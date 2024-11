Giải quyết các vấn đề về da cùng sản phẩm PageOne

Hiểu rõ các vấn đề thường gặp ở da

Nhiều yếu tố như môi trường, chế độ ăn uống, stress, hay thậm chí là di truyền có thể gây ra các vấn đề về da. Hiểu rõ các vấn đề này là bước đầu tiên để tìm ra giải pháp phù hợp.

Nám da: Là tình trạng tăng sắc tố melanin, dẫn đến sự xuất hiện các mảng màu nâu hoặc xám trên da. Nguyên nhân gây nám đa dạng bao gồm yếu tố nội tiết, di truyền, tác động của tia UV và quá trình lão hóa. Đặc biệt, tia UV từ ánh nắng mặt trời được xem là thủ phạm chính gây nám, kích thích sản sinh melanin quá mức, làm sạm da.

Thâm sạm: Biểu hiện bằng các vết màu tối hơn so với vùng da xung quanh. Tùy thuộc vào nguyên nhân, thâm có thể được chia thành nhiều loại như thâm do mụn, thâm do viêm, thâm do ánh nắng mặt trời. Viêm nhiễm, tổn thương da và sự sản sinh melanin quá mức là những yếu tố chính gây ra tình trạng thâm sạm.

Da thiếu ẩm: Thể hiện qua các triệu chứng như khô ráp, bong tróc, căng cứng và dễ bị kích ứng. Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể do mất nước qua da, sử dụng các sản phẩm làm sạch quá mạnh hoặc do các yếu tố môi trường như thời tiết hanh khô.

Thiếu ẩm khiến da khô bong tróc

Tổn thương da: Là tình trạng da bị tổn hại về cấu trúc và chức năng, gây ra các triệu chứng như đỏ, sưng, ngứa, đau rát và có thể để lại sẹo. Tổn thương da có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ tác động bên ngoài như vết thương, bỏng, hóa chất, đến các bệnh lý da như viêm da, vẩy nến, mụn trứng cá.

PageOne có các dòng sản phẩm giải quyết vấn đề da toàn diện

PageOne là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn với các sản phẩm chăm sóc da được nghiên cứu và phát triển bởi chuyên gia da liễu hàng đầu. Dựa trên hiểu biết sâu sắc về các vấn đề da, PageOne đã phát triển nhiều dòng sản phẩm giúp giải quyết các vấn đề từ cơ bản đến chuyên sâu, mang đến cho bạn làn da khỏe mạnh, rạng rỡ.

Serum dưỡng ẩm, phục hồi da tổn thương PageOne Hydrating B5 Liposome

Bạn đang tìm kiếm một sản phẩm dưỡng ẩm chuyên sâu để phục hồi làn da khô ráp, bong tróc và cải thiện các dấu hiệu lão hóa? Serum PageOne Hydrating B5 Liposome chính là câu trả lời hoàn hảo.

Hydrating B5 dưỡng ẩm chuyên sâu phục hồi hàng rào bảo vệ da

Với công thức độc đáo kết hợp Exosome, Liposome và 5 loại Hyaluronic Acid, sản phẩm thẩm thấu sâu vào từng lớp biểu bì, cấp ẩm tức thì và kéo dài, giúp làn da luôn căng mọng, ẩm mịn. Vitamin B5 và Ceramide nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, phục hồi hàng rào bảo vệ da, ngăn ngừa mất nước và tăng cường độ ẩm tự nhiên.

Đặc biệt, công nghệ Liposome giúp các dưỡng chất được bao bọc và đi sâu vào tế bào da, tăng cường hiệu quả dưỡng ẩm và chống lão hóa. Sản phẩm còn chứa các thành phần làm dịu da, giảm kích ứng, phù hợp với mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm nhất.

Kết cấu serum mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít, phù hợp với mọi loại da.

Chỉ sau 3 - 4 tuần sử dụng đều đặn, bạn sẽ cảm nhận được làn da khỏe mạnh, căng mọng, mịn màng, các dấu hiệu lão hóa được cải thiện rõ rệt.

Serum dưỡng trắng da, mờ thâm nám PageOne Tranacide Pro + Exosome

Với công nghệ Exosome tiên tiến, Serum PageOne Tranacide Pro + Exosome mang đến đột phá trong việc điều trị nám, tàn nhang và tăng sắc tố. Các tế bào siêu vi Exosome thẩm thấu sâu vào da, kích thích sản sinh collagen, tăng cường khả năng phục hồi tự nhiên và làm đều màu da.

Tranacide Pro giúp da trắng sáng đều màu

Kết hợp cùng Tranexamic Acid 3%, Niacinamide 5%, Alpha Arbutin 1% và các thành phần chống oxy hóa mạnh mẽ, serum giúp làm mờ thâm nám, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, ngăn ngừa nám mới hình thành và làm chậm quá trình lão hóa.

Sản phẩm an toàn, không gây kích ứng, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm và phụ nữ đang cho con bú.

Kết cấu serum mỏng nhẹ, tối ưu hóa khả năng thẩm thấu, giúp các dưỡng chất nhanh chóng len lỏi vào sâu bên trong da.

Serum chống lão hóa, mờ nếp nhăn Matrix Repair Pro + Exosome

Matrix Repair Pro + Exosome được xem là sản phẩm đột phá trong công cuộc chống lão hóa. Với công nghệ Exosome tiên tiến cùng các yếu tố tăng trưởng EGF giúp kích thích sản sinh collagen và elastin, từ đó làm đầy các nếp nhăn, tăng cường độ đàn hồi và phục hồi cấu trúc da.

Kết hợp cùng Multi Peptides, Bakuchiol 0.5%, Hyaluronic Acid, Vitamin B5, Biotin, Vitamin C, serum nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa và mang lại làn da căng mọng, tươi trẻ.

Chỉ sau 6 tuần sử dụng, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi tích cực trên làn da: mịn màng, căng bóng, trẻ trung hơn. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, da sau peel hoặc trị liệu.

Chống lão hóa mờ nếp nhăn với serum Matrix Repair Pro

Với bộ sản phẩm PageOne, bạn hoàn toàn có thể tự tin tỏa sáng với làn da khỏe mạnh, rạng rỡ. Hãy để PageOne đồng hành cùng bạn trên hành trình chạm đến làn da mơ ước.