứng. Phù hợp với cả trẻ em từ 2 tuổi trở lên.

Giải pháp toàn diện: Kết hợp để đạt hiệu quả lành thương tối ưu ngăn ngừa nhiễm trùng và đảm bảo thẩm mỹ

Việc kết hợp keo dán da, HemaCut Spray, máy Plasma Gold và sản phẩm Rejuvaskin tạo nên giải pháp cho lành thương và ngừa sẹo xấu. Bắt đầu từ đóng vết thương bằng keo dán, bảo vệ bằng xịt HemaCut hay HemaHeal, thúc đẩy lành thương với Plasma Gold và quản lý cùng điều trị bằng Rejuvaskin, quy trình này đảm bảo vết thương mau lành, chống nhiễm trùng và sẹo xấu. Các bác sĩ da liễu, thẩm mỹ có thể tùy chỉnh theo từng liệu trình phù hợp với tình trạng thực tế của bệnh nhân, mang lại tính thẩm mỹ cao nhất.

Và Mai Hân Group là đơn vị tiên phong kiến tạo hệ sinh thái lành thương và điều trị sẹo hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia tại Mai Hân Group hiểu rõ rằng "lành thương" không chỉ là tái tạo biểu mô, mà là hành trình chữa lành làn da, khơi dậy sự tự tin và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Niềm tin ấy đã dẫn lối Mai Hân Group kiến tạo một hệ sinh thái đa thương hiệu, đa sản phẩm với liệu trình lành thương ngừa sẹo chăm sóc từ giai đoạn 0. Đặc biệt, có thể tối ưu hóa được các liệu trình phù hợp cho nhiều đối tượng từ phòng khám, bác sĩ và người tiêu dùng. Mai Hân Group luôn cam kết đổi mới, mang đến những giải pháp chuẩn quốc tế giúp nâng tầm chất lượng sống cho từng khách hàng Việt với vẻ đẹp hoàn hảo.