Giải thưởng Tài năng trẻ TH 2026: Nối liền giảng đường với thực tiễn nghề nghiệp

Tiếp nối thành công của cuộc thi tại Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (tổ chức tháng 5.2026), Giải thưởng Tài năng trẻ TH 2026 tiếp tục ghi những dấu ấn đáng nhớ tại Trường đại học Công nghệ kỹ thuật Vinh vào cuối tháng 9 vừa qua.

Cuộc thi giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn, phát huy tư duy sáng tạo, khả năng phân tích và xử lý tình huống

Cuộc thi lần này mang đến sân chơi thực tiễn cho sinh viên khối ngành kỹ thuật của Trường đại học Công nghệ kỹ thuật Vinh. Các bài thi tập trung vào việc giải quyết bài toán kỹ thuật, bảo trì thực tế tại TH, giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn, phát huy tư duy sáng tạo, khả năng phân tích và xử lý tình huống.

Với sự cố vấn của đội ngũ giảng viên Khoa Cơ khí động lực, Khoa điện - Điện tử cùng sự hỗ trợ, hướng dẫn của các chuyên gia, kỹ sư TH, sinh viên có cơ hội tiếp cận quy trình sản xuất hiện đại, tìm hiểu môi trường làm việc thực tế và tích lũy kinh nghiệm, qua đó mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Các chuyên gia kỹ thuật từ Tập đoàn TH và giảng viên Khoa Cơ khí động lực, Khoa điện - Điện tử tham gia cố vấn đội thi

Đây là năm thứ hai sân chơi Giải thưởng Tài năng trẻ TH do Tập đoàn TH - đơn vị sở hữu thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK,phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tổ chức, nhằm tạo môi trường để sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo, khả năng làm việc nhóm và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Chương trình có sự đồng hành của Quỹ vì tầm vóc Việt trong khuôn khổ Sáng kiến phát triển sinh viên (DynaGen Initiative) do Tập đoàn TH, BAC A BANK và Báo Giáo dục & Thời đại đồng hành triển khai.

Từ việc tham gia cuộc thi, sinh viên có cơ hội tích lũy nhiều kiến thức bổ ích gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp, qua đó góp phần xây dựng hành trang cho nghề nghiệp sắp tới. Minh chứng rõ nét nhất là không ít thí sinh bước ra từ cuộc thi năm trước nay đang làm việc tại hệ thống trang trại, nhà máy của Tập đoàn TH, nhiều người được giao đảm nhận các vị trí chủ chốt ở các bộ phận kỹ thuật.

TH đồng hành phát triển nguồn nhân lực trẻ

Đánh giá cao sân chơi bổ ích này, TS Thái Hữu Nguyên, Phó hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ kỹ thuật Vinh, chia sẻ: "Sự đồng hành của Tập đoàn TH không chỉ tạo điều kiện để cuộc thi được tổ chức thiết thực, hiệu quả mà còn thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ. Nhà trường trân trọng những đóng góp đó và coi đây là một minh chứng cụ thể cho hiệu quả của sự gắn kết giữa Nhà trường và doanh nghiệp trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực".

Sinh viên giải đề bài thực tế do doanh nghiệp đặt ra

Trao đổi với cán bộ nhà trường, bà Lưu Thị Thu Hiền,Phó tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm sữa TH, cam kết TH tiếp tục đồng hành cùng Nhà trường và sinh viên để chia sẻ tri thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn.

"Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết giảng đường và môi trường làm việc thực tế, từ đó hỗ trợ sinh viên biến những ý tưởng sáng tạo thành giải pháp khả thi cho bài toán của doanh nghiệp, làm hành trang vững chắc cho sự nghiệp tương lai",bà Thu Hiền phát biểu tại lễ bế mạc chương trình.

Bà Lưu Thị Thu Hiền,Phó tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm sữa TH, phát biểu tại lễ bế mạc chương trình

Mùa Giải thưởng Tài năng trẻ TH 2026 đã chính thức khép lại, nhưng hành trình đồng hành cùng tri thức trẻ kết nối giáo dục với thực tiễn của Tập đoàn TH sẽ vẫn tiếp tục mở ra những chặng đường mới, nuôi dưỡng và chắp cánh cho nhiều thế hệ tài năng Việt Nam vươn xa.

Trao giải cuộc thi “Tài năng trẻ TH”

Giải thưởng Tài năng trẻ TH là một phần trong chuỗi hoạt động của Tập đoàn TH nhằm đồng hành với các cơ sở giáo dục trong hành trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ, đặc biệt tại các địa phương mà TH có dự án kinh tế.

Đầu năm nay, tại Quảng Ngãi, TH đã ký kết hợp tác với Trường cao đẳng Kon Tum và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum nhằm phối hợp nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, tiếp cận môi trường làm việc tại doanh nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

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