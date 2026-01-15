Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe

Live Giải pháp giảm cân - làm đẹp đón Tết cho người bận rộn

Huỳnh Na
Huỳnh Na
15/01/2026 08:00 GMT+7

Tết cận kề, ai cũng mong có được vóc dáng gọn gàng, làn da tươi tắn, cơ thể khỏe khoắn hơn. Nhưng deadline nối deadline, tiệc tùng không thể tránh, ngủ muộn thành thói quen… khiến việc chăm sóc bản thân cứ trì hoãn mãi.

Nhằm cung cấp nhiều thông tin bổ ích, 20 giờ thứ năm, ngày 15.1.2026, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn "Giải pháp giảm cân - làm đẹp đón Tết cho người bận rộn: Chuẩn y khoa - An toàn - Tiết kiệm thời gian" với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM: TS-BS Trần Hữu Thanh Tùng, ThS-BS Vũ Thị Thùy Trang, BS Võ Trần Như Thảo.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng Vắc Xin Trẻ em & Người lớn - VNVC, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline: TP.HCM 028.7102.6789 - 093.180.6858; Hà Nội 024.7106.6858 - 024.3872.3872.

Khám phá thêm chủ đề

làm đẹp đón tết Giải pháp giảm cân Tư vấn sức khỏe Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận