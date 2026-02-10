20 giờ thứ ba, ngày 10.2.2026, các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ khoa Nhi và Dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp những thắc mắc thường gặp về "Tăng trưởng chiều cao và cân nặng cho trẻ theo từng lứa tuổi: An toàn, hiệu quả, dễ thực hiện"

ThS-BS Đỗ Tiến Sơn, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

ThS-BS Hoàng Thị Hằng, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

ThS-BS Trần Thùy Linh, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ Hotline Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.