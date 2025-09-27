Giải pháp loại bỏ rủi ro mất mát và tấn công dữ liệu từ lưu trữ vật lý

Trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục số hóa không ngừng, bảo mật chưa bao giờ quan trọng hơn lúc này.



Nếu chỉ lưu trữ dữ liệu trên hạ tầng vật lý, doanh nghiệp có thể cần chuẩn bị trước cho một số tình huống rủi ro về dữ liệu dễ gặp phải.

Đầu tiên là rủi ro mất dữ liệu do lỗi phần cứng. Ổ cứng, dù HDD hay SSD, đều có nguy cơ hỏng bất kỳ lúc nào. RAID có thể giảm rủi ro nhưng cần cấu hình đúng, dùng ổ cấp doanh nghiệp và tránh cùng lô sản xuất. Nếu không, lỗi có thể xảy ra đồng loạt, khó phát hiện, đe dọa dữ liệu lâu dài. Ngoài ra khả năng mở rộng hạn chế dẫn đến quá tải cũng gây ra nguy cơ không thể lưu dữ liệu trong thời gian gián đoạn. Việc không có cơ chế sao lưu tự động dễ dẫn đến mất dữ liệu vĩnh viễn nếu không có bản sao.

Dựa trên cơ chế lưu trữ phân tán, dữ liệu được nhân bản trên nhiều máy chủ và nhiều vùng lưu trữ khác nhau, tránh phụ thuộc vào một ổ cứng hay server vật lý duy nhất, Bizfly Cloud Simple Storage giải quyết bài toán lỗi hỏng ổ cứng bất ngờ. Kết hợp với tự động mở rộng dung lượng khi cần và tự động sao lưu, Bizfly Cloud S3 loại bỏ rủi ro mất mát dữ liệu từ hệ thống vật lý gặp lỗi.

Tình huống mất dữ liệu do lỗi con người cũng xảy ra phổ biến trong nhiều doanh nghiệp. Bao gồm xóa nhầm file, ghi đè dữ liệu, cấu hình sai hoặc lỡ tay xóa toàn bộ thư mục quan trọng.

Thời gian gần đây việc tấn công mạng và ransomware cũng là một mối lo hiện hữu của nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Dữ liệu không được mã hóa dễ rơi vào tầm ngắm của hacker hơn. Ransomware có thể mã hóa toàn bộ dữ liệu để yêu cầu tiền chuộc. Nếu không có hệ thống sao lưu phân tán, dữ liệu có thể bị mất hoàn toàn.

Rủi ro tự nhiên như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc lỗi hệ thống làm gián đoạn hoạt động, gây thất thoát dữ liệu cũng từng xảy ra với một số khách hàng của Bizfly Cloud.

Khi chuyển sang Bizfly Cloud S3 dữ liệu được bảo vệ với các tính năng bảo mật nâng cao, các tính năng rất khó triển khai trên hạ tầng vật lý. Với Bucket Versioning, mỗi khi người dùng cập nhật hoặc ghi đè một file (object), hệ thống sẽ không xóa bản cũ, mà lưu lại thành một phiên bản mới.

Từ đó dễ dàng khôi phục file khi bị xóa nhầm hoặc ghi đè nhầm, có thể truy xuất lại phiên bản cũ khi cần (audit, so sánh, hoặc rollback) và giúp đảm bảo tính toàn vẹn lịch sử dữ liệu. Ví dụ: nếu nhân viên lỡ tay xóa báo cáo tháng 8, bạn có thể vào bucket versioning để khôi phục lại bản gốc.

Object Lock cho phép ‘khóa’ dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định hoặc khóa vĩnh viễn. Tính năng giúp ngăn chặn việc xóa hoặc chỉnh sửa dữ liệu trong thời gian bị khóa, kể cả quản trị viên, đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ trong ngành tài chính, y tế, bảo hiểm. Đồng thời bảo vệ trước rủi ro ransomware hoặc tấn công nội bộ vì dữ liệu bị khóa không thể bị mã hóa hoặc xóa.

Bizfly Cloud Simple Storage cũng cung cấp S3 đa khu vực (Multi-Region). Khi dữ liệu được nhân bản và lưu trữ ở nhiều khu vực (regions), nếu một trung tâm dữ liệu gặp sự cố, hệ thống vẫn có thể phục vụ dữ liệu từ khu vực khác, đảm bảo hệ thống khách hàng (web, ứng dụng, báo cáo…) không gặp gián đoạn. Khi kết hợp với Object Lock & Versioning, dữ liệu gần như không thể bị xóa hoặc thay đổi trái phép. Khác với lưu trữ vật lý, nếu không có hệ thống sao lưu tự động và đa khu vực như S3, việc khôi phục dữ liệu sau sự cố có thể mất nhiều thời gian hoặc không thể thực hiện được.

Không chỉ là vấn đề tính năng, triển khai lưu trữ trong doanh nghiệp còn đối mặt với một khó khăn phổ biến đến từ việc thiết kế hệ thống.

Kiểm soát truy cập chưa chặt chẽ: Thiếu cơ chế phân quyền chi tiết, cấp quyền vượt mức cần thiết, hoặc chậm thu hồi quyền truy cập khi nhân sự thay đổi.

Hệ thống bảo mật thiếu đồng bộ: Chưa triển khai hoặc tích hợp tốt các giải pháp như SIEM, DLP, IDS/IPS, WAF, dẫn đến khoảng trống trong giám sát và phát hiện sớm.

Chính sách bảo mật không đầy đủ/cập nhật: Nhiều doanh nghiệp có chính sách nhưng không theo kịp thay đổi công nghệ, hoặc thiếu quy trình kiểm soát, giám sát tuân thủ.

Sai sót cấu hình: Các lỗi phổ biến như bucket S3 mở public, không bật encryption, không áp dụng MFA, hay chưa thiết lập logging đầy đủ.

Thiếu đánh giá định kỳ: Không thực hiện pentest, vulnerability assessment, hoặc kiểm toán bảo mật thường xuyên nên khó phát hiện lỗ hổng tiềm ẩn.

Đội ngũ chuyên gia bảo mật hàng đầu của Bizfly Cloud có thể đồng hành hỗ trợ cùng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng hệ thống lưu trữ đảm bảo an toàn và toàn vẹn

Tư vấn và triển khai kiểm soát truy cập an toàn với thiết kế IAM, bucket policy, áp dụng nguyên tắc least privilege.

Xây dựng & tích hợp hệ thống bảo mật thông qua hỗ trợ triển khai SIEM, IDS/IPS, DLP, Cloud Security Posture Management bằng các giải pháp mã nguồn mở và theo chuẩn quốc tế.

Xây dựng incident response playbook cho tình huống rò rỉ dữ liệu, tấn công ransomware, hoặc sai cấu hình. Hỗ trợ khắc phục nhanh chóng để giảm thiểu thiệt hại.

Hỗ trợ đào tạo trong quản lý và vận hành bảo mật cloud, đào tạo nhận thức bảo mật cho nhân viên nhằm giảm thiểu rủi ro từ thao tác sai hoặc phishing

Cung cấp dịch vụ pentest, vulnerability assessment, audit cấu hình S3 và hệ thống liên quan để kiểm thử và đánh giá định kỳ.

