Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2024: Bị loại sớm vẫn nhận tiền thưởng khủng

Theo BTC vừa công bố, giải Grand Slam cuối cùng trong năm ở New York (Mỹ) có quỹ thưởng 75 triệu USD, tăng 15% so với giải năm ngoái. Theo đó, nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận 3,6 triệu USD, cao hơn 20% so với mức 3 triệu USD năm 2023. Ngoài ra, lần đầu tiên trong lịch sử, các tay vợt bị loại ở vòng đầu cũng được thưởng 100.000 USD. Mức thưởng này tăng 23% so với năm ngoái và tăng 72% so với năm 2019 - lúc các tay vợt thua vòng một chỉ nhận 58.000 USD. Tiền thưởng cho các tay vợt thua ở vòng loại cuối tăng 63% sau 5 năm, từ 32.000 USD năm 2019 lên 52.000 USD năm nay. Các tay vợt giành ngôi á quân ở nội dung đơn nam và đơn nữ cũng nhận tới 1,8 triệu USD.



Hai tay vợt Djokovic (trái) và Alcaraz chỉ có thể gặp nhau ở chung kết ẢNH: AFP

Novak Djokovic (Serbia) là ĐKVĐ đơn nam, còn Coco Gauff (Mỹ) là ĐKVĐ đơn nữ. Trong khi đó, chủ nhân của 22 Grand Slam, Rafael Nadal vắng mặt vì không đảm bảo thể trạng. Các nhà vô địch Grand Slam như Stan Wawrinka (Thụy Sĩ), Dominic Thiem (Áo), Naomi Osaka (Nhật Bản) và Bianca Andreescu (Canada) nhận vé đặc cách vào thẳng vòng chính, còn nhà vô địch đơn nữ 2021 Emma Raducanu (Anh) tham dự từ vòng loại.

Theo kết quả bốc thăm phân nhánh, hạt giống số 2 Djokovic cùng nhánh bán kết với hạt giống số 4 Alexander Zverev (Đức), còn hạt giống số 3 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) cùng nhánh với tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner (Ý). Nếu vượt qua Radu Albot (Moldova) ở vòng 1, Djokovic có thể gặp khó ngay vòng 2 khi đối thủ là tay vợt đồng hương Laslo Djere hoặc Jan-Lennard Struff (Đức). Djere từng thắng Djokovic hai ván đầu rồi thua ngược ở Mỹ mở rộng năm ngoái. Đối thủ tiềm năng của Djokovic ở vòng 3 là ĐKVĐ Rogers Cup, Alexei Popyrin (Úc). Trong cả 2 lần chạm trán Popyrin ở Grand Slam năm nay, anh đều để đối thủ lấy đi một ván, tại Úc mở rộng và Wimbledon.

Ở vòng 4, đối thủ của Djokovic có thể là Ben Shelton (Mỹ) - người từng thua anh ở bán kết Mỹ mở rộng năm ngoái, hoặc Frances Tiafoe (Mỹ) - á quân Cincinnati Masters tuần trước. Đây đều là những thử thách khó, khi các tay vợt này có lợi thế sân nhà và sở hữu lối chơi mạnh mẽ.

Những tay vợt tên tuổi có thể sẽ chạm mặt với Djokovic ở tứ kết là Andrey Rublev (Nga), Grigor Dimitrov (Bulgaria) hoặc Jiri Lehecka (CH Czech). Nếu vào bán kết, tay vợt người Serbia có thể đấu với Zverev, Casper Ruud (Na Uy) hoặc Taylor Fritz (Mỹ).

Alcaraz cũng nhiều khả năng gặp khó ở những vòng đầu, khi gặp các đối thủ thuận tay trái là Denis Shapovalov (Canada) hay Jack Draper (Anh). Nhánh của Alcaraz còn có tay vợt chủ nhà Sebastian Korda, Alex De Minaur (Úc) hay hạt giống số 7 Hubert Hurkacz (Ba Lan).

Để có trận "đại chiến" với Alcaraz ở bán kết, Sinner cũng cần vượt qua một số thử thách, nhiều khả năng là Nicolas Jarry (Chile) ở vòng 3, Tommy Paul (Mỹ) ở vòng 4, Daniil Medvedev (Nga) hoặc Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) ở tứ kết.

Vòng loại Mỹ mở rộng khởi tranh từ ngày 19.8. Các tay vợt cần thắng ba trận vòng loại để góp mặt ở vòng đấu chính bắt đầu từ 26.8.