Giải pháp nâng cao chất lượng không khí trong nhà toàn diện từ Panasonic

An tâm tận hưởng không gian yên tĩnh, sạch khuẩn, thoáng mát quanh năm

Không khí trong nhà - Mối nguy bị lãng quên

Nhiều nghiên cứu cho thấy không khí bên trong không gian sống của mình có thể bị ô nhiễm nghiêm trọng hơn so với ngoài trời. Theo báo cáo của IQAir 2024, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có mức bụi mịn PM2.5 cao, đạt 29.6 µg/m³ – gấp gần 6 lần khuyến nghị của WHO.

Đáng lo ngại hơn, không gian trong nhà còn tiềm ẩn nhiều tác nhân nguy hiểm như khí VOC từ nội thất, CO₂ và CO trong quá trình nấu nướng, nấm mốc, vi khuẩn và formaldehyde. Các tác nhân này dễ dẫn đến hội chứng nhà kín, giảm khả năng tập trung, có thể làm tăng nguy cơ bệnh mãn tính, dị ứng và tổn thương các cơ quan nội tạng như phổi.

Vì vậy, Panasonic đã phát triển hệ sinh thái Giải pháp Không khí Toàn diện, giúp người dùng chủ động kiểm soát chất lượng không khí trong nhà – nền tảng của một cuộc sống khỏe mạnh, tiện nghi và bền vững.

Giải pháp IAQ toàn diện – Từ cấp khí tươi đến thanh lọc sâu

Panasonic cung cấp giải pháp IAQ (Indoor Air Quality) – Chất lượng Không khí Trong nhà – với mục tiêu không chỉ làm mát hay lọc bụi, mà kiến tạo luồng không khí lành mạnh và cân bằng.

Giải pháp IAQ được phát triển dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi: Cấp khí tươi – Tuần hoàn không khí – Hút khí thải ra ngoài.

Mô hình này đảm bảo luồng khí trong nhà luôn được làm mới, ngăn ngừa tích tụ chất ô nhiễm và mang đến môi trường sống trong lành, đặc biệt phù hợp với điều kiện đô thị hiện đại – nơi mật độ dân cư cao và không gian kín ngày càng phổ biến.

nanoe™ X – 4.8 tỉ gốc OH mỗi giây cho không khí sạch hơn

Công nghệ nanoe™ X là "trái tim" của giải pháp IAQ mà Panasonic đang triển khai. Không chỉ là ion thông thường, nanoe™ X gồm các hạt phân tử nước mang tính axit yếu, tạo ra 4.8 tỉ gốc Hydroxyl (OH) mỗi giây - có khả năng hiệu quả ức chế vi khuẩn, vi rút, bụi mịn PM 2.5, nấm mốc và chất gây dị ứng một cách mạnh mẽ.

Đặc biệt, nanoe™ X còn khử mùi hôi và duy trì độ ẩm tự nhiên cho da và tóc, giúp không khí trong nhà không chỉ sạch mà còn dễ chịu và tốt cho sức khỏe lâu dài.

ziaino™ – Giải pháp khử khuẩn và khử mùi chuyên sâu từ công nghệ Nhật Bản

Bổ sung cho hệ sinh thái IAQ, ziaino™ là thiết bị xử lý không khí sử dụng Axit Hypochlorơ (HOCl) - được tạo ra từ phương pháp điện phân muối trong nước. Đây là công nghệ tiên tiến và được nghiên cứu bởi đội ngũ chuyên gia Panasonic, giúp thanh lọc không khí và khử mùi nhanh chóng, duy trì môi trường trong lành.

Axit Hypochlorơ (HOCl) có khả năng vô hiệu hóa vi khuẩn, vi rút bám dính trên bề mặt, đồng thời hiệu quả có thể hỗ trợ khử mùi hôi và an toàn, mang lại không gian sống sạch khuẩn, thân thiện với con người và vật nuôi.

Công nghệ này vốn được ứng dụng rộng rãi tại bệnh viện, trường học và cơ sở y tế ở Nhật Bản, nay đã được Panasonic mang đến cho gia đình Việt, giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện trong bối cảnh ô nhiễm không khí và dịch bệnh ngày càng phức tạp.

Thiết bị xử lý không khí với công nghệ thanh lọc ziaino™ hiệu quả khử khuẩn, khử mùi

Kết hợp quạt trần và điều hòa - Bí quyết tiết kiệm năng lượng sống khỏe

Không chỉ chú trọng khía cạnh thanh lọc không khí, Panasonic còn giới thiệu giải pháp điều hòa không khí thông minh thông qua sự kết hợp giữa quạt trần và điều hòa nhiệt độ.

Cách kết hợp này giúp tiết kiệm điện năng lên đến 25% mà vẫn duy trì cảm giác mát dễ chịu. Cụ thể, người dùng có thể cài điều hòa ở 28°C nhưng vẫn cảm nhận độ mát tương đương 26.1°C, nhờ luồng gió quạt phân bố khí lạnh đều khắp phòng.

Các dòng quạt trần động cơ DC thế hệ mới của Panasonic còn tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái, bền bỉ và được tích hợp công nghệ gió tự nhiên 1/f yuragi – mô phỏng nhịp gió nhẹ nhàng như gió tự nhiên, giúp giảm cảm giác nóng tới 3.3°C mà không gây khô da hay mệt mỏi sau thời gian sử dụng quạt.

Sắp tới, quạt trần 5 cánh F-60HAN là dòng sản phẩm động cơ DC mới nhất của Panasonic ra mắt tháng 11.2025, được sản xuất tại Việt Nam. Sản phẩm kế thừa nhiều công nghệ làm mát thông minh, có chức năng cảm biến nhiệt độ ECONAVI hữu ích cho người dùng.

Quạt trần 5 cánh mới nhất động cơ DC F-60HAN có thiết kế và công nghệ vượt trội

Panasonic – Đồng hành cùng cuộc sống khỏe mạnh, bền vững

Panasonic không ngừng đổi mới vì mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho mỗi gia đình. Từ máy lọc không khí, thiết bị thông gió thu hồi nhiệt (ERV), đến các dòng quạt trần kết hợp công nghệ tiên tiến được thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam.

Với triết lý "Sống khỏe mỗi ngày trong bầu không khí hoàn hảo", Panasonic tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình kiến tạo ngôi nhà hiện đại – nơi con người thật sự được hít thở không khí trong lành và sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.

Với các giải pháp toàn diện, Panasonic đồng hành cùng người dân Việt Nam kiến tạo không gian sống sạch, thông minh và bền vững cho tương lai.