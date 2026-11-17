Với dịch vụ tổ chức tiệc tất niên trọn gói, Tuấn Việt Media sẽ đảm nhiệm xuyên suốt từ tư vấn ý tưởng, xây dựng kịch bản, thiết kế không gian đến cung cấp thiết bị và nhân sự vận hành. Cách triển khai đồng bộ giúp doanh nghiệp hạn chế đầu mối làm việc, thuận tiện kiểm soát tiến độ và ngân sách.

Bằng năng lực vận hành chuyên nghiệp và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, Tuấn Việt Media đồng hành cùng doanh nghiệp khép lại một năm vẹn toàn và bứt phá

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, thực hiện hơn 1.000 sự kiện cho nhiều thương hiệu lớn, Tuấn Việt Media là đơn vị tổ chức sự kiện cho doanh nghiệp uy tín tại Hà Nội và khu vực miền Bắc.

Một trong những lợi thế của Tuấn Việt Media là hệ thống 6 kho thiết bị trực tiếp tại Hà Nội. Nhờ chủ động nguồn lực sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn LED, giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp, đồng thời kiểm soát tốt tiến độ thi công, chất lượng và chi phí tổ chức, đặc biệt trong mùa cao điểm cuối năm.