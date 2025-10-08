Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia - Cúp NovaWorld 2025 mở màn Sports Festival GĐ 2

Giải sẽ diễn ra từ ngày 13 - 19.10.2025, quy tụ hơn 100 VĐV hàng đầu đến từ các tỉnh, thành và câu lạc bộ quần vợt trên cả nước như Đương kim vô địch Vũ Hà Minh Đức (AP Sports Club), Nguyễn Văn Phương (Quân Đội), Ngô Hồng Hạnh (Quân Đội)...hay các lão tướng kỳ cựu của quần vợt Việt Nam như Hoàng Thành Trung (AP Sports Club), Lê Quốc Khánh (Hà Nội)...Đây không chỉ là dịp để các tay vợt thể hiện phong độ và bản lĩnh, mà còn là một trong những tiêu chí quan trọng để tuyển chọn vận động viên nam, nữ vào đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan và các giải đấu quốc tế trong năm 2026.

Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia - Cúp NovaWorld 2025 sẽ chính thức khởi tranh từ 12.10.2025

Các trận đấu diễn ra theo thể thức chuyên nghiệp 3 set thắng 2 tại 05 nội dung: Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ và Đôi nam nữ.

Ở nội dung đôi, khi tỷ số 40-40, các tay vợt sẽ thi đấu điểm quyết định, và nếu hòa 1-1, Super Tie-break sẽ phân định thắng thua. Tất cả các nội dung đều thi đấu loại trực tiếp, hứa hẹn những màn so tài căng thẳng và kịch tính ngay từ vòng đầu tiên.

Giải đấu được tổ chức với sự phối hợp của Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Nova Group cùng Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân. Với kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao chuyên nghiệp, ban tổ chức kỳ vọng giải đấu sẽ không chỉ mang đến những trận cầu chất lượng mà còn lan tỏa tinh thần thể thao rộng khắp.

Giải đấu quy tụ 100 vận động viên tham dự với thể thức chuyên nghiệp 3 ván thắng 2

Sự kiện lần này là hoạt động mở màn cho Sports Festival 2025 giai đoạn 2, chuỗi giải đấu thể thao quy mô lớn kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11.2025, với 3 bộ môn: Quần vợt, Golf, và Bắn súng. Thông qua việc tổ chức liên tiếp các giải đấu trong khuôn khổ Sports Festival, ban tổ chức mong muốn xây dựng một nền tảng thể thao chuyên nghiệp, tạo động lực phát triển cho phong trào rèn luyện thể thao và góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

NovaWorld International Tennis Complex với 14 sân tennis tiêu chuẩn quốc tế với mặt sân Laykold đã sẵn sàng cho các trận tranh tài gay cấn

Đặc biệt, NovaWorld Phan Thiet - điểm đến đăng cai chính của Sports Festival 2025, đã sẵn sàng với diện mạo mới khi vừa hoàn tất việc nâng cấp toàn diện NovaWorld International Tennis Complex. Cụm sân này hiện có 14 sân tennis tiêu chuẩn quốc tế, được cải tạo với mặt sân Laykold - Chất liệu thi đấu tương tự được sử dụng tại US Open, một trong bốn giải Grand Slam danh giá nhất thế giới. Ngoài ra, 4 sân đấu được lắp đặt mái che di động, cùng hệ thống clubhouse hiện đại, đảm bảo điều kiện thi đấu và tập luyện tốt nhất cho các vận động viên.

Với thế mạnh là Đô thị Du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí hàng đầu khu vực phía Nam với cơ sở vật chất bài bản, hệ thống hạ tầng hiện đại, bao gồm sân golf tiêu chuẩn quốc tế, cụm sân tennis và pickleball, trường bắn súng, cùng nhiều tiện ích nghỉ dưỡng và giải trí và ẩm thực đa dạng, NovaWorld Phan Thiet không chỉ đóng vai trò là địa điểm đăng cai tổ chức mà còn thể hiện xu hướng kết hợp thể thao - du lịch - phong cách sống năng động đang ngày càng được ưa chuộng.

NovaWorld Phan Thiet - Đô thi Du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí đa dạng và thu hút hàng triệu lượt du khách trong nước và quốc tế.

Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia - Cúp NovaWorld 2025 hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu mãn nhãn, những câu chuyện đầy cảm xúc và là bước khởi đầu đầy ấn tượng cho Sports Festival 2025 giai đoạn 2. Đây sẽ là nơi các tay vợt khẳng định bản lĩnh, cống hiến những pha bóng đỉnh cao và cùng lan tỏa tinh thần thể thao Việt Nam đến đông đảo người hâm mộ.

Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước hân hạnh là nhà tài trợ chính Sports Festival 2025. Với hơn 32 năm kinh nghiệm, An Phước tự hào là thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam với phong cách lịch lãm, hiện đại và đẳng cấp quốc tế. Sở hữu 11 nhà máy cùng 5000 nhân viên lành nghề, An Phước luôn sáng tạo và cải tiến nhằm cho ra đời những thiết kế tinh tế, sang trọng. Hệ thống 182 cửa hàng trên toàn quốc mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, dịch vụ tận tâm. An Phước tỏa sáng phong cách Việt.



