Giải pháp nào cho tình trạng thiếu nhân viên đăng kiểm?

Nguy cơ thiếu hụt

Những ngày gần đây, tình hình hoạt động tại các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) trên địa bàn TP.HCM vẫn khá ổn định và thông thoáng dù vừa có thêm nhiều đăng kiểm viên (ĐKV) bị khởi tố. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại TTĐK 50-04V ở P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức (TP.HCM), vào buổi chiều lượng xe thưa vắng, chỉ còn vài chiếc cuối cùng đang hoàn tất quy trình kiểm định. Lượng xe đến TTĐK 50-03S trên QL13, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức cũng chỉ tập trung trong buổi sáng. Đến đầu giờ chiều số xe còn xếp hàng giảm đi khá nhiều.

Trao đổi với Thanh Niên, Giám đốc một TTĐK tại TP.HCM cho biết: "Khoảng thời gian sau tết trung tâm chỉ hoạt động khoảng 50% công suất do lượng xe giảm sút. Tuy nhiên, 2 ngày gần đây, các phương tiện đến đăng kiểm có dấu hiệu tăng lên, đạt khoảng 70% công suất. Mặc dù vậy, đến khoảng 16 giờ thì TTĐK đã hoàn tất kiểm định cho các xe đăng ký. Tình hình vẫn ổn định không có dấu hiệu ùn tắc, quá tải".

Tình hình đăng kiểm xe cơ giới có khả năng ùn tắc trở lại NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, theo Sở GTVT TP.HCM, tình hình đăng kiểm có thể sẽ bất ổn trong thời gian tới khi vụ án đăng kiểm được đưa ra xét xử, nhiều ĐKV đang được tại ngoại sẽ phải thi hành án và tình trạng thiếu hụt ĐKV cũng kéo theo các TTĐK không đủ điều kiện hoạt động. Trả lời Thanh Niên chiều 13.3, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết theo dự báo của Sở GTVT, nhu cầu kiểm định xe cơ giới trên địa bàn thành phố đang có dấu hiệu tăng cao trở lại vào những tháng đầu năm 2024. Đối với vụ án đăng kiểm, TP.HCM dự kiến sẽ thiếu hụt khoảng 100 ĐKV. Từ cuối năm 2023, Sở GTVT đã có công văn đề nghị 2 doanh nghiệp lớn xem xét việc sớm nghiên cứu đầu tư xây dựng mới các TTĐK xe cơ giới của đơn vị mình (mỗi đơn vị phát triển từ 1 đến 2 trung tâm).

Ngoài ra, Sở GTVT TP.HCM cũng đề nghị các đơn vị trên xem xét rà soát đội ngũ nhân viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, đăng ký tham gia các lớp đào tạo ĐKV ngắn hạn do Cục Đăng kiểm VN tổ chức nhằm bổ sung, tăng cường lực lượng ĐKV tại các TTĐK trên địa bàn TP.HCM trong trường hợp thiếu hụt nguồn nhân sự. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay các doanh nghiệp này vẫn chưa có xác nhận đồng ý.

Ông Bùi Hòa An thừa nhận chưa rõ lý do tại sao các doanh nghiệp không tham gia đăng kiểm nhưng Sở cũng không thể can thiệp được. "Các doanh nghiệp có lẽ cân nhắc bài toán kinh doanh, chưa rõ hiệu quả nên còn chưa tham gia. Trong khi đó, danh sách 33 ĐKV mới của TP.HCM cũng chưa được Cục Đăng kiểm tổ chức thi sát hạch nên khả năng thiếu hụt nhân sự vẫn còn nguyên", ông An lo lắng.

Đăng kiểm ở Hà Nội cũng "nóng" lên

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản báo cáo UBND thành phố về tình hình hoạt động của các TTĐK trên địa bàn. Theo báo cáo, trên địa bàn thành phố hiện có 28 TTĐK với 53/59 dây chuyền kiểm định đang hoạt động. Với số lượng các TTĐK như hiện tại có thể đáp ứng kiểm định cho khoảng 67.680 xe/tháng. Trong khi đó, vào tháng 4, số lượt xe dự kiến đến kiểm định là gần 77.400 xe, các trung tâm chỉ đáp ứng khoảng 87%; Tháng 5 là hơn 90.700 xe, đáp ứng khoảng 74% nhu cầu và trong tháng 6 là gần 87.000 xe, các trung tâm chỉ có thể đáp ứng khoảng 77%. Cũng theo Sở GTVT Hà Nội, khi hết thời hạn giãn chu kỳ đăng kiểm theo Thông tư số 08/2023, số xe phải đi kiểm định sẽ tiếp tục gia tăng.

Lượng đăng kiểm viên hiện hữu dự kiến sẽ thiếu hụt mạnh khi vụ án sai phạm tại các TTĐK được đưa ra xét xử NHẬT THỊNH

Số lượng ĐKV hiện có của các trung tâm là 226 người, đang vận hành 53 dây chuyền. Trong đó, có 143 ĐKV bị khởi tố, được tại ngoại đã và đang tham gia hỗ trợ hoạt động kiểm định. Sở GTVT Hà Nội nhận định thời gian tới sẽ tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc tại các đơn vị đăng kiểm khi tòa án đưa vụ án sai phạm liên quan đăng kiểm ra xét xử. Theo quy định hiện hành, TTĐK có từ 2 ĐKV trở lên bị thu hồi chứng chỉ trong thời gian 12 tháng liên tục sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động trong thời gian 3 tháng. Căn cứ số liệu nêu trên, có thể toàn bộ 28 TTĐK ở Hà Nội buộc phải tạm dừng hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Ô tô vận tải VN, chia sẻ: "Ngành đăng kiểm tăng cường tuyển dụng nhân sự từ nhiều tháng nay nhưng rất khó tìm được người, bởi vì các yêu cầu quá khắt khe, quy trình đào tạo kéo dài trong khi thu nhập và mức lương của ĐKV lại quá thấp. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị giải pháp căn cơ để chống ùn tắc là phải tăng phí dịch vụ và tăng thu nhập cho các ĐKV, có như thế mới giữ chân được nhân tài và hạn chế tiêu cực, tham nhũng".

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm VN đề xuất: Một giải pháp quan trọng góp phần xác định hoạt động của các TTĐK là đẩy mạnh công tác đào tạo, trọng tâm là tổ chức tập huấn, đánh giá ĐKV và nhân viên nghiệp vụ cho các đơn vị đăng kiểm. Số lượng các đợt đánh giá ĐKV đã tăng gấp 6 lần so với các năm trước đây. Năm 2024, Cục Đăng kiểm VN đã xác định giải pháp trọng tâm để duy trì công tác đăng kiểm ổn định lâu dài và bền vững. Theo đó, tập trung rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực đăng kiểm, kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi nhằm bảo đảm tính đồng bộ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội, phù hợp với thông lệ quốc tế. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian thực hiện thủ tục đăng kiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp…