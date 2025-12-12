Giải pháp mới giúp bảo vệ màn hình smartphone

Tuy nhiên, việc dán kính cường lực cho màn hình điện thoại có thể gặp phải một số phiền phức như nổi bọt khí và bụi bẩn mắc kẹt bên trong. Một giải pháp mới đã được đưa ra hứa hẹn giải quyết mọi vấn đề mà kính cường lực gặp phải.

Kính cường lực là biện pháp bảo vệ màn hình smartphone phổ biến hiện nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IMORE



Được gọi là kính lỏng, hoặc sapphire lỏng, đây là một lớp phủ cứng giúp bảo vệ màn hình khỏi trầy xước, va đập và thậm chí còn có khả năng chống thấm nước. Cần lưu ý rằng sản phẩm này không nên nhầm lẫn với thiết kế giao diện Liquid Glass mới được Apple triển khai cho iOS 26.

Hiện nay, có một số lựa chọn sử dụng vật liệu làm cứng dạng lỏng với mức giá phải chăng, bảo hành 1 năm và thậm chí đi kèm bảo hiểm. Nhiều nhà sản xuất cam kết cung cấp độ cứng 9H theo thang Mohs khi dung dịch được làm cứng.

Sự vượt trội so với kính cường lực

Sau khi được thoa đều và để khô, chất lỏng này sẽ tạo thành một lớp phủ nano mỏng, nhẹ và trong suốt giúp tăng cường các đặc tính của vật liệu được dán lên. Theo các nhà sản xuất, lớp phủ lỏng không bị ảnh hưởng bởi bọt khí hay cặn keo dính, đồng thời không làm thay đổi phản hồi xúc giác hay gây ra các hiệu ứng hiển thị tiêu cực. Hơn nữa, chúng còn giúp giảm khả năng nhìn thấy các vết bẩn và dấu vân tay. Tuy nhiên, nhược điểm là lớp phủ này khó gỡ bỏ và có thể dễ bị nứt.

Việc phủ kính lỏng lên màn hình smartphone tương đối dễ dàng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Khi cân nhắc các lựa chọn bảo vệ màn hình, việc sử dụng bộ dán bảo vệ màn hình dạng lỏng có thể mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn so với các phương pháp truyền thống. Chúng có độ bền cao, khả năng chống thấm nước và chống bám vân tay giúp giảm tần suất lau chùi màn hình.

Mặc dù kính cường lực là lựa chọn dễ tháo gỡ hơn, nhưng lớp phủ lỏng tạo ra một liên kết hóa học mạnh, từ đó mang lại cho nó các đặc tính vượt trội. Để loại bỏ lớp phủ này, người dùng cần sử dụng nhiệt để làm mềm nó.

Quá trình dán miếng dán bảo vệ màn hình dạng lỏng cũng đơn giản hơn so với dán kính cường lực. Người dùng chỉ cần lau sạch màn hình, thoa đều dung dịch lên bề mặt và để yên trong 10 phút cho dung dịch khô cứng lại. Sau khoảng 30 phút, lớp bảo vệ sẽ đủ cứng để sử dụng, mặc dù các thương hiệu khuyên người dùng nên để lớp phủ khô hoàn toàn qua đêm.

Với những ưu điểm vượt trội, kính lỏng đang trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn bảo vệ màn hình thiết bị của mình một cách hiệu quả và tiện lợi.