Giải pháp tối ưu khi gửi tiền vào Agribank

Tiết kiệm - Không còn là câu chuyện của… người về hưu

Là nhân viên văn phòng tại một công ty nhà nước, đối với Ngọc Quỳnh (30 tuổi - Hà Nội), việc lập một tài khoản tiết kiệm bắt đầu ở tuổi đôi mươi là sự chuẩn bị cho kế hoạch sở hữu một ngôi nhà, chiếc xe hoặc lập gia đình trong tương lai. Theo Quỳnh, có nhiều cách tiết kiệm, nếu ngày xưa bỏ ống heo thì bây giờ có thể gửi tiền tại ngân hàng, vừa an toàn, lại vừa được sinh lời bằng lãi suất.

Với nhiều người, gửi tiết kiệm tại ngân hàng không chỉ là phương án dự phòng cho tương lai, mà còn là kênh sinh lời an toàn, nhất là khi thị trường có nhiều biến động. Sổ tiết kiệm giống như tài sản đảm bảo khi khách hàng muốn vay vốn, mở thẻ tín dụng hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn. Đây cũng là phương thức chứng minh tài chính hiệu quả trong trường hợp khách hàng hoặc người thân đi học, du lịch ở nước ngoài.

Gửi tiết kiệm tại Agribank, khách hàng được lựa chọn kênh gửi (trực tiếp tại quầy hoặc online) và kỳ hạn gửi theo nhu cầu. Agribank áp dụng kỳ hạn gửi linh hoạt, từ 1 đến 24 tháng, nhằm đáp ứng nhu cầu tích lũy tài chính của khách hàng. Sản phẩm tiết kiệm cũng đa dạng, gồm: Tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi trước/ trả lãi sau, tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm học đường, tiết kiệm an sinh, tiết kiệm hưu trí,…

Trong khi đó, với sản phẩm Tiết kiệm linh hoạt, bên cạnh mức lãi suất hấp dẫn, bạn có thể linh hoạt rút một phần vốn gốc trong suốt kỳ hạn gửi để thực hiện các mục tiêu khác mà vẫn bảo toàn lãi suất với phần vốn còn lại.

Agribank mang đến nhiều ưu đãi cho khách gửi tiết kiệm

Với kênh gửi tiết kiệm, để đạt được mức lợi nhuận tối ưu, khách hàng nên cân nhắc nhiều yếu tố, không chỉ là lãi suất mà còn các hoạt động, chương trình ưu đãi, tri ân khách hàng của ngân hàng để được hưởng lợi ích đa dạng.

Trong đó, Agribank đang được đánh giá là một trong số những ngân hàng chăm “chiều lòng” khách hàng gửi tiết kiệm khi thường xuyên tung ra các chương trình tiết kiệm dự thưởng với hàng vạn quà tặng, quy mô lên tới hàng chục tỉ đồng.





Cụ thể, từ tháng 7.2022, Agribank đã triển khai liên tục 3 chương trình tiết kiệm dự thưởng, trong đó, hai chương trình tiết kiệm dự thưởng Mùa hè xanh - Tăng nhanh tích lũy, Cùng Agribank tăng nhanh tài lộc đã tìm được chủ nhân của 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 2 tỉ đồng tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Nghệ An. Để tiếp tục đem lại may mắn đến khách hàng trong những tháng cuối năm, chương trình tiết kiệm dự thưởng Agribank - Sức sống xanh triển khai đến ngày 15.12.2022. Theo đó, hàng chục nghìn quà tặng bằng tiền mặt và sổ tiết kiệm đang chờ đón các khách hàng may mắn tham gia chương trình. Tổng giá trị các phần quà là 17,1 tỉ đồng và không giới hạn số lần tham gia.

Bên cạnh gửi tiền tại ngân hàng, khách hàng cũng có thể gửi tiết kiệm online ngay trên điện thoại của mình, vừa không tốn thời gian mà có thể chủ động quản lý tài khoản. Điều hấp dẫn ở các sản phẩm tiết kiệm online chính là mức lãi suất luôn cao hơn so với khi gửi tiền trực tiếp tại quầy.

Là người thường xuyên sử dụng hình thức tiết kiệm online khi có tiền nhàn rỗi, chị Phương Chi (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết hình thức này mang lại nhiều thuận tiện hơn thay vì mở sổ tiết kiệm tại quầy: "Do công việc bận rộn nhưng từ ngày biết đến dịch vụ tiết kiệm online, tôi có thể mở tiết kiệm, kiểm tra hay thực hiện thủ tục tất toán bất kể thời điểm nào"…

Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm của Agribank được khách hàng đánh giá cao bởi sự đa dạng và thiết thực. Từ các hình thức thông thường như tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn, Agribank đã nâng cấp các sản phẩm tiền gửi dành riêng cho từng phân khúc khách hàng ở độ tuổi, vùng miền khác nhau. Bên cạnh đó, Agribank đẩy mạnh phát triển sản phẩm tiết kiệm trực tuyến.

