Giải pháp tổng thể từ TOSTEM: Xóa nhòa ranh giới không gian sống hiện đại

Để giải quyết bài toán này, hệ giải pháp kiến trúc đồng bộ từ TOSTEM chính là phương án tối ưu, mang lại sự nhất quán hoàn hảo về mặt thị giác và tối đa hóa độ thoáng đãng cho ngôi nhà.

Triết lý Nhật Bản và giải pháp mở rộng không gian

Kiến trúc Nhật Bản từ lâu đã nổi tiếng với triết lý Shakkei (Nghệ thuật: Mượn cảnh) - xóa nhòa ranh giới giữa bên trong và bên ngoài để đưa thiên nhiên vào không gian sống. Không còn là những bức tường kín rực, kiến trúc hiện đại ưu tiên hệ cửa mở rộng, đón trọn ánh sáng tự nhiên và giải phóng tầm nhìn.

Kế thừa tinh thần đó, TOSTEM mang đến giải pháp cửa đồng bộ từ cửa chính, cửa trượt đến ngoại thất. Với thiết kế thanh mảnh và màu sắc tinh tế, TOSTEM tạo nên dòng chảy thị giác xuyên suốt, mở rộng tối đa tầm nhìn và đón trọn ánh sáng. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho không gian sống tối giản, liền mạch và giao hòa cùng thiên nhiên.

Thiết kế mở - Nâng tầm trải nghiệm sống ẢNH: TOSTEM VIỆT NAM

Bộ sưu tập giải pháp sản phẩm tiêu biểu của TOSTEM

Để hiện thực hóa cấu trúc không gian thông suốt, TOSTEM mang đến danh mục sản phẩm toàn diện, nổi bật là hai hệ cửa đột phá:

Hệ cửa trượt ngoại thất GRANTS: Sở hữu thiết kế giấu khung kỹ thuật và thanh nhôm siêu mảnh. Kết hợp với tấm kính lớn, GRANTS tối đa hóa diện tích lấy sáng và mở rộng tầm nhìn panorama, đồng thời đảm bảo khả năng chịu gió, chống nước và cách âm tiêu chuẩn.

Hệ cửa nội thất IN16: Giải pháp phân chia không gian tinh tế với độ dày khung chỉ 16 mm, phụ kiện giấu kín và hoàn toàn không dùng ray dưới. Tích hợp cơ chế đóng êm giảm chấn, IN16 giúp tối giản mọi chi tiết thừa, vận hành nhẹ nhàng và tối ưu lối di chuyển.

Sự kết hợp này tạo nên một tổng thể liền mạch, tiết chế chi tiết thừa để làm nổi bật nét tinh tế của các công trình hiện đại.

Giải pháp cửa trượt cho không gian đẳng cấp ẢNH: TOSTEM VIỆT NAM

-Hệ cửa chính GIESTA: Điểm nhấn sang trọng tại lối vào với sự kết hợp giữa thép Nhật Bản và bề mặt vân gỗ tinh tế. Sản phẩm kết hợp độ bền vượt trội, khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt và các giải pháp an ninh đáng tin cậy.

-Hệ giải pháp ngoại thất (Mái che, hàng rào): Hoàn thiện tổng thể kiến trúc, giúp công trình thống nhất một ngôn ngữ thiết kế từ nội thất, mặt tiền đến sân vườn.

Sự đồng bộ toàn diện này giúp gia chủ dễ dàng quản lý màu sắc, vật liệu, mang lại giá trị thẩm mỹ bền vững hơn hẳn việc chắp vá từng sản phẩm riêng lẻ.

Kến tạo không gian ngoại thất hiện đại ẢNH: TOSTEM VIỆT NAM

Kỹ nghệ Pre-Engineered và tiêu chuẩn chất lượng bền bỉ

Bên cạnh thiết kế, chất lượng của TOSTEM được khẳng định bởi công nghệ Pre-Engineered đồng bộ. Là thương hiệu thuộc Tập đoàn LIXIL (Nhật Bản) với hơn 100 năm kinh nghiệm, TOSTEM sản xuất toàn bộ sản phẩm tại nhà máy chuyên biệt theo tiêu chuẩn khắt khe.Từ khâu tính toán, cắt, khoan lỗ đến lắp ráp đều được hoàn thiện đồng bộ trước khi vận chuyển đến công trình. Quy trình này đảm bảo độ chính cao, giúp cửa đạt độ kín khít tối đa, tối ưu khả năng chống nước và chịu gió khi đưa vào sử dụng.

Về độ bền công năng, hệ thống cửa TOSTEM đã vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt tại phòng thí nghiệm, đáp ứng tần suất hơn 100.000 lần đóng mở mà vẫn vận hành êm ái, nhẹ nhàng, không bị xệ cánh. Song hành cùng công nghệ phủ màu bề mặt TEXGUARD giúp bảo vệ thanh nhôm trước tác động của thời tiết nhiệt đới, TOSTEM mang đến khả năng bền màu trên 40 năm, là sự đầu tư lâu dài cho tổ ấm qua nhiều thế hệ.

Trong kiến trúc hiện đại, lựa chọn giải pháp đồng bộ thay vì sản phẩm riêng lẻ đang là xu hướng hàng đầu của các gia chủ và kiến trúc sư. Sự đầu tư toàn diện này không chỉ hoàn thiện tính thẩm mỹ, tối ưu hiệu quả sử dụng mà còn đảm bảo sự thống nhất, bền vững cho công trình suốt nhiều năm vận hành.