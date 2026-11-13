Giải pháp giao nhận linh hoạt hỗ trợ nhà bán trong mùa kinh doanh cuối năm

Linh hoạt gửi đơn mùa cao điểm

Để hỗ trợ nhà bán trong quá trình xử lý đơn hàng, các đơn vị vận chuyển thường cung cấp dịch vụ lấy hàng tận nơi, giúp chủ cửa hàng tiết kiệm thời gian di chuyển và tập trung vào khâu chuẩn bị hàng hóa. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhà bán có thể cần chủ động hơn về thời gian bàn giao, chẳng hạn khi đơn hàng đã sẵn sàng nhưng chưa đến lịch lấy hàng.

Vì vậy, mạng lưới các điểm gửi hàng (drop-off) đang mang đến thêm lựa chọn cho nhà bán. Thay vì chờ nhân viên vận chuyển đến lấy, chủ cửa hàng có thể chủ động mang những đơn hàng đã chuẩn bị đến bưu cục gần nhất trong thời gian hoạt động của điểm gửi.

Tại SPX Express (SPX), dịch vụ lấy hàng tận nơi và mạng lưới điểm gửi hàng mang đến cho nhà bán thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu bàn giao khác nhau. Lấy hàng tận nơi giúp nhà bán tiết kiệm công sức vận chuyển, đặc biệt là các nhà bán có số lượng đơn hàng lớn hoặc hàng hóa cồng kềnh. Bên cạnh đó, từ năm 2025, SPX đã triển khai chương trình Đối tác điểm giao nhận, kết nối với các điểm giao nhận đối tác bên cạnh hệ thống bưu cục sẵn có. Qua đó, nhà bán có thêm địa điểm thuận tiện để gửi hàng trực tiếp.

"Vào mùa kinh doanh cao điểm cuối năm, đơn hàng tăng là tín hiệu đáng mừng. Tôi cũng chú trọng lựa chọn giải pháp hỗ trợ vận hành phù hợp để đội ngũ hiện có xử lý đơn hiệu quả hơn. Từ khi có thêm lựa chọn mang hàng đến điểm gửi SPX, tôi có thể chủ động gửi những đơn đã đóng gói xong theo từng đợt, hạn chế để hàng chờ lâu tại cửa hàng. Nhờ vậy, việc bàn giao thuận tiện hơn, nhân viên cũng bớt áp lực dồn việc và có thời gian kiểm tra hàng, chăm sóc khách chu đáo hơn. Với tôi, tăng đơn phải đi cùng với việc giữ được chất lượng phục vụ khách hàng", chị Thu Hà, chủ một cửa hàng thời trang tại Hà Nội chia sẻ.

Nhà bán có thể lựa chọn lấy hàng tận nơi hoặc gửi hàng tại các điểm giao nhận của SPX tùy theo nhu cầu vận hành

Linh hoạt khi nhận hàng, thuận tiện cho cả người mua và người bán

Nếu khâu bàn giao đòi hỏi sự chủ động và linh hoạt từ phía nhà bán, thì trải nghiệm nhận hàng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định hoàn tất giao dịch của người mua. Với mua sắm trực tuyến, việc sản phẩm thực tế có phù hợp với nhu cầu, kích cỡ hay số lượng đặt mua hay không là những yếu tố người tiêu dùng thường quan tâm khi nhận bưu kiện.

Đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm, khi khách hàng có xu hướng đặt nhiều sản phẩm trong cùng một đơn, các lựa chọn kiểm tra hàng hoặc nhận một phần đơn hàng có thể giúp quá trình giao nhận thuận tiện hơn.

Bên cạnh các hình thức hỗ trợ kiểm tra hàng trước khi thanh toán, tính năng giao hàng một phần của SPX cho phép người mua nhận những sản phẩm phù hợp và gửi trả các sản phẩm còn lại ngay tại thời điểm giao hàng, trong phạm vi dịch vụ hỗ trợ. Với một số trường hợp đơn hàng có nhiều chi tiết hoặc sản phẩm, việc điều chỉnh danh mục hàng giao, hàng trả và số tiền thu hộ (COD) tương ứng cũng có thể được thực hiện tại điểm giao theo quy trình áp dụng. Toàn bộ quá trình điều chỉnh này do đội ngũ nhân viên giao nhận trực tiếp phối hợp với người bán để phục vụ nhu cầu của người mua.

Không chỉ tạo thêm thuận tiện cho người nhận, giải pháp này còn hỗ trợ nhà bán hạn chế việc phải xử lý lại toàn bộ đơn hàng khi người mua chỉ có nhu cầu giữ lại một số sản phẩm.

Đơn vị vận chuyển mang đến giải pháp giao nhận linh hoạt, hỗ trợ người bán và người mua mùa cao điểm cuối năm

"Nhu cầu mua sắm quần áo và đồ dùng dịp cuối năm thường tăng cao, nhưng khách hàng vẫn có những băn khoăn về kích cỡ hoặc mức độ phù hợp của sản phẩm khi nhận hàng. Với các đơn hàng đáp ứng điều kiện giao hàng một phần, khách có thể lựa chọn những món phù hợp ngay tại thời điểm giao. Điều này giúp cửa hàng tăng cơ hội bán hàng, hạn chế việc khách trả lại toàn bộ đơn chỉ vì một vài sản phẩm chưa phù hợp. Cửa hàng nhờ đó vẫn ghi nhận doanh thu từ những món khách chọn nhận, đồng thời đáp ứng sát hơn nhu cầu thực tế của người mua", anh Minh Quân, nhà bán hàng tiêu dùng tại TP.HCM cho biết.

Về phía người tiêu dùng, những lựa chọn này góp phần giảm bớt sự bất tiện trong quá trình nhận hàng. Chị Khánh Linh (TP.HCM) chia sẻ: "Tôi thường mua vài món trong cùng một đơn, nên nếu có sản phẩm chưa phù hợp thì vẫn muốn nhận những món còn lại. Với những đơn được hỗ trợ kiểm tra và nhận một phần, tôi thấy tiện hơn vì không phải trả cả gói rồi đặt lại những món mình cần. Như vậy cũng đỡ mất công và không phải chờ thêm một lần giao hàng nữa".

Từ việc chủ động lựa chọn cách bàn giao hàng đến tạo thuận tiện cho người mua khi nhận bưu kiện, các giải pháp linh hoạt của SPX góp phần giúp nhà bán duy trì tiến độ xử lý đơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, qua đó gia tăng cơ hội hoàn tất giao dịch và tăng trưởng doanh thu.

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