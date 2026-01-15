Nhằm cung cấp nhiều thông tin bổ ích, 20 giờ thứ năm, ngày 15.1.2026, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn "Giải pháp giảm cân - làm đẹp đón Tết cho người bận rộn: Chuẩn y khoa - An toàn - Tiết kiệm thời gian" với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM: TS-BS Trần Hữu Thanh Tùng, ThS-BS Vũ Thị Thùy Trang, BS Võ Trần Như Thảo.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng Vắc Xin Trẻ em & Người lớn - VNVC, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline: TP.HCM 028.7102.6789 - 093.180.6858; Hà Nội 024.7106.6858 - 024.3872.3872.