Giải pháp tối ưu diện tích cho căn hộ đô thị cùng nội thất Erica

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
03/02/2026 08:00 GMT+7

Tại các đô thị lớn, sở hữu căn hộ nhỏ nhưng đủ tiện nghi là một bài toán khó. Trước thực tế không gian sống ngày càng thu hẹp, nội thất Erica đã khẳng định vị thế với giải pháp 'quản trị diện tích' thông minh qua các sản phẩm đa năng.

Sự khác biệt của Erica nằm ở tư duy tích hợp đa giá trị trong một chỉnh thể. Tâm điểm ngôi nhà được định hình bởi những bộ sofa phòng khách sang trọng, thiết kế công thái học mang lại sự thư thái tối đa cho gia chủ. Đặc biệt, dòng ghế sofa giường, sofa giường chỉnh điện xuất hiện như một "trợ lý" đắc lực, biến không gian tiếp khách thành phòng ngủ một cách nhanh chóng.

Giải pháp tối ưu diện tích cho căn hộ đô thị cùng nội thất Erica - Ảnh 1.

Nội thất thông minh Erica giải pháp cho không gian sống hiện đại

Sự linh hoạt này còn lan tỏa đến khu vực ẩm thực với mẫu bàn ăn mặt đá gập mở linh hoạt, giúp giải phóng lối đi. Bên cạnh đó, các dòng giường ngủ thông minh tích hợp khoang chứa đồ khổng lồ giúp loại bỏ tủ kệ cồng kềnh, trả lại sự khoáng đạt cho mặt sàn.

Erica ưu tiên khung thép chịu lực và vải bọc công nghệ chống thấm, đảm bảo sự bền bỉ dù biến đổi trạng thái liên tục. Lựa chọn Erica chính là đầu tư thông minh để tận hưởng cuộc sống tiện nghi trong một không gian rộng rãi hơn.

Thông tin liên hệ:

  • Website: https://ericavietnam.com/
  • Hotline: 1900 3008
  • Showroom miền Bắc: 109 Trung Phụng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.
  • Showroom miền Nam: 95 Cộng Hòa, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

Erica Nội thất cao cấp Erica sản phẩm đa năng Giải pháp tối ưu diện tích cho căn hộ sofa giường Sofa
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
