Giải pháp hoàn hảo cho làn da sẹo, trả lại vẻ đẹp tự tin

Nỗi ám ảnh mang tên sẹo

Với nhiều thanh thiếu niên, ngay từ khi còn trẻ, những vết sẹo mụn trên mặt đã để lại nỗi mặc cảm khiến chúng ta luôn cúi đầu che giấu khuôn mặt, tránh giao tiếp bằng mắt, thu mình lại và gặp nhiều rào cản trong cuộc sống. Sẹo không chỉ làm mất đi vẻ đẹp tự tin, khiến chúng ta tự ti, mặc cảm mà còn gây khó khăn trong việc trang điểm, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Sẹo là kết quả của nhiều nguyên nhân như mụn trứng cá, tai nạn, phẫu thuật, bỏng, thủy đậu, côn trùng cắn... Xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể, sẹo có thể khiến chúng ta mất đi vẻ đẹp tự tin vốn có. Sẹo thâm do mụn trứng cá, sẹo lồi do tai nạn, sẹo lõm do phẫu thuật... là những ví dụ điển hình. Những vết té xe, xây xước, côn trùng cắn… cũng sẽ khiến bạn có nguy cơ đối mặt với những vết sẹo thâm khiến bạn tự ti, mặc cảm. Hay với những người gặp phải các chấn thương, vết mổ do bệnh lý, những vết khâu để lại vô tình hình thành những vết sẹo lồi gây ngứa ngáy, lan rộng mất thẩm mỹ. Và còn rất nhiều những lý do khác khiến chúng ta có khả năng để lại sẹo trên làn da của mình như phẫu thuật thẩm mỹ, tẩy nốt ruồi, cắt mí, xăm hình, lăn kim…

Sẹo không chỉ là một vấn đề về ngoại hình mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng cuộc sống của mỗi người. Hiểu được những tác động tiêu cực của sẹo, chúng ta sẽ có thêm động lực để tìm kiếm giải pháp xóa mờ sẹo và lấy lại sự tự tin cho bản thân.

Giải pháp quản lý và ngừa sẹo với kem trị sẹo Rejuvaskin

Rejuvaskin là thương hiệu đến từ Hoa Kỳ mang đến các sản phẩm chuyên biệt dành cho từng loại sẹo. Với thành phần an toàn, lành tính và hiệu quả cao, Rejuvaskin đã trở thành "cứu tinh" cho hàng triệu người trên thế giới.

Thương hiệu mang đến các sản phẩm quản lý sẹo gồm kem xóa mờ sẹo thâm, rỗ, lõm Scar Esthetique, gel silicone làm xẹp sẹo lồi, phì đại RejuvaSil, miếng dán silicone sheeting ép xẹp sẹo lồi, phì đại Scar FX giúp tối ưu hiệu quả của các loại sẹo khác nhau.

Scar Esthetique được thiết kế dành riêng cho các loại sẹo thâm, rỗ, lõm do nhiều nguyên nhân như: thâm do mụn, bỏng cấp độ nhẹ, té xe, trầy xước, côn trùng cắn... Nhờ các thành phần nổi bật như 23 chiết xuất tự nhiên, 2 loại peptide, Enzyme Q10, Glucosamine… mà kem trị sẹo Scar Esthetique giúp làm đầy các cạnh sẹo rỗ, lõm, chống ô xy hóa, làm mờ thâm, sáng da và tái tạo da bằng cách kích thích sản sinh collagen.

Hiệu quả sau khi dùng kem mờ sẹo thâm, rỗ, lõm Scar Esthetique

Tiếp đến là gel silicone RejuvaSil giúp xóa mờ các vết sẹo lồi, phì đại chứa 97% silicone y tế, vitamin C, Emu, Squalane. Trong đó, silicone y tế là những liên kết siloxane, rất bền và có độ ổn định cao. Đây được xem là vật liệu lý tưởng để băng vết thương, bảo vệ khỏi vết sẹo khỏi các chất có hại, vi khuẩn, bụi bẩn đồng thời tạo môi trường ẩm thích hợp để thúc đẩy quá trình lành vết thương mà không bị thấm nước. Các thành phần khác như vitamin C, Emu, Squalane đóng vai trò giúp chống oxy hoá, làm mờ thâm, cấp ẩm và dưỡng da mềm mại đồng thời hỗ trợ giảm các tình trạng ngứa ngáy, khó chịu tại vết sẹo.

Sản phẩm có kết cấu dạng gel phù hợp với nhiều vết sẹo khác nhau, đặc biệt là ở các vị trí thường xuyên co kéo, cử động thì khuỷu tay, chân, mí mắt, tai…

Bên cạnh gel silicone RejuvaSil, Rejuvaskin còn sở hữu miếng dán silicone sheeting Scar FX giúp ép xẹp sẹo lồi, phì đại. Sản phẩm được làm từ silicone y tế, dán lên vết sẹo giúp hạn chế tăng sinh collagen quá mức từ đó "cản trở" sẹo lồi lên và lan rộng sang những vùng da xung quanh. Không những vậy, khi dán lên vết sẹo, miếng dán Scar FX còn được xem như "tấm khiên" bảo vệ khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn, bụi bẩn và các tác nhân bên ngoài môi trường. Ngoài ra, các miếng dán Scar FX của Rejuvaskin còn được thiết kế với nhiều kích thước khác nhau đáp ứng vừa với mọi vết sẹo như 2.5x2.5cm, 2.5x55cm, 3.75x7.5cm, 10x20cm…

Theo nghiên cứu khoa học, gel silicon và sheeting silicone (SG) có khả năng giảm 86% kết cấu, 84% màu sắc, 68% chiều cao của sẹo. Silicone trong kem trị sẹo hoạt động như một hàng rào kỵ nước linh hoạt, điều chỉnh nhiệt độ, tăng cường hydrat hóa tại vị trí sẹo, làm giảm hoạt động mao mạch, sung huyết và lắng đọng collagen.

Hãy để Rejuvaskin đồng hành cùng bạn trên hành trình lấy lại vẻ đẹp tự tin nhé!