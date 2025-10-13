Giải pháp tiên tiến hỗ trợ điều trị tiểu đường, thừa cân đã có tại Long Châu

Đây là bước đi chiến lược, nối tiếp hành trình của Long Châu trong việc đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam, hợp tác cùng các tập đoàn dược phẩm hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe chủ động.

Theo Bộ Y tế, bệnh tiểu đường (bệnh đái tháo đường) là một trong những bệnh mạn tính phổ biến nhất trên thế giới, đang gia tăng nhanh chóng và ngày càng trẻ hoá. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường nằm trong khoảng 6-7%, nghĩa là khoảng 7 triệu người đang sống với bệnh này. (1) Một khuyến nghị quan trọng khác từ Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ (ADA): Đối với những người mắc bệnh đái tháo đường type 2 bị thừa cân hoặc béo phì, việc kiểm soát cân nặng và kiểm soát đường huyết phải là mục tiêu chính.

Do đó, với nỗ lực chung nhằm giúp người Việt tăng cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại trên thế giới, Long Châu và tập đoàn dược phẩm Đan Mạch hợp tác đã mang đến bộ đôi giải pháp điều trị tiên tiến sử dụng hoạt chất semaglutide. Hướng điều trị này giúp nâng cao hiệu quả trong kiểm soát bệnh tiểu đường, giảm cân, kiểm soát béo phì, bảo vệ tim mạch, thận. Sản phẩm đã được công nhận và sử dụng tại 75 quốc gia tiên tiến với hơn 7,5 triệu người bệnh đã và đang điều trị. Theo đánh giá của các chuyên gia y tế hàng đầu, đây là một trong những giải pháp nổi bật và được đánh giá cao trong lĩnh vực bệnh lý chuyển hoá và nội tiết.

Từ hôm nay, người bệnh tiểu đường, thừa cân tại Việt Nam đã tiếp cận giải pháp điều trị tiên tiến trên thế giới ngay tại nhà thuốc Long Châu

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt việc sử dụng mở rộng phương pháp mới sử dụng hoạt chất semaglutide vào năm 2017, nhằm hạ đường huyết ở người lớn mắc bệnh đái tháo đường type 2. (3) Các nghiên cứu đã chỉ ra, liệu pháp này giúp hỗ trợ giảm chỉ số đường huyết và giảm cân. Đồng thời, sản phẩm còn có khả năng giảm nguy cơ biến cố tim mạch, cũng như giảm 39% nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, giải pháp tiên tiến còn giảm 36% nguy cơ khởi phát hoặc tiến triển của bệnh thận.

Long Châu tiếp tục tiên phong mang đến các giải pháp điều trị tiên tiến trên thế giới cho người Việt

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu không ngừng nâng tầm hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu mang những giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, hàng đầu đến gần hơn với người dân Việt Nam.

Bền bỉ với sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", nhà thuốc Long Châu tiếp tục tiên phong mang đến các giải pháp điều trị tiên tiến như thuốc điều trị mỡ máu, thuốc dự phòng RSV cho trẻ sinh non, hay các dòng kháng sinh công thức mới… giúp người dân dễ dàng tiếp cận hơn với những thành tựu y học hàng đầu thế giới. Đồng thời, Long Châu không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm trong điều trị các bệnh mạn tính, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.