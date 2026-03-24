Giải thưởng Lý Tự Trọng 'gọi tên' cán bộ ngành kiểm sát ở Cà Mau

Trong danh sách 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc được T.Ư Đoàn trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 có anh Ngô Minh Quyền (35 tuổi), Phó bí thư Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau.

Ngô Minh Quyền trao hỗ trợ tiếp sức mùa thi năm 2025 ẢNH: G.B

Vừa làm công tác Đoàn, vừa tham gia trực tiếp hoạt động chuyên môn, Quyền không dừng lại ở việc điều hành các phong trào thanh niên trong khối cơ quan Đảng. Điều tạo nên sự khác biệt là cách tiếp cận: không tách rời hai lĩnh vực, mà chủ động kết nối công tác Đoàn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đưa hoạt động thanh niên đi vào chiều sâu, gắn với yêu cầu thực tiễn của ngành kiểm sát.

Từ thực tiễn vận hành tại địa phương, nơi mô hình Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện vẫn duy trì theo cấu trúc cũ, bộ máy phân tán, biên chế mỏng nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ các đầu mối quản lý, Quyền đã tham gia nghiên cứu và đồng sáng kiến "Giải pháp sắp xếp Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện theo mô hình khu vực: Thực tiễn tại tỉnh Cà Mau".

Sáng kiến này không xuất phát từ lý thuyết, mà từ những bất cập cụ thể, nguồn lực bị dàn trải, khó khăn trong điều hành, hạn chế trong tuyển dụng, đào tạo và quy hoạch cán bộ. Khi quy mô án không lớn nhưng vẫn duy trì bộ máy đầy đủ, hiệu quả vận hành bị ảnh hưởng, trong khi yêu cầu tinh gọn bộ máy ngày càng đặt ra rõ ràng.

Đáng chú ý là sáng kiến không dừng ở đề xuất. Mô hình đã được Hội đồng sáng kiến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau công nhận và triển khai trong thực tế năm 2025. Kết quả cụ thể là tham mưu phương án kết thúc hoạt động 9 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, đồng thời thành lập 5 Viện kiểm sát nhân dân khu vực. Đây không chỉ là sự điều chỉnh kỹ thuật, mà là thay đổi mang tính cấu trúc, tác động trực tiếp đến cách vận hành của toàn ngành tại địa phương.

Song song với sáng kiến mang tính cấu trúc, Quyền còn trực tiếp tham gia nhiều khâu trọng yếu của công tác tổ chức cán bộ, lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác, hệ thống và bám sát thực tiễn.

Chỉ trong năm 2025, Quyền tham gia xây dựng hơn 1.066 văn bản của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; tổ chức 34 lớp đào tạo với 141 lượt công chức; tham mưu các nội dung liên quan đến tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, quy hoạch, đánh giá cán bộ; đồng thời tham gia kiện toàn bộ máy sau sắp xếp và xây dựng phương án sáp nhập Viện kiểm sát nhân dân Cà Mau - Bạc Liêu.

Chi đoàn do Quyền phụ trách luôn duy trì đều đặn các hoạt động an sinh xã hội với quy mô lớn và liên tục trong năm. Trong năm 2025, nhiều chương trình được triển khai như "Mùa xuân cho em" với kinh phí trên

80 triệu đồng; xây dựng nhà cho hộ khó khăn tại xã Trần Văn Thời; trao hàng trăm phần quà tại nhiều địa bàn; tổ chức chương trình "Trăng rằm Đất Mũi" cho gần 500 học sinh; hỗ trợ học sinh vùng cửa biển, vùng căn cứ cách mạng và các khu vực khó khăn.

Bên cạnh công việc chuyên môn ngành kiểm sát và hoạt động Đoàn, chàng trai nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 này đã hoàn thành chương trình thạc sĩ luật kinh tế và cử nhân ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) đều xếp loại giỏi; đồng thời công bố 3 bài báo khoa học trong năm 2025.