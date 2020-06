10 tài tử hot nhất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc nửa đầu năm 2020

Thừa thắng xông lên, Lee Jae Wook được nhận vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp với dự án truyền hình hài lãng mạn Do Do Sol Sol La La Sol, hợp tác với đàn chị Go Ara. Bộ phim dự kiến sẽ được phát sóng trên đài KBS vào nửa cuối năm nay

ẢNH: INSTAGRAM NV