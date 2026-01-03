Giải pháp ít xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục

Xu hướng trẻ hóa

Bệnh trĩ hiện là một trong những bệnh lý thường gặp của hệ tiêu hóa, có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Nhịp sống hiện đại với thói quen ít vận động, chế độ ăn thiếu chất xơ và căng thẳng kéo dài khiến tỷ lệ mắc bệnh tăng rõ rệt, đặc biệt ở nhóm lao động văn phòng, phụ nữ sau sinh và người cao tuổi.

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, nhiều người bệnh trong độ tuổi 25 - 40 nhập viện điều trị trĩ trong tình trạng nặng. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh không nên trì hoãn thăm khám hoặc tự điều trị tại nhà, nhằm hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển phức tạp và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Trước nhu cầu điều trị ngày càng cao, Hoàn Mỹ Đà Nẵng triển khai phẫu thuật trĩ bằng laser như một giải pháp phù hợp với nhiều nhóm người bệnh. Khác với các phương pháp phẫu thuật truyền thống, kỹ thuật laser sử dụng năng lượng nhiệt có kiểm soát để tác động chính xác lên búi trĩ, giúp làm bốc hơi mô trĩ mà không cắt bỏ.

Người bệnh ổn định sức khỏe sau phẫu thuật trĩ bằng laser tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng ẢNH: H.M

Nhờ đó, phương pháp này giúp bảo tồn cấu trúc giải phẫu vùng hậu môn - trực tràng, hạn chế tổn thương mô lành, giảm chảy máu và giảm đau sau mổ. Thời gian thực hiện phẫu thuật ngắn, người bệnh có thể vận động sớm và nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường nên đặc biệt phù hợp với những người có lịch trình bận rộn hoặc không thể nghỉ làm dài ngày.

Theo ThS-BSNT Nguyễn Nhật Tín, khoa Ngoại tiêu hóa - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, đa số người bệnh sau phẫu thuật trĩ bằng laser chỉ đau nhẹ, ăn uống và đi lại sớm, có thể xuất viện trong ngày hoặc sau 24 giờ theo dõi, thay vì phải nằm viện nhiều ngày như trước đây.

Nâng cao chất lượng điều trị

Tại Hoàn Mỹ Đà Nẵng, phẫu thuật trĩ bằng laser được triển khai với hệ thống máy laser thế hệ mới, đáp ứng yêu cầu an toàn và chính xác trong điều trị. Quy trình thực hiện cá nhân hóa, tùy thuộc vào tình trạng của mỗi người bệnh để đưa ra phương án điều trị phù hợp.

Đội ngũ bác sĩ điều trị được đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật hậu môn - trực tràng, có kinh nghiệm xử lý các trường hợp trĩ ở nhiều mức độ khác nhau. Việc cá thể hóa phương pháp điều trị giúp lựa chọn kỹ thuật phù hợp, hạn chế biến chứng và nâng cao hiệu quả. "Điều quan trọng là đến đúng nơi, đúng thời điểm và lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng bệnh", bác sĩ Tín chia sẻ.

Bác sĩ phẫu thuật trĩ với sự hỗ trợ của hệ thống máy laser công nghệ mới tại Hoàn Mỹ Đà Nẵng ẢNH: H.M

Các bác sĩ khuyến cáo, bệnh trĩ nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến viêm nhiễm, nghẹt búi trĩ, thiếu máu mạn tính… Người bệnh nên chủ động thăm khám khi xuất hiện các dấu hiệu như chảy máu khi đi tiêu, đau rát hậu môn, có khối lồi bất thường hoặc táo bón kéo dài.

Với hơn 20 năm hoạt động, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng được xem là một trong những cơ sở y tế uy tín trong điều trị bệnh lý tiêu hóa - hậu môn trực tràng tại khu vực miền Trung. Bệnh viện có đầy đủ các chuyên khoa hỗ trợ cho phẫu thuật trĩ như tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, gây mê hồi sức… nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh trong suốt quá trình điều trị.