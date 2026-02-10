Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Live Giải pháp tăng trưởng chiều cao, cân nặng cho trẻ theo từng lứa tuổi

Huỳnh Na
Huỳnh Na
10/02/2026 08:00 GMT+7

Thấp còi, nhẹ cân, biếng ăn hoặc phát triển chậm là nỗi lo của không ít phụ huynh. Nhiều cha mẹ băn khoăn con có đang tăng trưởng đúng mốc hay không và cần làm gì để cải thiện thể chất cho trẻ một cách hiệu quả.

20 giờ thứ ba, ngày 10.2.2026, các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ khoa Nhi và Dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp những thắc mắc thường gặp về "Tăng trưởng chiều cao và cân nặng cho trẻ theo từng lứa tuổi: An toàn, hiệu quả, dễ thực hiện"

  • ThS-BS Đỗ Tiến Sơn, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.
  • ThS-BS Hoàng Thị Hằng, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.
  • ThS-BS Trần Thùy Linh, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ Hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

tăng trưởng chiều cao Tư vấn sức khỏe giải đáp những thắc mắc Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh Hà Nội
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
