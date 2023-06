Giải pháp tăng chiều cao vượt trội với Smarta Grow theo khuyến nghị của WHO

Với mục tiêu chung tay đóng góp tiếp tục hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ em, đặc biệt trong giai đoạn 5 năm đầu đời; vừa qua Nutricare là thương hiệu quốc gia Dinh Dưỡng Y Học hàng đầu tại Việt Nam, đã cho ra mắt bộ sản phẩm Smarta Grow với công thức cải tiến: bổ sung 1.100mg Can xi đáp ứng 100% khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới giúp trẻ cao lớn vượt trội.

Dinh dưỡng tiên tiến theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới và phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam giúp trẻ bắt kịp đà tăng trưởng về chiều cao



Các nghiên cứu khoa học chỉ ra: chiều cao của trẻ phát triển vượt trội nhất chỉ trong giai đoạn 1.000 ngày đầu đời và giai đoạn dậy thì. Trong đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhấn mạnh 1.000 ngày đầu đời là giai đoạn quyết định đến 60% khả năng chiều cao của trẻ trong tương lai. Trẻ có thể tăng 25cm trong năm đầu tiên và 10cm mỗi năm trong 2 năm tiếp theo, nếu được bổ sung dinh dưỡng đúng và đủ. Sau 2 tuổi, tốc độ tăng trưởng không quá nhanh khoảng 6,2 cm mỗi năm, mật độ xương cũng tăng lên khoảng 1% một năm. Do vậy nắm bắt được thời điểm quan trọng giúp tăng trưởng chiều cao tối ưu, bố mẹ hoàn toàn có thể thay đổi "cục diện thể trạng" của trẻ bằng việc đáp ứng nguồn dinh dưỡng chất lượng vừa đáp ứng theo khuyến nghị của Bộ Y tế Việt Nam và vừa đáp ứng khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới.

Về mặt dinh dưỡng, trẻ cần được bổ sung Can xi, Vitamin K2 và D3 từ sớm - bởi đây là các dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành khung xương và phát triển chiều cao ở trẻ.

Can xi là khoáng chất quan trọng hàng đầu trong việc phát triển chiều dài của xương tạo nên một kết cấu khung xương chắc khỏe. Tuy nhiên để Can xi được vận chuyển vào xương cần có D3 tham gia vào quá trình chuyển hóa Can xi và Phosphat, giúp tăng cường mật độ xương. Thêm vào đó Vitamin K2 là chất dẫn quan trọng, kích hoạt Osteocalcin giúp gắn Can xi vào xương từ đó giúp xây dựng và phát triển khung xương hiệu quả.

Sự kết hợp hoàn hảo của bộ ba Can xi, Vitamin K2, D3 giúp Can xi được gắn nhiều hơn vào xương hơn, làm giảm các nguy cơ gãy xương đồng thời hỗ trợ phát triển chiều cao tối ưu của trẻ khi trưởng thành.

Smarta Grow cải tiến mới bổ sung 1100mg Can xi theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới giúp phát triển chiều cao vượt trội



Tự hào tiên phong với các sản phẩm Dinh dưỡng Y học, công ty Nutricare hợp tác và ứng dụng thành tựu khoa học dinh dưỡng quốc tế nâng cao chất lượng sản phẩm, phù hợp với thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam trong suốt 12 năm qua.

Thấu hiểu nhu cầu dinh dưỡng của trẻ trong từng giai đoạn, bác sĩ Nguyễn Đức Minh kiêm Tổng Giám Đốc công ty Nutricare giới thiệu Smarta Grow với công thức cải tiến cung cấp 1.100mg Can xi là giải pháp dinh dưỡng cho trẻ tăng chiều cao vượt trội theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới.

Smarta Grow mới với bộ 3 Can xi, Vitamin K2 và D3 nhập khẩu từ Mỹ cùng hàm lượng Can xi 1.100mg, sử dụng 3 hộp pha sẵn mỗi ngày đáp ứng 100% nhu cầu Can xi theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới. Công thức mới tăng cường DHA, Choline hỗ trợ phát triển não bộ, cùng Protein chất lượng cao hỗ trợ trẻ tăng cân khỏe mạnh bắt kịp đà tăng trưởng. Ngoài ra còn bổ sung chất xơ, Lysin giúp trẻ tiêu hóa khỏe, giảm táo bón.

Smarta Grow với danh mục sản phẩm gồm sữa bột và sữa pha sẵn tiện lợi cho trẻ đáp ứng nhu cầu cho từng giai đoạn phát triển. Smarta Grow cung cấp 1.100 mg Can xi, đáp ứng 100% nhu cầu Can xi theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới và giá thành rất hợp lý với thu nhập của bố mẹ hiện nay trên cả nước. Bộ sản phẩm chắc chắn sẽ người bạn đồng hành dinh dưỡng, góp phần giúp trẻ tăng chiều cao tối ưu và phát triển não bộ.