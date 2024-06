Giải pháp nào cho những ngôi nhà không thể chữa cháy?

TP.HCM yêu cầu đình chỉ nhà trọ không an toàn

Ngày 3.6, UBND TP.HCM có văn bản yêu cầu các sở ngành, địa phương chấp hành nghiêm quy định về thẩm định, cấp giấy phép xây dựng công trình có yêu cầu thiết kế, thẩm duyệt về PCCC.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, nhà trọ đông người. Đặc biệt, TP.HCM yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đơn thuần nhưng khi xây xong thì bán hoặc cho thuê theo hình thức nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ. Tuyệt đối không để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng mà không được xử lý kịp thời, gây bức xúc dư luận.

Theo đó, ngành công an phải thường xuyên kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ với nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ đông người ở. Những cơ sở không đủ điều kiện an toàn phải đình chỉ hoạt động.

Sỹ Đông - Thúy Liễu