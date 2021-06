4 minh tinh Hàn Quốc bị lôi vào lùm xùm của Han Ye Seul

Ngày 7.6 kênh YouTube Garo Sero Institute tung ra một bức ảnh có mặt 5 minh tinh Hàn Quốc bao gồm Han Ye Seul , Han Ga In, Go So Young, Cha Ye Ryun và Choi Ji Woo ngồi trong một căn phòng tối. Người dẫn chương trình Kim Yong Ho khẳng định: "Bức ảnh lần đầu tiên được đăng tải lên Weibo ở Trung Quốc . Phía sau chính là màn hình quán karaoke nếu bạn nhìn kỹ. Dù không phải sinh nhật của Han Ye Seul nhưng cô ấy là nhân vật chính, ngồi ở vị trí trung tâm. Một trong số những diễn viên này đã giới thiệu Ryu Sung Jae (bạn trai hiện tại của Han Ye Seul - bị tố làm trai bao) cho Han Ye Seul".

Kênh YouTube Garo Sero Institute cho biết Han Ye Seul và Go So Young từng tranh giành chức phó chủ tịch của một tập đoàn. Ảnh: chụp màn hình

Thông tin kênh YouTube Garo Sero Institute đưa ra khiến công chúng xứ sở kim chi bất ngờ bởi Han Ga In, Go So Young, Cha Ye Ryun lẫn Choi Ji Woo đều đã lập gia đình. Việc các sao nữ đình đám xứ Hàn tụ tập và tận hưởng cuộc vui tại một quán karaoke "đèn mờ" nhanh chóng vào top 1 tìm kiếm của cổng thông tin Naver, trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Chiều 8.6, tờ Sport Chosun lập tức đăng tải bài viết mới phủ nhận những tuyên bố của kênh YouTube Garo Sero Institute, cho biết bức ảnh 5 người trên được chụp trong bữa tiệc cuối năm của công ty CJ. Đây là sự kiện công khai do tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính ở Seoul tổ chức, có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng cũng như các quan chức lớn trong ngành quảng cáo, phát thanh truyền hình và điện ảnh . Như vậy, Han Ye Seul, Han Ga In, Go So Young, Cha Ye Ryun và Choi Ji Woo hoàn toàn không cùng nhau tiệc tùng tại quán karaoke như lời kênh Garo Sero Institute tố cáo.

Han Ye Seul hiện đang là tâm điểm của sự chú ý bởi nghi vấn tình trẻ của cô từng là trai bao. Ảnh: Instagram NV